Ngày 4/3 tại Hà Nội, UBND quận Long Biên đã tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Chương trình nghệ thuật Giao lưu trình diễn di sản văn hoá phi vật thể "Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng”.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận Long Biên phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận Long Biên cho biết: Chương trình nghệ thuật “Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Linh Lang: Khí thiêng hội tụ” được Quận tổ chức trong dịp Lễ hội Linh Lang đại vương đang diễn ra nhiều di tích trên cả nước và quận Long Biên được kỳ vọng sẽ tái hiện một cách đặc sắc nhất về huyền tích Linh Lang Đại Vương. Chương trình cũng giới thiệu, truyền bá những nghi thức truyền thống, tín ngưỡng của 13 cơ sở thờ thần Linh Lang trên địa bàn Quận; trình diễn nghi thức múa “Rắn lột” truyền thống của Lễ hội Đình Trường Lâm, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, nét tinh hoa văn hóa và biểu hiện niềm tin, khát vọng của Nhân dân trong cuộc sống.

Đây là dịp hội tụ sức mạnh thiêng liêng của trời đất, tổ tiên, con cháu; thông qua các nghi thức tín ngưỡng tôn giáo để thể hiện nguyện vọng của người dân trong không gian và thời gian thiêng liêng; ôn lại truyền thống lịch sử, văn hoá trên mảnh đất Long Biên" Địa linh- Nhân kiệt" gắn với truyền thống hào hùng Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Đặc biệt, thông qua việc giao lưu, trình diễn nhằm đề cao vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể, quảng bá giá trị lịch sử các di tích trong hệ thống di tích tôn thờ Linh Lang Đại Vương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch văn hoá tâm linh, nhằm cụ thể hóa nội dung “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045” trên địa bàn quận Long Biên.

Theo Ban tổ chức, chủ đề “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” chứa đựng thông điệp sâu sắc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, kết nối sức mạnh tinh thần và nỗ lực phát triển bứt phá trong thời đại mới, thể hiện niềm tự hào về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, luôn tiến về phía trước với tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên.

Ở đó, qua hình tượng Đức thánh Linh Lang trong tín ngưỡng dân gian, công chúng thấy được dư âm thần thoại, bóng dáng lịch sử, những đặc trưng văn hóa cũng như nhân sinh quan, thế giới quan của thời đại hòa quyện một cách độc đáo. Truyền thuyết phản ánh việc trị thủy và chống xâm lăng là hai việc trọng đại của người Việt vùng Đồng bằng Bắc Bộ thời dựng nước.

Ban tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình

Ở đó, cùng với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, quận Long Biên hiện nay là một trong những địa phương phát triển vượt bậc của Hà Nội với sự đổi mới mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa. Nơi đây đã hình thành các khu đô thị lớn, đồng bộ, hiện đại góp phần làm cho diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng, trở thành “trung tâm mới” của Hà Nội, điểm đến hấp dẫn, đáng sống.

Để nêu bật được chủ đề, ý nghĩa của sự kiện, sản phẩm tiếp theo của Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng tiếp tục được đầu tư, tìm tòi, sáng tạo và chứa đựng rất nhiều tâm huyết. Vốn là người được mệnh danh “Thủ lĩnh của các ý tưởng”, đồng thời có duyên với các sự kiện nghệ thuật về lễ hội truyền thống, một lần nữa Mai Thanh Tùng lại khiến các di sản được tiếp dẫn thêm ánh sáng, trở nên lung linh và hấp dẫn hơn, tham gia sâu rộng vào đời sống đương đại hơn, truyền tải sâu sắc thông điệp giáo dục truyền thống, góp phần làm nên đặc trưng, bản sắc của mỗi địa phương.

Đã từng rất thành công với Festival Chí Linh - Hải Dương, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa”, Chương trình nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ - Chư Đang Ya” và mới đây nhất là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Gò Đống Đa “Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước” cùng các chương trình tại nhiều nơi trên cả nước như Vũng Tàu, Gia Lai, Điện Biên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Chùa Tam Chúc Hà Nam…, đạo diễn Mai Thanh Tùng đã thổi hồn vào các lễ hội để hoạt động này trở nên sôi động, truyền thống mà đậm chất hiện đại, ghi dấu ấn trong lòng Nhân dân địa phương và cả nước.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết: Chương trình nghệ thuật “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” tiếp tục được làm theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping. Âm nhạc mang âm hưởng dân gian, hiện đại và công nghệ ánh sáng thể hiện dòng chảy lịch sử xuyên suốt qua nhiều giai đoạn. Các tiết mục được đầu tư công phu, tái hiện huyền tích Linh Lang Đại vương, tôn vinh tinh thần yêu nước và công tác trị thuỷ của Nhân dân, niềm tin, khát vọng của Long Biên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Linh Lang: Khí thiêng hội tụ” được Quận tổ chức trong dịp Lễ hội Linh Lang đại vương đang diễn ra nhiều di tích trên cả nước

Các cảnh diễn nối tiếp, được biến chuyển tinh tế bằng kỹ xảo, âm nhạc hấp dẫn và đa dạng hình thức thể hiện như: ca hát, múa, đồng diễn trống, trình diễn áo dài…

Trong đó, điểm nhấn của chương trình chính là Nghi thức tái hiện “Rước và Tế trong lễ hội Linh Lang Đại vương” với sự tham gia của nhiều thế hệ người dân quận Long Biên, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; nghi lễ múa Rắn lột kết hợp trình diễn 3D Mapping đầy tính nghệ thuật và chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Sân khấu chính đặt tại Cụm di tích đình, chùa Trường Lâm (phường Việt Hưng), là dịp để tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể của quận Long Biên cùng hội tụ và tỏa sáng. Sự chắt lọc tinh hoa, sự công phu, hoàn hảo trong từng tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, các đoàn diễn viên quần chúng, góp phần khẳng định sự giàu có, đa dạng của các di sản văn hóa phi vật thể ở Long Biên, thể hiện sự gặp gỡ, giao thoa, gắn kết và lan tỏa.

Chương trình cũng nhắc đến sự kiện Bác Hồ về thăm địa phương, những kỷ niệm được Đảng bộ, chính quyền Nhân dân Trường Lâm mãi tự hào và lưu truyền; cũng như kể câu chuyện của Long Biên hôm nay và khát vọng bứt phá trong tương lai.

Chương trình do Quận uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Quận Long Biên chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo nội dung ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên; Tổng đạo diễn: Đạo diễn Mai Thanh Tùng (Oscar Media); cố vấn nghệ thuật Đạo diễn - NSND Lê Chức… được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội, các nền tảng hệ sinh thái số của Báo Kinh tế & Đô thị, đơn vị phối hợp bảo trợ truyền thông.