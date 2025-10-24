Chuyển động số
Khánh Thy ra mắt album Vol.2 với 11 MV chỉn chu, đậm dấu ấn cá nhân

Gia Hân

Gia Hân

11:59 | 24/10/2025
Album Vol.2 của ca sĩ Khánh Thy gồm 11 nhạc khúc trải dài từ những tác phẩm bất hủ của các nhạc sĩ tên tuổi như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương.
Sau thành công từ album đầu tay “Ừ thôi em lấy chồng”, ngày 23/10/2025, ca sĩ Khánh Thy - Giải Ba “Tiếng hát Hà Nội 2023” trở lại với Vol.2 – tuyển tập 11 bản tình ca gợi nhắc thời thanh xuân, hoài niệm và những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ. Không đặt tên cho album, nhưng từng giai điệu đều đong đầy cảm xúc, Khánh Thy đã chứng minh rằng: Âm nhạc không cần định danh – chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

Album trải dài từ những tác phẩm bất hủ của thế hệ nhạc sĩ vàng son như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến những sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương. Điều này không chỉ mang đến sự đa dạng trong âm nhạc mà còn thể hiện mong muốn của Khánh Thy trong việc kết nối nhiều thế hệ khán giả: từ những người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến những khán giả trẻ tìm kiếm sự mới mẻ, gần gũi.

Ca sĩ Khánh Thy trong buổi ra mắt album tại Đài Hà Nội.

Album Vol.2 của Khánh Thy gồm 11 nhạc khúc: Đà Lạt Hoàng Hôn (Dạ Cầm), Phiến Đá Sầu (Diệu Hương), Thuở Ấy Có Em (Huỳnh Anh), Xuân Thì (Phan Mạnh Quỳnh), Thành Phố Sương (Việt Anh), Trả Nợ Tình Xa (Tuấn Khanh), Liên khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau (gồm Xin Còn Gọi Tên Nhau - Trường Sa & Dấu Tình Sầu - Ngô Thuỵ Miên), Người Tình (Quỳnh Anh), Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Lam Phương), Linh Hồn Tượng Đá (Minh Kỳ, Lê Đinh, Anh Bằng), Liên khúc Yêu Không Hối Tiếc (gồm Yêu Không Hối Tiếc - Hamlet Trương & Ai Khóc Nỗi Đau Này - Đức Trí). Mỗi ca khúc như một lát cắt ký ức, được kết nối bằng giọng hát trầm ấm, nhẹ khàn, giàu nội lực và có chất riêng giữa thị trường nhạc Việt.

Xuất thân từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” của Đài Hà Nội, với nền tảng kỹ thuật vững chắc, Khánh Thy mang đến một giọng ca trẻ trung, trong sáng nhưng đủ chiều sâu để xử lý các ca khúc trữ tình da diết. Giọng hát của cô được đánh giá có màu sắc riêng, vừa mềm mại, ngọt ngào, vừa có độ dày cảm xúc, tạo sự khác biệt rõ nét so với nhiều ca sĩ trẻ cùng thế hệ. Khánh Thy không chọn đi theo dòng nhạc thị trường đơn thuần, mà định hướng rõ ràng cho con đường nghệ thuật bền vững, xây dựng dấu ấn cá nhân trên nền tảng âm nhạc đích thực.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc album không mang tên riêng, như một tuyên ngôn nghệ thuật: âm nhạc của Khánh Thy không bị ràng buộc, mà hướng đến tự do và đa sắc. Tagline “Âm nhạc không tên – Lời tri ân vô hạn” được chọn như một thông điệp gửi đến khán thính giả – những người đã đồng hành và soi chiếu cảm xúc cùng cô trên hành trình nghệ thuật. “Tôi không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc.” – Khánh Thy chia sẻ.

Album thứ hai này của Khánh Thy là sự kết hợp giữa những ca khúc nhạc tình sâu lắng và những giai điệu thật đẹp về quê hương Đà Lạt – nơi đã định hình những cung bậc cảm xúc của Khánh Thy, cả trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật. Thông qua giọng hát của cô, những “Đà Lạt Hoàng Hôn” hay “Thành Phố Sương” hiện lên vừa mộng mơ, vừa sâu lắng, vừa hiện đại, khắc họa một vùng đất ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Điều dễ nhận thấy trong Vol.2 là sự kiểm soát cảm xúc và độ chín kỹ thuật của Khánh Thy. Cô hát không để “khoe giọng”, mà để kể chuyện bằng hơi thở, bằng ánh sáng của ký ức. Ở “Đà Lạt Hoàng Hôn”, từng câu hát như mờ trong sương, mở đầu album bằng không gian hoài niệm. Tới “Phiến Đá Sầu” và “Thuở Ấy Có Em”, nhịp 3/4 cổ điển giúp người nghe như được dẫn dắt trở về những buổi chiều vàng của một thời đã xa.

Giữa dòng chảy cảm xúc ấy, “Xuân Thì” như một nhịp thở nhẹ, tươi sáng, trẻ trung – tạo điểm cân bằng trước khi bước sang “Thành Phố Sương”, bản nhạc trung tâm của album. Ở ca khúc này, hòa âm mang hơi hướng cinematic, lớp nhạc cụ được xử lý tinh tế, giọng hát của Khánh Thy vươn tới độ sâu và độ ngân hoàn hảo. Đây là bài hát tiêu biểu nhất cho tinh thần album: man mác, mờ ảo nhưng đầy cảm xúc – như một thành phố trong sương, nơi mỗi ký ức là một ánh đèn mờ xa.

Điểm đáng chú ý là ê-kíp sản xuất đã giữ được sự liền mạch và tính thẩm mỹ cao trong hòa âm. Các bản phối được xử lý mạch lạc, hiện đại, không lạm dụng điện tử mà vẫn mang hơi thở đương đại, nhờ kỹ thuật mix–master khéo léo. Giữa những lớp nhạc trữ tình cổ điển, vẫn thấy được hơi ấm của jazz, pop và acoustic – tạo không gian nghe gần gũi mà sang trọng.

Khánh Thy Vol.2.

Đặc biệt ở “Người Tình” và “Cho Em Quên Tuổi Ngọc”, Khánh Thy cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc tinh tế: vừa quyến rũ, vừa chừng mực.

So với album đầu tay, Vol.2 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của Khánh Thy. Cô không tìm kiếm sự đột phá bằng chiêu trò, mà chọn cách đi sâu hơn vào chất giọng và cảm xúc thật. Chính điều này khiến sản phẩm của cô có tính bền vững – điều mà nhiều nghệ sĩ trẻ thường bỏ qua khi chạy theo xu hướng.

NSND Hà Thuỷ nhận xét: “Khánh Thy luôn là người rất cầu thị, ham học hỏi. Thy thường xuyên gọi điện, hỏi han, trao đổi với tôi về sản phẩm, về cách thể hiện, cách làm nghề. Tôi rất quý điều đó ở một nghệ sĩ trẻ – biết lắng nghe, biết trăn trở với con đường của mình. Khánh Thy là một cô gái giàu tình cảm, sống chân thành. Chính điều đó lại khiến âm nhạc của Thy có sức chạm rất riêng – bởi mỗi ca khúc, mỗi giai đoạn trong đời đều là một lát cắt thật của cảm xúc. Tôi thấy rõ trong giọng hát của Thy sự trưởng thành qua từng chặng đường. Nếu ở giai đoạn đầu, Thy hát bằng bản năng, bằng cảm xúc nguyên sơ; thì đến bây giờ, sau những trải nghiệm của hạnh phúc, khổ đau, thành công hay thất bại, giọng hát của Khánh Thy đã trở nên mềm mại hơn, nữ tính hơn và sâu sắc hơn rất nhiều. Thy biết cách dùng chính trải nghiệm sống của mình để tương tác với âm nhạc – và quan trọng nhất là chạm được đến trái tim người nghe. Đó là điều quý nhất đối với một ca sĩ.”

Khánh Thy Vol.2 không phải là album của thị trường, mà là album dành cho những ai tìm kiếm sự tinh tế trong âm nhạc Việt – nơi kỹ thuật, cảm xúc và phong cách hòa vào nhau tự nhiên như hơi thở. Nó nhắc ta nhớ rằng, đôi khi điều khiến người nghe rung động không phải là những cú hit tức thì, mà là giọng hát đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

NSND Hà Thuỷ - cô giáo thanh nhạc đồng hành với Khánh Thi nhiều năm.

Album được thu âm tại Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm âm nhạc sôi động nhất cả nước, mở ra cho Khánh Thy cơ hội hợp tác với các ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường, kết nối sâu rộng hơn với khán giả cả nước.

Toàn bộ 11 ca khúc trong album đều được Khánh Thy đầu tư quay dựng MV – điều khá hiếm gặp trong sản xuất nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Việc đồng bộ hóa giữa âm nhạc và hình ảnh cho thấy sự nghiêm túc, tôn trọng khán giả và chiến lược dài hơi của Khánh Thy trong con đường nghệ thuật.

Đồng hành với Khánh Thy trong cả album đầu tay lẫn album Vol.2 lần này là Đài Hà Nội – nơi đã phát hiện và nâng bước cô từ những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” – sân chơi uy tín và mang dấu ấn thương hiệu lâu năm do Đài Hà Nội tổ chức – nhiều giọng ca mới đã được phát hiện, rèn luyện và tỏa sáng, góp phần làm giàu thêm đời sống âm nhạc Thủ đô và cả nước. Không chỉ là nơi khơi dậy đam mê ca hát, “Tiếng hát Hà Nội” còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tài năng, khơi mở con đường chuyên nghiệp cho những nghệ sĩ trẻ có thực lực.

Sự đồng hành xuyên suốt của Đài Hà Nội trong hai album của Khánh Thy cho thấy cam kết mạnh mẽ của Đài trong việc bảo chứng giá trị nghệ thuật tử tế, tôn vinh những nỗ lực sáng tạo nghiêm túc, và xây dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, văn hóa và bản sắc.

Album Khánh Thy Vol. 2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số: Spotify, Apple Music, Youtube với các thể loại Audio, MV, Booklet.

