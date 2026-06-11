Có thể nói, khác với hình ảnh quen thuộc thường thấy của một nhà sản xuất chuyên về SSD và DRAM công nghiệp, Innodisk đang cho thấy tham vọng to lớn của hãng với mong muốn trở thành nhà cung cấp giải pháp AI đầu cuối cho doanh nghiệp và công nghiệp thông minh.

Gian hàng Innodisk tại Computex 2026 thu hút đông đảo khách tham quan

Từ phần cứng lưu trữ đến hệ sinh thái Edge AI

Ngay tại trung tâm của gian hàng, nơi Innodisk trình diễn kiến trúc "Edge AI Building Blocks", đây là mô hình hệ sinh thái gồm nhiều lớp công nghệ được thiết kế để giúp doanh nghiệp triển khai AI từ biên mạng (edge) đến trung tâm dữ liệu.

Các thành phần bao gồm nền tảng tính toán ARM và x86, GPU chuyên dụng, bộ nhớ công nghiệp, lưu trữ tốc độ cao, hệ thống camera, cảm biến và các bộ công cụ AI được phát triển riêng.

Theo đại diện Innodisk, mục tiêu của mô hình này là giúp khách hàng triển khai AI nhanh hơn thông qua các "khối xây dựng" đã được tối ưu sẵn thay vì phải tự tích hợp từng thành phần riêng lẻ.

Một trong những giải pháp thu hút được sự quan tâm lớn của khách tham quan đó chính là AccelBrain, nền tảng triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong môi trường doanh nghiệp. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp vận hành AI hoàn toàn trong hệ thống nội bộ nhằm đảm bảo quyền kiểm soát dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu bảo mật ngày càng nghiêm ngặt.

Innodisk trình diễn hệ sinh thái AI công nghiệp toàn diện nhất tại Computex 2026

AI công nghiệp và giao thông thông minh trở thành tâm điểm

Một không gian trưng bày khác cũng thu hút được đông đảo khách tham quan đó chính là Intelligent Mobility Solutions, giải pháp giao thông và vận hành phương tiện thông minh. Tại đây, Innodisk đã trình diễn hệ thống sử dụng nền tảng NVIDIA Jetson AGX Orin kết hợp cùng 8 camera GMSL2 công nghiệp để xây dựng hệ thống quan sát 360 độ thời gian thực.

Theo đó, giải pháp đượ tích hợp nhiều công nghệ AI tiên tiến như:

Driver Monitoring System (DMS) theo dõi trạng thái tài xế

Blind Spot Detection (BSD) phát hiện điểm mù

Object Detection nhận diện vật thể

Surround View Stitching ghép ảnh toàn cảnh 360 độ

Những công nghệ này đều hướng đến xe tải hạng nặng, phương tiện khai thác mỏ, xe công trình và các hệ thống logistics tự động. Điểm đặc biệt là Innodisk còn xây dựng mô hình xe container thu nhỏ tích hợp cụm camera AI để mô phỏng hoạt động của hệ thống trong môi trường vận hành thực tế. Đây là cách trình diễn trực quan nhất, giúp khách tham quan có thể dễ dàng hình dung các ứng dụng AI trong lĩnh vực vận tải và an toàn lao động như thế nào.

Innodisk xây dựng mô hình xe container thu nhỏ tích hợp cụm camera AI để mô phỏng hoạt động của hệ thống trong môi trường vận hành thực tế.

Edge AI thế hệ mới với Intel và NVIDIA

Cũng trong khu vực triển lãm, Innodisk còn trình diễn giải pháp AI biên mạng, trong đó bao gồm các nền tảng máy tính công nghiệp mới được trang bị NPU và GPU chuyên dụng nhằm xử lý AI trực tiếp tại hiện trường. Một số thiết bị nhỏ gọn được thiết kế theo chuẩn không quạt (fanless), phù hợp với môi trường nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc các ứng dụng ngoài trời.

Bên cạnh phần cứng, Innodisk cũng trình diễn khả năng vận hành AI trên nền tảng Intel OpenVINO nhằm tối ưu việc phân phối khối lượng xử lý giữa CPU, GPU và NPU.

Mô hình xử lý dị thể (heterogeneous computing) này được đánh giá là xu hướng quan trọng trong thế hệ Edge AI mới khi vừa tăng hiệu năng vừa giảm điện năng tiêu thụ. Trong đó, Innodisk cũng đã mang đến hệ thống Optical Character Recognition (OCR) sử dụng AI để nhận diện ký tự, biển số, nhãn hàng hóa và dữ liệu logistics theo thời gian thực để đề mô cho khách tham quan.

Innodisk còn mang tới khu vực trình diễn robot AI sử dụng nền tảng NVIDIA Jetson Thor

Robot AI và thị giác máy tính

Không chỉ dừng ở các ứng dụng công nghiệp truyền thống, Innodisk còn mang tới khu vực trình diễn robot AI sử dụng nền tảng NVIDIA Jetson Thor. Tại đây, robot cánh tay công nghiệp được tích hợp hệ thống thị giác máy tính và AI xử lý trực tiếp tại biên mạng, cho phép nhận diện vật thể, tương tác với môi trường và thực hiện các thao tác chính xác theo thời gian thực.

Demo này đã cho thấy xu hướng Physical AI, nơi mà AI không chỉ tồn tại trong phần mềm mà trực tiếp điều khiển các hệ thống cơ khí và robot ngoài đời thực.

Theo nhiều chuyên gia tham dự triển lãm, đây được xem là một trong những hướng phát triển quan trọng nhất của AI trong giai đoạn 2026-2030.

Bằng việc mở rộng từ bộ nhớ và lưu trữ sang các nền tảng AI hoàn chỉnh, Innodisk đang dần định vị mình như một nhà cung cấp hạ tầng AI công nghiệp toàn diện

AI sẽ nằm ở Edge nhiều hơn Cloud

Với thông điệp “tương lai của AI sẽ không chỉ nằm trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn mà ngày càng dịch chuyển xuống tầng Edge”, Innodisk để thể hiện rất rõ ràng hướng đi tiếp theo của họ tại COMPUTEX 2026. Nhờ đó, khi dữ liệu được xử lý ngay tại nơi phát sinh, doanh nghiệp có thể giảm độ trễ, tăng tính bảo mật và tiết kiệm chi phí truyền tải dữ liệu lên đám mây.

Bằng việc mở rộng từ bộ nhớ và lưu trữ sang các nền tảng AI hoàn chỉnh, Innodisk đang dần định vị mình như một nhà cung cấp hạ tầng AI công nghiệp toàn diện cho các lĩnh vực sản xuất, logistics, giao thông thông minh và tự động hóa.

Innodisk trình diễn hệ sinh thái AI công nghiệp toàn diện nhất tại Computex 2026

COMPUTEX 2026 đã khép lại nhưng những công nghệ và giải pháp mà Innodisk mang đến tại triển lãm năm nay không chỉ là màn trình diễn sản phẩm và công nghệ mới đơn thuần, mà còn cho thấy cách AI có thể được triển khai trong các môi trường thực tế, từ xe tải khai thác mỏ, nhà máy thông minh cho tới robot công nghiệp thế hệ mới.