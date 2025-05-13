Ca sĩ Đông Hùng và các nghệ sĩ trẻ tiếp lửa thanh niên công nhân

Phát biểu tại đêm nhạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, đội ngũ công nhân là lực lượng sản xuất trực tiếp, ngày càng phát triển mạnh về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đa dạng về cơ cấu. “Hiện nay, tổng số công nhân ở Việt Nam có khoảng 16 triệu người, có mặt ở tất cả các thành phần kinh tế, các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong số đó, lực lượng công nhân tại tỉnh Thanh Hóa chiếm vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đối với địa phương mà còn có sự ảnh hưởng tới cả khu vực”, anh Lâm nói.

Ca sĩ Đông Hùng trình diễn tại chương trình.

Theo Chủ tịch Nguyễn Tường Lâm, thanh niên công nhân là lực lượng có khả năng sáng tạo trong sản xuất và đời sống xã hội, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, công nghệ hiện đại, có vai trò quan trọng quyết định tốc độ phát triển của nền kinh tế. “Tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã có nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và rèn luyện thể chất cho thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Hội LHTN Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước. Nghị quyết của Đại hội cũng đã xác định một trong hai đề án trọng tâm Hội sẽ triển khai trong nhiệm kỳ đó là “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029””, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã có nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ để hỗ trợ các bạn nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và rèn luyện thể chất cho thanh niên; qua đó cũng giúp mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất – việc chúng ta thành lập được ….. CLB thanh niên pickleball, cầu long trực thuộc Hội LHTN khu công nghệp Bắc giang tại ngày hội hôm nay là 1 ví dụ rất cụ thể.

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, chuỗi Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống; nâng cao đời sống thể chất, tinh thần; và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm tới lực lượng lao động trẻ…

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần quà có trị giá là 1 triệu đồng.

Tại đêm nhạc, hàng nghìn thanh niên công nhân được thưởng thức những tiết mục đặc sắc và tham gia giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ.

Cũng tại đêm nhạc hội, BTC đã trao giải thưởng cho các đội thi tham gia Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng thanh niên công nhân khu vực Bắc Giang. Cuộc thi diễn ra trong buổi chiều cùng ngày với nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng hình thức biểu diễn đến từ chính các bạn thanh niên công nhân dàn dựng.

Kết quả, giải nhất thuộc về tiết mục “Dòng máu lạc Hồng - TNCN huyện Việt Yên ; giải Nhì với tiết mục Việt Nam trong tôi là - Hoàng Văn Việt - CT điện lực Bắc và giải ba thuộc về các tiết mục: Nhảy hiện đại - Nhóm TTP Công ty TNHH Fukang Technology; Tôi yêu đất nước tôi - TNCN Tân Yên; Quê hương ba miền - TNCN Lạng Giang; Dòng máu lạc hồng - Hoàng Đức Sơn công ty Vinahan. Ngoài ra, BTC trao giải Triển vọng cho các đơn vị.

Đêm nhạc thêm phần sôi động với hoạt động bốc thăm trúng thưởng dành cho thanh niên công nhân.

Bên cạnh đó, hoạt động bốc thăm may mắn trúng thưởng dành cho thanh niên công nhân cũng liên tục được tổ chức xuyên suốt đêm nhạc với 2 giải đặc biệt (xe máy trị giá 25 triệu đồng mỗi giải) và 20 phần quà khác (thùng sản phẩm Red Bull).

Chuỗi chương trình Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam - Nhãn hàng Red Bull tổ chức dành riêng cho thanh niên công nhân, lao động trẻ với nhiều hoạt động hấp dẫn.