Hội nghị quốc tế về phát triển, vận hành hạ tầng lõi Internet - Hệ thống DNS sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Việt Nam

Hệ thống DNS - "Trái tim" của Internet

Hệ thống DNS (Domain Name System) ra đời năm 1983, có chức năng chính là phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại. Với vai trò như một cuốn "danh bạ điện thoại" của Internet, DNS giúp kết nối các thiết bị, dịch vụ trên không gian mạng với nhau. Nhờ DNS, người dùng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng các dịch vụ Internet.

Có thể nói, hệ thống DNS chính là "trái tim" của Internet. Nó đóng vai trò hạ tầng then chốt, trung tâm cho mọi kết nối giữa ứng dụng, dữ liệu và người dùng. Nếu không có DNS, Internet sẽ không thể hoạt động.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Internet không chỉ kết nối con người mà còn mở rộng ra kết nối vạn vật (IoT) với nhau. Sự phát triển vũ bão của các dịch vụ công nghệ mới đã mở rộng chức năng và tiện ích mới trên nền tảng DNS. Điều này cũng làm gia tăng độ phức tạp của hạ tầng mạng.

Để Internet có thể phát triển bền vững, các chuyên gia nhận định cần phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, trong đó có việc cải tiến và đảm bảo an toàn cho hạ tầng then chốt là hệ thống DNS. Bảo vệ DNS là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược an ninh mạng ở nhiều quốc gia và khu vực.

Chủ đề của Hội nghị - Tích hợp DNS với công nghệ mới

Chính vì tầm quan trọng đó, Hội nghị IDS và Hội thảo DNS-OARC hàng năm đều thu hút sự quan tâm của các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực DNS. Hai sự kiện này thường được tổ chức tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà đăng cai tổ chức hai hội nghị quan trọng này. Theo đại diện VNNIC, điều này thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và bảo đảm an toàn hệ thống DNS.

Hội nghị IDS và Hội thảo DNS-OARC năm 2023 có chủ đề "Sự tích hợp DNS với các công nghệ mới" (The integration of DNS with emerging technologies). Các chuyên gia sẽ tập trung chia sẻ các nghiên cứu mới về việc kết hợp các công nghệ tiên tiến như blockchain, IoT, 5G... với DNS.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giới thiệu các công nghệ, ứng dụng mới của hệ thống DNS. Các báo cáo phân tích, đánh giá và kinh nghiệm quản trị, vận hành, bảo đảm an toàn cho DNS cũng được chia sẻ.

ICANN - Tập trung vào vấn đề lạm dụng DNS

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, ICANN - tổ chức quản lý tên miền quốc tế sẽ tổ chức một chuyên đề riêng về phòng chống lạm dụng DNS (DNS Abuse).

Theo các chuyên gia, lạm dụng DNS ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tính tin cậy và an toàn của Internet. Các hành vi lạm dụng DNS phổ biến bao gồm: phát tán mã độc, botnet, lừa đảo, giả mạo... nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc quyền điều khiển hệ thống.

Chuyên đề về DNS Abuse sẽ tập trung thảo luận các công cụ kỹ thuật và giải pháp phối hợp liên ngành để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới tham dự

Theo thống kê của ban tổ chức, hội nghị thu hút 200 chuyên gia đến từ các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực DNS như: Ông Edward Lewis, Chuyên gia công nghệ cấp cao tại ICANN, là người đã phát triển các mã nguồn nền tảng đầu tiên của công nghệ an toàn mở rộng cho DNS (DNSSEC); Ông Graeme Bunton, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu về phòng chống lạm dụng DNS, là chuyên gia hàng đầu về phát triển các nền tảng và công nghệ phòng chống các mối nguy hại trực tuyến; Ông Matt Larson, Phó chủ tịch Nhóm nghiên cứu tại Tổ chức quản lý tên miền và số toàn cầu (ICANN) (nguyên Phó Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Verisign),… các doanh nghiệp ISP và doanh nghiệp công nghệ lớn trên toàn cầu (Google, Meta, Comcast, Infoblox, Nominet, OpenDNS/Cisco, Verisign, Salesforce,...).

Đây đều là những cá nhân, tổ chức tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và vận hành các hệ thống DNS của khu vực và toàn cầu. Sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu sẽ đem lại nhiều thông tin mới, cập nhật về xu hướng phát triển DNS trên thế giới.

Thông tin chi tiết về sự kiện có thể tìm hiểu tại website: https://www.icann.org/ids