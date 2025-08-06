Được biết, trước đó, vào năm 2022, hệ thống cửa hàng Petrolimex đã chấp nhận thanh toán thẻ Visa không tiếp xúc, rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao hiệu quả vận hành tại các điểm bán lẻ xăng dầu.

Visa và Petrolimex ra mắt thẻ đồng thương hiệu

Ở bộ sản phẩm Thẻ đồng thương hiệu mới lần này với mục đích mang lại lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Chủ thẻ sẽ được trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và liền mạch. Đồng thời, người dùng còn có thể tiếp cận các ưu đãi độc quyền trong chương trình khách hàng thân thiết, kiểm soát tài chính tốt hơn và quản lý chi tiêu dễ dàng hơn. Trong đó, dòng sản phẩm bao gồm 4 thẻ: Thẻ tín dụng cá nhân, Thẻ ghi nợ cá nhân, Thẻ tín dụng doanh nghiệp và Thẻ ghi nợ doanh nghiệp.

Đối với người dùng cá nhân, đây là công cụ tài chính tiện ích, tối ưu trải nghiệm mua xăng. Với doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị có đội xe lớn, bộ Thẻ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán, kiểm soát chi phí hiệu quả và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào

“Petrolimex là đối tác chiến lược quan trọng trong hành trình thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Với chương trình Thẻ đồng thương hiệu này, Visa tự hào mang đến giải pháp thanh toán an toàn, liền mạch và hiệu quả cho tất cả mọi người – từ người tiêu dùng cá nhân đến các tổ chức doanh nghiệp – góp phần nâng cao trải nghiệm tài chính trong cả đời sống và kinh doanh”. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex

Ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex, cho biết: “Việc hợp tác với Visa là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của Petrolimex. Việc áp dụng giải pháp thanh toán số hiện đại không chỉ giúp tăng cường khả năng kiểm soát tài chính, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong vận hành – đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cao”.

Lễ ký kết lần này tiếp tục khẳng định cam kết của hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ tài chính trong việc thúc đẩy nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Trong các giai đoạn tiếp theo, Visa và Petrolimex sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chương trình trên toàn quốc, nâng cao trải nghiệm người dùng và mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng.