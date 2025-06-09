Maybank thay đổi người đại diện vốn tại ABBANK

Theo thông tin được công bố, ông Syed Ahmad Taufik Albar được Maybank ủy quyền làm người đại diện sở hữu 100% phần vốn góp của Maybank tại ABBANK, thay cho ông Michael Foong Seong Yew.

Cùng với đó, ông Michael Foong Seong Yew không còn là thành viên Hội đồng quản trị ABBANK kể từ cùng ngày 5/6/2025 theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và Điều lệ ABBANK.

. Ông Syed Ahmad Taufik Albar trở thành Người đại diện 100% vốn góp của Maybank tại ABBANK.

Ông Syed Ahmad Taufik Albar, sinh năm 1972, là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính và ngân hàng với 27 năm kinh nghiệm. Ông từng giữ các vị trí cấp cao tại nhiều tập đoàn quốc tế như Shell, Axiata, RHB Bank và Maybank.

Hiện tại, ông đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc khối dịch vụ tài chính cộng đồng của Tập đoàn Maybank. Ông được bầu vào HĐQT ABBANK tại ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.

Maybank đồng hàng cùng ABBANK từ năm 2008 và hiện đang sở hữu 16,4% vốn điều lệ ABBANK.

Được biết, Maybank hiện là cổ đông chiến lược, sở hữu 16,4% vốn điều lệ của ABBANK. Hai bên đã có quan hệ hợp tác từ năm 2008, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những mảng mà Maybank có thế mạnh và phù hợp với định hướng chiến lược của ABBANK.

5 tháng đầu năm, ABBANK tiếp tục duy trì nhịp độ kinh doanh ổn định, bền vững, công tác chuyển đổi số được thực hiện mạnh mẽ.

5 tháng đầu năm 2025, ABBANK ghi nhận đạt gần 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính đến hết tháng 5/2025, ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ đồng, tín dụng tăng nhẹ. Ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, với việc hoàn tất dịch chuyển toàn bộ khách hàng hiện hữu sang nền tảng ngân hàng số mới - ABBANK App, thay thế cho ứng dụng AB Ditizen cũ. Nền tảng này sẽ chính thức được ra mắt trong tháng 6/2025.

Song song với hoạt động kinh doanh, ABBANK tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chú trọng yếu tố xã hội (S) trong ESG. Ngân hàng đã ký kết hợp tác với các tổ chức như Quỹ Khởi nghiệp SVF, VietED Group, Hệ thống Y tế 315... nhằm triển khai các sáng kiến CSR mang tính dài hạn, tạo tác động tích cực đến cộng đồng.