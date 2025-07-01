Hai nhà mạng Thái Lan chi gần 34.000 tỷ đồng mua băng tần viễn thông

Ủy ban Truyền thông Quốc gia Thái Lan (NBTC) vừa công bố kết quả đấu giá băng tần viễn thông thu về gần 34.000 tỷ đồng, vượt xa mức giá khởi điểm ban đầu. Cuộc đấu giá diễn ra từ 9h30 đến 10h48 ngày 29/6, tập trung vào bốn dải tần số 850 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz và 2300 MHz.

Advanced Wireless Network, công ty con của tập đoàn viễn thông AIS, thành công mua ba khối phổ tần trong dải 2100 MHz với giá 12.219 tỷ đồng. Đây là dải tần mà AIS hiện đang sử dụng, việc mua lại giúp họ duy trì vị thế trong thị trường viễn thông Thái Lan.

Hai nhà mạng lớn tại Thái Lan AIS và True Corp chi tổng cộng gần 34.000 tỷ đồng để mua các băng tần viễn thông. Ảnh: kaohooninternational

True Corp gặt hái thành công lớn hơn khi giành được hai nhóm phổ tần quan trọng. Nhà mạng này chi 17.913 tỷ đồng để mua bảy khối trong dải 2300 MHz và thêm 3.826 tỷ đồng cho bốn khối trong dải 1500 MHz. Tổng số tiền True Corp bỏ ra lên tới 21.739 tỷ đồng.

Ông Sigve Brekke, Giám đốc điều hành True Corp và cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Telenor, đã trực tiếp có mặt tại trụ sở NBTC để theo dõi cuộc đấu giá. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch điều hành Nhóm Kinh doanh Viễn thông và kỹ thuật số của Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) từ đầu năm nay.

Điều đặc biệt, dải tần 850 MHz với giá khởi điểm 6.367 tỷ đồng cho mỗi khối không thu hút được bất kỳ nhà đầu tư nào. Điều này cho thấy các nhà mạng tập trung vào việc khai thác sâu những dải tần hiện có thay vì mở rộng sang các tần số mới.

GS.TS Sarana Boonbaichaiyapruck, Chủ tịch NBTC, xác nhận kết quả đấu giá sẽ được chứng nhận chính thức vào ngày 2/7. Các nhà mạng thắng cuộc phải hoàn tất thanh toán đợt đầu từ ngày 7-29/7 và bắt đầu kích hoạt giấy phép từ ngày 4/8.

NBTC đặt ra nhiều điều kiện nghiêm ngặt cho việc cấp phép sử dụng phổ tần. Các nhà mạng phải dành 10% dung lượng mạng cho các nhà cung cấp dịch vụ di động ảo (MVNO), triển khai kế hoạch công nghệ thông tin xanh và đảm bảo an ninh mạng.

Họ cũng cần thực hiện chia sẻ hạ tầng, bảo vệ dữ liệu người dùng, nâng cao nhận thức về tội phạm mạng và hỗ trợ các nghĩa vụ dịch vụ công cộng. Những yêu cầu này nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cuộc đấu giá này giúp củng cố vị thế của AIS và True Corp tại thị trường viễn thông Thái Lan. Việc các nhà mạng sẵn sàng chi số tiền lớn để giữ lại các dải tần hiện có cho thấy tầm quan trọng của phổ tần trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và thế mạnh trên thị trường.

Kết quả đấu giá cũng phản ánh sự ổn định của thị trường viễn thông Thái Lan khi các nhà mạng lớn tiếp tục đầu tư mạnh để phát triển hạ tầng số. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được Chính phủ Thái Lan sử dụng để phát triển các dự án công nghệ thông tin và truyền thông.