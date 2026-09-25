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Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

14:40 | 25/09/2026
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Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 đặt trọng tâm vào kết nối công nghệ, đầu tư và doanh nghiệp, hướng tới đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường và vào sản xuất.
FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 Bắc Ninh: Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 Đổi mới sáng tạo trục phát triển mới trong kỷ nguyên dữ liệu

Một công nghệ mới chỉ tạo ra giá trị khi tìm được nơi ứng dụng, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và thị trường có nhu cầu. Đây cũng là bài toán được đặt ra tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, khi Bộ Khoa học và Công nghệ hướng chuỗi hoạt động năm nay vào kết nối công nghệ với đầu tư, doanh nghiệp và nhu cầu thực tế.

Chuỗi sự kiện tại Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, với Lễ chào mừng Ngày hội vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là các sản phẩm "Made in Vietnam". FPT trưng bày thiết bị đọc thẻ căn cước công dân tích hợp chip nguồn do chính tập đoàn thiết kế – minh chứng cho năng lực tự chủ công nghệ bán dẫn của doanh nghiệp Việt.

Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đưa đổi mới sáng tạo gần hơn với sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là tạo kết nối giữa nơi có công nghệ và nơi có nhu cầu ứng dụng. Các triển lãm giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao và những mô hình có khả năng giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp. Các cuộc gặp giữa doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và nhà đầu tư cũng mở thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, nguồn vốn và hướng thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh triển lãm, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ tập trung vào những vấn đề gắn với quá trình đưa công nghệ vào thực tiễn, từ cơ chế, chính sách, sở hữu trí tuệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Các chương trình đào tạo, tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo được triển khai theo nhu cầu của từng nhóm tham gia.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026. Các diễn đàn về tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công cũng được tổ chức.

Điểm nhấn khác là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp có thể giới thiệu công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội ứng dụng.

Đổi mới sáng tạo vì thế không thể dừng ở số lượng công trình nghiên cứu, ý tưởng hay sản phẩm được giới thiệu. Giá trị cuối cùng phải được đo bằng khả năng công nghệ giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị mới cho nền kinh tế. Khi kết nối được nghiên cứu với vốn, doanh nghiệp và thị trường, đổi mới sáng tạo mới thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2026 Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 đổi mới sáng tạo 2026 thương mại hóa kết quả nghiên cứu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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CHF 30675 31051 31692
CNY 0 3827 3923
EUR 28946 29165 30243
GBP 33554 33942 34875
HKD 0 3182 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14407 14989
SGD 19781 20062 20629
THB 693 756 810
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USD (5,10,20) 25758 0 0
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Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14483 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
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THB 0 721.4 0
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Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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CAD 17,968 18,068 19,384
SGD 20,010 20,160 20,724
JPY 160.73 162.23 167.83
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CNY 0 3,720 0
THB 0 757 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2026 15:45

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Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

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BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

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'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu