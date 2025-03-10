Visa đồng tài trợ Lễ khánh thành tuyến Metro số 1 Tp HCM

Visa vừa công bố vai trò đồng tài trợ chính thức của Lễ khánh thành Tuyến Metro Số 1 TP. HCM (Bến Thành - Suối Tiên)

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng của cơ sở hạ tầng giao thông thành phố và thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Theo đó, hành khách Tuyến Metro Số 1 TP. HCM sẽ được trải nghiệm sự tiện lợi và nhanh chóng khi thanh toán giao dịch mua vé bằng thẻ Visa với các phương thức:

Thanh toán thẻ tại quầy bán vé.

Ứng dụng HCMC Metro HURC app.

Visa cho biết sẽ sớm công bố việc chấp nhận thẻ Visa tại các cửa soát vé ở ga Metro trong thời gian sớm nhất, cam kết luôn hướng tới trải nghiệm thanh toán liền mạch, thuận tiện và an toàn cho người tham gia giao thông.

Phát biểu nhân sự kiện này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Visa rất vui mừng được đồng hành cùng TP. HCM trong sự kiện khánh thành Tuyến Metro Số 1. Chúng tôi đang nỗ lực mang đến nhiều hơn nữa các giải pháp thanh toán kỹ thuật số tiện lợi, an toàn và thân thiện với môi trường, tự hào góp phần nâng cao trải nghiệm di chuyển và xây dựng một tương lai thông minh hơn, xanh hơn của thành phố”.

Đoàn đại biểu tham quan và trải nghiệm tuyến Metro Sài Gòn - Suối Tiên

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả là rất cần thiết để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Khảo sát Toàn cầu về Di chuyển trong Đô thị của Visa cho thấy 65% người tham gia khảo sát ưa chuộng các phương thức thanh toán không tiếp xúc và nghiên cứu của Học viện Phát triển Kinh tế của Visa cho thấy hệ thống thanh toán mở có thể tăng tần suất sử dụng phương tiện giao thông công cộng lên 10%. Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam - nơi thanh toán di động đang ngày càng được ưa chuộng – Visa sẽ sớm giới thiệu những giải pháp thanh toán tối ưu cho tương lai của giao thông đô thị, đặc biệt là trên hệ thống Tuyến Metro Số 1 TP. HCM.