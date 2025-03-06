Hợp tác Pháp – Việt đào tạo Nhà lãnh đạo dẫn dắt AI tại Việt Nam

Chứng chỉ Lãnh đạo Công nghệ Paris được chính phủ Pháp công nhận, hướng tới việc trang bị cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp những kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ và quản trị chiến lược. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo và quản lý Việt Nam nâng cao kỹ năng quản trị trong kỷ nguyên AI, tiếp cận sâu rộng với Trí tuệ nhân tạo, quản lý công nghệ và đổi mới.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Viện Quản lý VIETSTAR chia sẻ: "Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung vào các đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết quan trọng này nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Chúng tôi hợp tác chiến lược cùng Trường Kinh doanh và Công nghệ Paris để đưa Chương trình đào tạo hữu ích đã được công nhận quốc tế về Việt Nam. Trong kỷ nguyên số, các nhà lãnh đạo và quản lý cần có cả tầm nhìn chiến lược và chuyên môn công nghệ. Chương trình trên sẽ trang bị cho họ những công cụ cần thiết để vượt qua những thách thức của quá trình chuyển đổi do AI thúc đẩy và dẫn dắt tổ chức của họ hướng tới tăng trưởng bền vững".

Khảo sát “Mức độ Sẵn sàng về AI” được công bố vào tháng 11/2023 bởi Cisco AI Readiness Index, 2023 cho thấy chỉ khoảng 27% doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai AI một cách nghiêm túc và toàn diện. Điều trên phản ánh những thách thức lớn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình ứng dụng AI, bao gồm hạn chế về chuyên môn công nghệ của các lãnh đạo, sự phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật và nguy cơ bỏ lỡ lợi thế cạnh tranh.

Nhằm khắc phục những rào cản này, Chứng chỉ Lãnh đạo Công nghệ Paris được xây dựng để giúp Nhà lãnh đạo và Quản lý Việt Nam thu hẹp khoảng cách tri thức về AI và phát triển tư duy chiến lược dựa trên công nghệ.

Toàn cảnh hội thảo AI cho doanh nghiệp

Tham gia chương trình, nhà lãnh đạo và quản lý Việt Nam sẽ được tiếp cận kiến thức từ đội ngũ giảng viên quốc tế cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp và Châu Âu. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ nhận được chứng chỉ có giá trị quốc tế, giúp nâng cao uy tín và vị thế trong nền kinh tế số toàn cầu.

Tiến sĩ Armand Derhy - Giám đốc Trường Kinh doanh & Công nghệ Paris nhấn mạnh: "Dữ liệu lớn, An ninh mạng và AI đang thay đổi các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Các nhà lãnh đạo không chỉ cần hiểu về những công nghệ này mà còn phải biết cách ứng dụng hiệu quả vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng VIETSTAR, chúng tôi hướng tới việc đào tạo những nhà lãnh đạo có tư duy tiên phong, biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp".

Chứng chỉ Lãnh đạo Công nghệ Paris bao gồm năm khóa học chuyên sâu và một dự án cuối khóa. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như Lãnh đạo Công nghệ, Đổi mới & Tư duy Thiết kế, Tầm nhìn Công nghệ, Quản lý Thay đổi Công nghệ, Ứng dụng AI trong Kinh doanh và Dự án Tốt nghiệp: Ứng dụng AI, Quản trị và Rủi ro.

Tiến sĩ Armand Derhy - Giám đốc Trường Kinh doanh & Công nghệ Paris và Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Viện Quản lý VIETSTAR chia sẻ ký kết MOU đào tạo chứng chỉ lãnh đạo công nghệ và AI tại Việt Nam

Chương trình trên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng lực lãnh đạo tại Việt Nam, được trang bị chuyên môn quốc tế để hoạch định và thực thi chiến lược AI của tổ chức trong trung và dài hạn, kế thừa những kinh nghiệm ứng dụng AI thành công của các Ngành cụ thể trên thế giới cho doanh nghiệp Việt Nam, nắm bắt những kỹ thuật để sử dụng công cụ AI như ChatGPT, các công cụ tìm kiếm để tăng năng suất lao động, giữ chân khách hàng, mở rộng các dịch vụ mới, thị phần và thương hiệu trên trường quốc tế.