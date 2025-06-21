“Trải qua 3 thập kỷ là một hành trình đầy tự hào của LG tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng đổi mới nhằm mang đến những giải pháp công nghệ tiên phong, góp phần mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người Việt. Đồng thời, LG cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.” Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ thêm: “Cột mốc 30 năm không chỉ là một dấu son đáng nhớ, mà còn là nền tảng để LG tiếp tục cùng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình.”

Kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người dùng Việt, LG khởi động hành trình ý nghĩa

“Thấu cảm chạm Thương yêu” chính là lời tri ân mộc mạc từ LG gửi đến người dùng Việt Nam. Với thời lượng gần 3 phút, brand film “Thấu cảm chạm Thương yêu” đã tái hiện hành trình trưởng thành của mỗi người trong cuộc sống. Từ những ngày thơ ấu lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được thưởng thức món ngon của mẹ, cùng lũ bạn ngồi chen chúc trước màn hình hồi hộp chờ bố chỉnh ăng-ten để xem chương trình yêu thích đến khi lập nghiệp, xây dựng tổ ấm riêng và trở thành những người bố người mẹ.

Phía sau hành trình ấy, LG luôn hiện diện lặng thầm nhưng bền bỉ, chăm sóc tất cả các thành viên trong gia đình bằng công nghệ hiện đại và sự thấu cảm sâu sắc. Từ chiếc TV ăng-ten cho đến TV OLED không dây, từ máy giặt lồng đứng truyền thống đến máy giặt lồng ngang với công nghệ AI DD thông minh, tủ lạnh với mặt kính InstaView hiện đại hay điều hòa trang bị AI toàn diện; tất cả được tái hiện sống động qua những thước phim. Đây cũng chính là hành trình phát triển không ngừng để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho hàng triệu gia đình Việt như chính tôn chỉ “Life’s Good” mà LG theo đuổi.

“Thấu cảm chạm Thương yêu” không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là một lời tri ân nhẹ nhàng, sâu sắc từ LG gửi đến hàng triệu người dùng đã tin tưởng và đồng hành suốt 30 năm qua. Với sự thấu cảm, sự đổi mới và khát vọng phát triển bền vững, LG tiếp tục hành trình mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi nhà.

Khởi đầu với nhà máy đầu tiên đặt tại Hưng Yên năm 1995, LG đã không ngừng mở rộng quy mô đầu tư, với ba nhà máy tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) và ba trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. LG không chỉ mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm, mà còn đầu tư công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp.

Cũng trong 30 năm qua, LG đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng thông qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là 15 năm tài trợ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” (1999 – 2015), góp phần truyền cảm hứng học tập và lan tỏa tri thức trong cộng đồng học sinh Việt Nam.

Bên cạnh đó là hàng loạt dự án ý nghĩa như “Ngôi làng Hy vọng” – xây dựng nhà ở và công trình cộng đồng tại Hòa Bình; “Lan tỏa điều tử tế” – vinh danh những nhân vật quả cảm; “LG Dream Code 2024” - cuộc thi lập trình dành cho sinh viên yêu công nghệ và mới đây là “LG Ambassador Challenge 2025” - chương trình tìm kiếm sáng kiến cộng đồng bền vững.