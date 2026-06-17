Sự tỉ mỉ, sâu sát ấy của người chỉ huy chính là chiếc "chìa khóa" giúp Khoa Vô tuyến điện tử đạt nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50) giai đoạn 2020 – 2025.

Khoa Vô tuyến điện tử được khen thưởng “đơn vị xuất sắc nhất” tại Hội thi quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt năm 2024.

Khoa Vô tuyến điện tử mang trên mình trọng trách đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự bậc đại học và sau đại học các chuyên ngành mũi nhọn như: Thông tin, Ra-đa, tác chiến điện tử, kỹ thuật điện tử viễn thông. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về điện tử viễn thông, thiết kế vi mạch phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn liền với nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn dịch vụ kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. Khoa có 6 bộ môn, Xưởng Điện tử, Trung tâm Kỹ thuật viễn thông cùng 21 cơ sở kỹ thuật nên việc làm sao quản lý, khai thác hiệu quả khối lượng tài sản, trang bị công nghệ trong đơn vị luôn là bài toán đòi hỏi trách nhiệm rất cao của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Khoa Vô tuyến điện tử đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đưa nội dung CVĐ50 vào Nghị quyết năm học và cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua sát sườn. Cuộc vận động đã thấm sâu vào tư duy, hành động của từng giảng viên, kỹ thuật viên thông qua việc ký cam kết thực hiện và bình xét thi đua cuối năm.

Sự chuyển biến rõ nét nhất nằm ở công tác quản lý trang bị kỹ thuật. Khoa đã đưa việc quản lý đi vào nền nếp, hệ thống sổ sách ghi chép cập nhật đúng quy định và duy trì hiệu quả ngày kỹ thuật. Đặc biệt, cùng với các đơn vị trong học viện, Khoa đã ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 và phần mềm quản lý cơ sở kỹ thuật để theo dõi năng lực các cơ sở kỹ thuật; các kỹ sư trong Khoa tự nghiên cứu, viết các phần mềm để tối ưu hóa hiệu quả quản lý; đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, trực tiếp vận hành, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2020-2025, tất cả các cơ sở kỹ thuật của Khoa luôn duy trì hệ số kỹ thuật phục vụ huấn luyện đạt từ 0,95 trở lên và đạt tuyệt đối bằng 1 đối phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Không dừng lại ở trang bị hiện có, Khoa tích cực phối hợp tiếp nhận, khai thác hàng loạt hệ thống hiện đại như Ra đa cảnh giới biển VRS-CSX, hệ thống trinh sát điện tử VSI-3 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp, hay hệ thống phòng học chuyên dùng từ Binh chủng Thông tin liên lạc. Từ những phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng được trang bị này, nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và hàng loạt bài báo khoa học chất lượng đã được ra đời. Hiệu quả khai thác các cơ sở kỹ thuật hàng năm của Khoa luôn cán mốc hơn 100%, mang về giải Nhất tập thể các năm 2020, 2023, 2024, 2025 trong Hội thi “Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt” cấp Học viện.

Kỹ thuật viên Khoa Vô Tuyến điện tử tham gia Hội thi "Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt" năm 2026.

Song hành với việc khai thác tốt, bền là bài toán bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hành tiết kiệm. 100% trang thiết bị công nghệ thông tin tại Khoa được cài đặt công cụ bảo mật của Bộ tư lệnh 86, giữ vững an toàn thông tin. Ý thức chấp hành giao thông và bảo hộ lao động trở thành thói quen tự giác của bộ đội, giúp đơn vị không để xảy ra bất kỳ vụ việc mất an toàn nào trong suốt 5 năm.

Tinh thần tiết kiệm cũng được khơi dậy mạnh mẽ qua phong trào nghiên cứu, cải tiến đồ dùng dạy học để giảm chi phí bảo đảm. Nhiều đề tài ứng dụng thực tế cao như máy hỏi hệ Parol, thiết bị chế áp flycam-CA18, trạm Sonar trên tàu Hải quân đã đạt giải cao tại giải thưởng sáng tạo VIFOTEC. Chỉ tính riêng 5 năm qua, toàn Khoa đã công bố tới 536 bài báo khoa học, trong đó có 313 bài báo quốc tế, một con số minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ.

Trò chuyện về những kết quả này, Đại tá, Tiến sĩ Tạ Chí Hiếu, Chủ nhiệm Khoa chia sẻ: "Thành tích nổi bật nhất của Khoa trong giai đoạn qua là đã khơi dậy được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và lòng say mê khoa học của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. CVĐ50 đã thực sự trở thành bệ phóng giúp đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu'."

Để có được những quả ngọt ấy, đó là cả một hành trình kiên trì với những biện pháp đồng bộ. Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Nghĩa, Phó chủ nhiệm Khoa đúc kết: "Chúng tôi luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện cuộc vận động, gắn chặt với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Bên cạnh việc kiểm tra, đôn đốc, Khoa đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo mọi điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa tư duy sáng tạo ngay từ những việc nhỏ nhất tại phòng thí nghiệm."

Chia tay Khoa Vô tuyến điện tử khi hoàng hôn buông xuống. Những thành tích trong thực hiện CVĐ50 giai đoạn 2020-2025 chính là nền tảng vững chắc để những cán bộ, giảng viên, nhân viên nơi đây tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khoa học mới, gặt hái thêm nhiều thành tích trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.