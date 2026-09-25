Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Một công nghệ mới chỉ tạo ra giá trị khi tìm được nơi ứng dụng, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và thị trường có nhu cầu. Đây cũng là bài toán được đặt ra tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, khi Bộ Khoa học và Công nghệ hướng chuỗi hoạt động năm nay vào kết nối công nghệ với đầu tư, doanh nghiệp và nhu cầu thực tế.

Chuỗi sự kiện tại Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, với Lễ chào mừng Ngày hội vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là các sản phẩm "Made in Vietnam". FPT trưng bày thiết bị đọc thẻ căn cước công dân tích hợp chip nguồn do chính tập đoàn thiết kế – minh chứng cho năng lực tự chủ công nghệ bán dẫn của doanh nghiệp Việt.

Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đưa đổi mới sáng tạo gần hơn với sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là tạo kết nối giữa nơi có công nghệ và nơi có nhu cầu ứng dụng. Các triển lãm giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao và những mô hình có khả năng giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp. Các cuộc gặp giữa doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và nhà đầu tư cũng mở thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, nguồn vốn và hướng thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh triển lãm, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ tập trung vào những vấn đề gắn với quá trình đưa công nghệ vào thực tiễn, từ cơ chế, chính sách, sở hữu trí tuệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Các chương trình đào tạo, tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo được triển khai theo nhu cầu của từng nhóm tham gia.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026. Các diễn đàn về tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công cũng được tổ chức.

Điểm nhấn khác là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp có thể giới thiệu công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội ứng dụng.

Đổi mới sáng tạo vì thế không thể dừng ở số lượng công trình nghiên cứu, ý tưởng hay sản phẩm được giới thiệu. Giá trị cuối cùng phải được đo bằng khả năng công nghệ giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị mới cho nền kinh tế. Khi kết nối được nghiên cứu với vốn, doanh nghiệp và thị trường, đổi mới sáng tạo mới thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.