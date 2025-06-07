Be Group và Viettel Post ký kết hợp tác chiến lược

Đồng thời mở rộng hệ thống 5.000 tủ giao nhận hàng hóa thông minh SmartBox trên toàn quốc.

Thông qua việc tích hợp nền tảng công nghệ, mạng lưới tài xế và hệ thống logistics của hai bên, tối ưu hóa nguồn lực vận hành để hình thành một chuỗi cung ứng giao vận nội địa hiệu quả, 100% do doanh nghiệp Việt làm chủ. Từ đó, mô hình giao vận toàn trình này tạo điều kiện để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc tiếp cận các giải pháp logistics chất lượng cao với chi phí hợp lý, nhờ đó giảm gánh nặng vận hành, tăng hiệu quả kinh doanh và mở rộng cơ hội làm giàu bền vững từ thương mại nội địa.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên, Be Group chính thức mở rộng quy mô dịch vụ vận chuyển hàng hóa liên tỉnh ngay trên siêu ứng dụng BE, sử dụng hạ tầng logistics toàn quốc của Viettel Post. Dịch vụ cho phép người dùng gửi hàng hóa đến các tỉnh, thành trên cả nước với thao tác đơn giản như khi đặt giao hàng nội thành. Khách hàng không cần phải đặt riêng từng chặng (từ địa chỉ người gửi đến kho, từ kho đi liên tỉnh, từ kho đến người nhận), mà toàn bộ hành trình sẽ được hệ thống tự động tối ưu và kết nối. Ngoài vận chuyển tiêu chuẩn, dịch vụ cũng hỗ trợ giao hàng thu hộ (COD) và theo dõi trạng thái đơn hàng trực tiếp trên ứng dụng BE.

Song song với đó, Viettel Post sẽ tích hợp dịch vụ giao hàng siêu tốc (on-demand) vào ứng dụng của mình, với đội ngũ tài xế công nghệ do beDelivery vận hành. Người dùng tại các thành phố lớn có thể lựa chọn phương thức giao tức thời trong nội thành, với thời gian giao nhanh, minh bạch và linh hoạt. Thông qua hình thức tích hợp này, beDelivery có cơ hội tiếp cận và phục vụ thêm hàng triệu người dùng đang hoạt động trên nền tảng Viettel Post.

Cả hai bên cùng thống nhất hợp tác trong việc triển khai 5.000 điểm SmartBox trên toàn quốc, đặt tại các khu dân cư, toà nhà văn phòng và địa điểm công cộng. Hệ thống SmartBox sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng BE, cho phép người dùng lựa chọn hình thức giao – nhận hàng không tiếp xúc (contactless) tại các địa điểm có hỗ trợ. Ứng dụng sẽ tự động gợi ý tùy chọn nhận hàng qua SmartBox khi phát hiện điểm gửi hoặc điểm nhận thuộc phạm vi phục vụ, mang đến trải nghiệm nhận hàng chủ động, riêng tư, an toàn và 24/7.

Hợp tác chiến lược với Viettel Post được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ của beDelivery – dịch vụ giao hàng của Be Group. Trong 6 tháng đầu năm 2025, beDelivery (bao gồm giao siêu tốc và giao trong 2 giờ) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi số lượng đơn hàng tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ giao hàng siêu tốc (on-demand) đóng góp 90% trong đà tăng trưởng chung của beDelivery.

Hợp tác này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của beDelivery, từ một dịch vụ giao nội thành theo yêu cầu trở thành một nền tảng giao vận toàn trình, được tích hợp chặt chẽ với hạ tầng logistics rộng khắp của Viettel Post. Và việc kết nối hai chiều giữa Be trên nền tảng logistics của Viettel và Viettel trên nền tảng số của Be, cho phép cả hai bên gia tăng năng suất xử lý đơn hàng, tối ưu khai thác tài nguyên vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Đây là bước đi quan trọng giúp BE mở rộng quy mô và năng lực vận hành của dịch vụ beDelivery, từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn trình tại Việt Nam, đồng thời hướng đến việc đóng góp thực chất vào hạ tầng hậu cần quốc gia.” Ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Dự án Chiến lược, Be Group chia sẻ.

Đại diện Viettel Post, ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc phát biểu “Logistics 4.0 không chỉ đòi hỏi tốc độ hay quy mô mà còn cần sự tích hợp chặt chẽ, nơi mỗi doanh nghiệp là mắt xích vận hành trong một hệ sinh thái mở, linh hoạt và đồng bộ. Với năng lực hậu cần toàn trình, Viettel Post khi hợp tác cùng Be Group sẽ định hình lại trải nghiệm giao vận theo hướng hiệu quả hơn, thông minh hơn và do doanh nghiệp Việt làm chủ. Đây là cách Viettel Post thực hiện cam kết trở thành doanh nghiệp chủ lực xây dựng hạ tầng logistics quốc gia.”