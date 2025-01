Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch

Mục tiêu của Kế hoạch hành động là triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp và ngành trong việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Yêu cầu của Kế hoạch

Xác định đầy đủ và cụ thể các nhiệm vụ của Bộ TT&TT theo Quyết định số 142/QĐ-TTg, đảm bảo kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể và tính khả thi cao. Việc triển khai sẽ bắt đầu từ năm 2024 và tiếp tục trong các năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ TT&TT để triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch.

Các nhiệm vụ cụ thể

Theo dõi chỉ tiêu Chiến lược: Phân công theo dõi và thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến Bộ TT&TT tại Quyết định số 142/QĐ-TTg, bao gồm phát triển hạ tầng dữ liệu, dữ liệu phục vụ chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Triển khai nhiệm vụ và giải pháp

Xây dựng thể chế, chính sách và thông tin tuyên truyền: Xây dựng các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền.Phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia: Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Phát triển thị trường dữ liệu: Khuyến khích và phát triển thị trường dữ liệu để thúc đẩy việc sử dụng và khai thác dữ liệu.

Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng: Đảm bảo các biện pháp an toàn thông tin và an ninh mạng cho dữ liệu quốc gia.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển dữ liệu quốc gia.

Kế hoạch cũng quy định rõ về nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, quy định cụ thể về cách thức tổ chức và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai Kế hoạch một cách hiệu quả và đồng bộ.

Việc thực hiện Kế hoạch hành động này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và sự cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo các cấp để đạt được mục tiêu chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế.