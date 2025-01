Innodisk ra mắt giải pháp MIPI over Type-C đột phá mới

Đây là công nghệ độc quyền mới nhất từ Innodisk, cho phép người dùng đặt camera tích hợp xa hệ thống hơn, góp phần khắc phục hạn chế về khoảng cách của dây cáp MIPI thông thường. Nhờ vậy, các ứng dụng thị giác sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh sẽ có thêm nhiều cách thức triển khai mới. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình vận hành sản xuất thông minh (smart manufacturing) và thành phố thông minh (smart city), tạo điều kiện tích hợp các hệ thống camera chất lượng cao dễ dàng vào những môi trường không ngừng biến chuyển này.

Được biết, TP. HCM sẽ sớm ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào tháng 9 tới đây, nơi đây sẽ có hệ sinh thái công nghệ phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất thông minh, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Bộ và cả nước trong tương lai.

Bên cạnh đó, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) cũng đã công bố Việt Nam hiện có 48/63 tỉnh, thành phố đang triển khai đề án phát triển đô thị thông minh. Hơn 40 địa phương đã triển khai trung tâm điều hành thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) cấp tỉnh và gần 100 trung tâm cấp huyện, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, phát triển các ứng dụng cảnh báo.

Tại Hà Nội, sẽ tập trung đầu tư, lắp đặt các thiết bị giám sát, điều hành giao thông để xây dựng hệ thống giao thông thông minh trong thời gian tới. Đây là một trong số nhiều ví dụ về việc mang ứng dụng thị giác sử dụng trí tuệ nhân tạo (một phần của trí tuệ nhân tạo) tại các quốc gia.

Nắm bắt xu hướng này, Innodisk đã phát triển giải pháp MIPI over Type-C nhằm giải quyết những thách thức mà các nhà tích hợp và phát triển hệ thống camera đang gặp phải.

Theo đó, giải pháp MIPI over Type-C từ Innodisk có thể mở rộng phạm vi kết nối camera đến hơn 2m, vượt xa giới hạn 30cm thông thường khi sử dụng dây cáp truyền thống. Ngoài ra, giải pháp này vẫn đảm bảo hiệu suất cao và cho phép chuyển đổi linh hoạt sang cổng USB Type-C tùy chỉnh thông qua một bảng mạch chuyển đổi chuyên dụng. So với các giải pháp SerDes (Serializer/Deserializer) thường dùng để truyền dẫn dữ liệu kỹ thuật số, MIPI over Type-C còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bên cạnh đó, giải pháp này đã được triển khai thành công trên các nền tảng NVIDIA Jetson, Intel x86 và ARM. Hiện tại, Innodisk đang tích cực đầu tư nghiên cứu và phát triển để đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi trên nhiều nền tảng khác nhau, từ đó thúc đẩy quá trình triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khách hàng.

Mô-đun camera MIPI over Type-C của Innodisk đang được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực ứng dụng thông minh, mang lại lợi thế to lớn cho ngành sản xuất thông minh (smart manufacturing) khi tăng cường hiệu quả của robot tự vận hành (ARM - Autonomous Mobile Robot) và xe nâng nhờ khả năng ghi hình chất lượng cao với phạm vi rộng hơn.

MIPI over Type-C của Innodisk đánh dấu một bước tiến vượt bậc dựa trên danh mục mô-đun camera MIPI phong phú và khả năng tích hợp nền tảng liền mạch. Giải pháp này tương thích với nhiều nền tảng như NVIDIA Jetson, Intel thế hệ 12 đến 13, bộ xử lý Core Ultra, AMD Xilinx và NXP. Giải pháp MIPI over Type-C được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tương lai của ngành công nghệ thị giác, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, tính linh hoạt và mức giá hợp lý.

