Trạm phát sóng B5G kết nối vệ tinh đầu tiên thế giới

Theo thông báo mới nhất, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan - ITRI (Trung Quốc) vừa giới thiệu hệ thống trạm phát sóng B5G (Beyond 5G) kết nối trực tiếp vệ tinh đầu tiên trên thế giới tại triển lãm COMPUTEX 2025. Đây là phát minh mới trong lĩnh vực truyền thông vệ tinh, cho phép kết nối trực tiếp với điện thoại di động thông qua nâng cấp phần mềm.

Các nhà nghiên cứu ITRI giới thiệu hệ thống trạm phát sóng B5G NTN phủ sóng rộng, cho phép liên lạc tốc độ cao liền mạch trên đất liền, biển và không trung. Ảnh: ITRI

ITRI phát triển giải pháp này cùng với MediaTek và Chunghwa Telecom. Hệ thống đã vượt qua các thử nghiệm truyền thông vệ tinh đa quỹ đạo. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng liên lạc tại các vùng xa xôi và ngoài khơi. Công nghệ này đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu tại MWC 2025.

Phó Chủ tịch ITRI kiêm Tổng Giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu thông tin và truyền thông Pang-An Ting so sánh việc tích hợp các công nghệ AI như các hệ thống trong cơ thể người. AI ra quyết định đóng vai trò như bộ não, robot logistics hoạt động như hệ thống cảm giác, truyền thông NTN (Non-Terrestrial Network) như hệ thần kinh và hệ thống quản lý năng lượng như hệ tuần hoàn.

Ông Ting nhấn mạnh việc tích hợp bốn hệ thống này là chìa khóa để phát huy toàn bộ tiềm năng của các công nghệ thông minh. Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận tổng thể của ITRI trong việc phát triển các giải pháp công nghệ tương lai.

Triển lãm giới thiệu các đổi mới trong năm lĩnh vực chính: dịch vụ AI, trải nghiệm nhập vai, AI cho sản xuất, năng lượng xanh và truyền thông thế hệ mới. Hệ thống trạm gốc B5G NTN cho phép kết nối vệ tinh trực tiếp với điện thoại thông qua nâng cấp phần mềm, thúc đẩy công nghệ NTN của Đài Loan (Trung Quốc) và các tiêu chuẩn toàn cầu.

Robot logistics y tế AI sử dụng thị giác và nhận thức bối cảnh để cải thiện hiệu quả logistics tại Bệnh viện Cựu chiến binh Kaohsiung. Công nghệ AI 3D modeling qua smartphone của ITRI cho phép tạo mô hình 3D chân thực nhanh chóng chỉ bằng điện thoại thông minh, giảm thời gian và chi phí.

Hệ thống hiển thị trong suốt mở tuân thủ OpenXR hỗ trợ các thiết bị đa thương hiệu, đẩy nhanh triển khai XR trong thư viện và bảo tàng thông minh. Hệ thống quản lý năng lượng POXA được điều khiển bởi AI tối ưu hóa lưu trữ năng lượng, cắt giảm chi phí và mở rộng ứng dụng công nghiệp.

Hệ thống POXA dự kiến tách thành startup riêng vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy tiềm năng thương mại hóa cao của công nghệ và khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ nghiên cứu phát triển.

Những đột phá công nghệ này khẳng định vị thế dẫn đầu của Đài Loan (Trung Quốc) trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.