Thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản Jins mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 26/4, thương hiệu kính mắt đến từ Nhật Bản Jins chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đặt tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Đây là cửa hàng thứ tư của Jins tại Việt Nam sau 3 cửa hàng mở liên tiếp ở TP.HCM vào năm 2025.

Ông Ryo Tanaka - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành JINS HOLDINGS chia sẻ tại sự kiện.

Cửa hàng Jins tại Aeon Mall Hà Đông có diện tích 150m², được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Takuya Takahama và Tomohiko Komatsu, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ Nhật Bản với bố cục không gian “trước/sau” (front/back) đặc trưng.

Mô hình này từng được áp dụng tại các cửa hàng Jins ở San Francisco và Mông Cổ. Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà phố truyền thống Machiya cùng không gian sinh hoạt cộng đồng (doma), cửa hàng được chia thành hai khu vực rõ rệt. Khu vực phía trước sử dụng tông màu xám nhạt kết hợp vật liệu hiện đại, tạo cảm giác mở, thân thiện và thu hút khách hàng khám phá. Trong khi đó, khu vực phía sau được thiết kế với chất liệu gỗ ấm áp, mang đến không gian riêng tư, thoải mái cho khách hàng trong quá trình chờ và nhận sản phẩm.

Tại Việt Nam, thiết kế này được điều chỉnh linh hoạt với những chi tiết gần gũi, phù hợp văn hóa địa phương. Các khung gỗ gợi hình mái nhà truyền thống và quầy hàng đường phố châu Á, kết hợp cùng hệ thống đèn lồng treo trong không gian bán hàng, tái hiện không khí sôi động của các khu chợ đêm. Sự kết hợp này tạo nên trải nghiệm mua sắm vừa mang tinh thần Nhật Bản, vừa gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam.

Cửa hàng Jins đầu tiên tại Hà Nội chính thức khai trương tại Aeon Mall Hà Đông.

Ông Ryo Tanaka, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Jins Holdings cho biết, việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu tại Việt Nam.

Theo ông, với triết lý “Magnify Life - Cùng mở tầm mắt”, Jins hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày thông qua các sản phẩm và trải nghiệm thị lực. Việc hiện diện tại Hà Nội không chỉ nhằm mở rộng thị trường mà còn là bước tiến trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Ryo Tanaka cũng bày tỏ kỳ vọng thương hiệu sẽ trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của người tiêu dùng Thủ đô, góp phần mang đến những trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và nâng tầm chất lượng cuộc sống thông qua các giải pháp thị lực.

Không gian cửa hàng Jins ở Aeon Mall Hà Đông.

Tại cửa hàng mới, Jins giới thiệu 5 dòng sản phẩm nổi bật, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng như: Jins Ukiyo (sản xuất tại Nhật); Jins Ippitsu; Jins Airframe; Jins 360°; Jins Sunglasses. Các sản phẩm sử dụng vật liệu như titanium, PPSU… giúp tăng độ bền, giảm trọng lượng và nâng cao trải nghiệm đeo kính.

Nhân dịp khai trương, cửa hàng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm và ưu đãi dành cho khách hàng.