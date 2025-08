Be sẽ trở thành đối tác vận chuyển độc quyền của Hội nghị AISC 2025

Theo thỏa thuận hợp tác mới đây giữa Công ty Cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu và vận hành siêu ứng dụng BE và Hội nghị AISC 2025, Be sẽ đồng hành cùng Hội nghị AISC 2025 và trở thành Đối tác Vận chuyển độc quyền của Hội nghị tại Việt Nam.