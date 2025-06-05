Pjpo hợp tác cùng Dagora phát hành album NFT đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện này ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng ứng dụng NFT vào lĩnh vực âm nhạc.

Còn nhớ, đầu thập niên 2000, những người yêu âm nhạc thường sở hữu đĩa CD của các ca sĩ mà mình yêu thích. Phong trào này dần mất đi vị thế khi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ra đời. Đến nay, với sự hiện diện của công nghệ blockchain và Web3 dần thay đổi cách nghe nhạc của người dùng và ứng dụng NFT chính là chìa khoá để các nhà sản xuất âm nhạc kết nối với cộng đồng.

Pjpo hợp tác cùng Dagora phát hành album NFT “131km”, album NFT đầu tiên tại Việt Nam

Cụ thể, NFT (Non-Fungible Token) là một loại tài sản kỹ thuật số không thể thay thế, đại diện cho một tài sản duy nhất được lưu trữ trên blockchain. Mỗi NFT có một mã định danh riêng biệt, không thể sao chép hay thay thế, giúp xác nhận quyền sở hữu và tính xác thực của dữ liệu. Dựa trên công nghệ NFT, nghệ sĩ có thể phát hành các phiên bản độc nhất hoặc giới hạn của tác phẩm âm nhạc – từ đó định giá dựa trên độ hiếm và nhu cầu nghe nhạc của người hâm mộ.

Đây chính là công cụ giúp nghệ sĩ tăng nguồn thu nhập trực tiếp, đồng thời hưởng lợi tức từ các giao dịch thứ cấp thông qua cơ creator fee (phí nhà sáng tạo). Công nghệ này cũng hứa hẹn sẽ là cầu nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng yêu nhạc số, những khán giả hiện đại, sẵn sàng đầu tư vào giá trị sáng tạo.

Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng áp dụng công nghệ NFT vào album nhạc, trong đó có Snoop Dogg, một nghệ sĩ lão làng trong giới HipHop. Năm 2022, Snoop Dogg phát hành album NFT mang tên B.O.D.R. Album này được chia thành 17 track dưới dạng NFT. Những fan sở hữu đủ 17 bài nhạc trong album sẽ nhận được nhiều đặc quyền như vé tham gia các buổi nghe nhạc riêng tư, trải nghiệm tiệc nướng tại nhà Snoop Dogg cùng các vật phẩm độc quyền khác. Và đợt mở bán album NFT của Snoop Dogg đã mang lại mức doanh thu khủng, dao động khoảng 44.3 triệu USD vào thời điểm đó. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch OpenSea, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp của bộ sưu tập này hiện đạt 3.83 triệu USD. Các số liệu này cho thấy NFT là một thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực âm nhạc số.

Buổi ký kết hợp tác giữa rapper Pjpo và Ninety Eight để phát hành Album dưới dạng NFT

Buổi ký kết hợp tác giữa rapper Pjpo và Ninety Eight để phát hành Album dưới dạng NFT là một trong những trải nghiệm nghe nhạc vô cùng mới mẻ đối với người dùng Việt trên Web3. Người dùng không chỉ thưởng thức âm nhạc mà thực sự sở hữu một phần trong hành trình sáng tạo của nghệ sĩ.

Việc Dagora chính thức công bố hợp tác cùng rapper Pjpo, phát hành “131km”, album NFT đầu tiên tại Việt Nam sẽ giúp gắn kết nghệ sĩ và Fandom Album “131km” của rapper Pjpo đánh dấu bước đi tiên phong áp dụng công nghệ blockchain vào âm nhạc khi chính thức trở thành album NFT đầu tiên tại Việt Nam. Xu hướng này hứa hẹn định hình lại cách người hâm mộ thưởng thức âm nhạc và tương tác với nghệ sĩ yêu thích của mình.

Cụ thể với album NFT, người hâm mộ có cơ hội sở hữu những phiên bản nhạc số độc quyền, giới hạn và được bảo chứng bằng mã định danh riêng trên blockchain. Fan hâm mộ còn có thể tham gia vào các hoạt động trong hành trình sáng tạo của nghệ sĩ thông qua các quyền lợi đi kèm như vé tham dự sự kiện, vật phẩm đặc biệt chỉ dành riêng cho chủ sở hữu NFT. Bên cạnh đó, album NFT còn cho phép người dùng giao dịch và sưu tầm như một tài sản kỹ thuật số, từ đó nâng cao tính đóng góp của người dùng và tạo ra giá trị bền vững theo thời gian.

Trong vai trò đối tác chiến lược, Dagora không chỉ đóng góp tài chính mà còn hỗ trợ hạ tầng công nghệ, chiến lược sáng tạo và phân phối. Cụ thể, Dagora cung cấp nền tảng phát hành album với tính minh bạch và bảo mật cao cùng giải pháp Super Fan Card, ứng dụng NFT cấp quyền cho fan truy cập nội dung độc quyền, merchandise giới hạn và các quyền lợi tương tác đặc biệt với nghệ sĩ.

Theo dữ liệu từ Nansen, blockchain Viction đứng top 2 trong nửa cuối tháng 5 về mức độ tăng trưởng số lượng ví hoạt động trên mạng lưới. Với hơn 40,000 địa chỉ ví hoạt động tích cực, Dagora trở thành một kênh phân phối tiềm năng cho nghệ sĩ Việt tiếp cận với khán giả quốc tế.

“Dagora tin rằng NFT không chỉ là công nghệ, mà là một cách kể chuyện mới, một cách xây dựng cộng đồng mới, nơi nghệ sĩ có toàn quyền kiểm soát tác phẩm và người hâm mộ được thực sự sở hữu giá trị mà họ yêu thích,” đại diện Dagora chia sẻ.

Thông qua dự án hợp tác cùng Pjpo, Dagora đặt mục tiêu mở đường cho một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận sâu hơn với công nghệ blockchain, góp phần hình thành một nền kinh tế sáng tạo phi tập trung, công bằng và bền vững hơn trong tương lai.