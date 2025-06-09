Trận Penalty đầu tiên tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2025

Tại vòng chung kết, 32 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra đại diện Việt Nam dự ABU Robocon 2025 tại Mông Cổ

Trong những năm qua, Robocon không ngừng khẳng định vị thế là sân chơi công nghệ đỉnh cao kết hợp giữa giáo dục - nghiên cứu - ứng dụng thực tiễn. Tại đây, sinh viên được thực hành toàn diện, từ lập trình, cơ khí, điện - điện tử đến kỹ năng quản trị dự án, làm việc nhóm, truyền thông và phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ. Mỗi đội thi không chỉ là một nhóm kỹ thuật mà là "tổ chức mini" với các vai trò rõ ràng, phản ánh đúng yêu cầu của ngành công nghệ trong thời đại thực chiến và đổi mới sáng tạo.

Tiếp nối truyền thống đó, Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, quy tụ 62 đội tuyển đến từ các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước. Đây không chỉ là cuộc tranh tài của những cỗ máy thông minh, mà còn là sân chơi công nghệ lớn nhất Việt Nam dành cho sinh viên - nơi kỹ thuật, sáng tạo và tinh thần đồng đội hòa làm một.

Sau hành trình tuyển chọn gắt gao từ vòng sơ tuyển, những đội có màn trình diễn ấn tượng nhất đã sẵn sàng bước vào cuộc đua trí tuệ đầy cam go, khẳng định bản lĩnh trước hàng triệu khán giả truyền hình và cộng đồng yêu công nghệ trên toàn quốc.

Tại vòng chung kết, 32 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra đại diện Việt Nam dự ABU Robocon 2025 tại Mông Cổ. Lấy cảm hứng từ môn thể thao phổ biến, chủ đề "Chiến binh bóng rổ" là thử thách kỹ thuật đầy kịch tính và hấp dẫn đối với các đội tuyển tham gia Robocon năm nay. Các đội phải thiết kế robot có khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp chiến thuật và đặc biệt là ném bóng vào rổ trong nhiều tình huống khác nhau.

Không chỉ là cuộc thi lập trình và chế tạo, Robocon năm nay đòi hỏi khả năng phân tích chiến thuật và đưa ra quyết định thời gian thực - điều tương tự như trong các trận đấu thể thao chuyên nghiệp. Đây là bước tiến thể hiện rõ xu hướng tích hợp AI - điều khiển thông minh - chiến lược tương tác trong các sản phẩm công nghệ của thế hệ trẻ Việt.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8/6 - 13/6/2025 tại tỉnh Ninh Bình. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra những trận đấu tại bảng A và B - những bảng đấu đầu tiên của vòng chung kết Robocon Việt Nam 2025.

Toàn bộ các trận đấu tại vòng chung kết sẽ được phát trực tiếp trên sóng VTV2 và livestream đồng bộ trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả trẻ khắp cả nước. Thời báo VTV cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin và kết quả thi đấu của Robocon Việt Nam 2025.