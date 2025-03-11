Innodisk DRAM DDR5 6400 chuyên biệt cho AI

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng phải xử lý nguồn dữ liệu lớn thuộc lĩnh vực AI, y tế từ xa và điện toán biên, nơi hiệu suất cao tại biên là yếu tố then chốt.

Với nhiều tùy chọn đa dạng bao gồm CUDIMM (mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép, không đệm, có xung nhịp), CSODIMM (mô-đun bộ nhớ tạm thời được cấu tạo từ các mạch tích hợp) và RDIMM (bộ nhớ RAM được thiết kế đặc biệt cho các máy chủ và workstation chuyên nghiệp), dòng sản phẩm này mang đến tốc độ, độ ổn định và dung lượng vượt trội, sẵn sàng đáp ứng toàn diện nhu cầu AI trên thiết bị biên và ứng dụng công nghiệp hiện đại.

DRAM DDR5 6400 có dung lượng mô-đun đơn lên đến 64GB

Tháng 11/2024, Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa khởi động dự án "Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam". Trong đó, các trạm y tế tuyến cơ sở thuộc 10 tỉnh vùng cao, miền núi, khó khăn được triển khai khám, chữa bệnh từ xa thông qua việc ứng dụng AI.

Dòng sản phẩm DRAM DDR5 6400 mang đến tốc độ lên đến 6400 MT/giây, nhanh hơn 14% so với các thế hệ trước, và dung lượng tăng gấp đôi lên đến 64GB. Nhờ những cải tiến vượt bậc dòng sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng tiên tiến như y tế từ xa, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), AI tạo sinh, xe tự lái và thực tế hỗn hợp tăng cường, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu tốc độ cao, đáng tin cậy theo thời gian thực.

Innodisk đã tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến vào loạt sản phẩm DRAM DDR5 6400, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và không bị gián đoạn, bao gồm:

Trình điều khiển xung nhịp khách CKD (Client Clock Driver): Nâng cao tính toàn vẹn tín hiệu thông qua đệm tín hiệu đồng hồ, góp phần giảm thiểu nhiễu và đảm bảo độ chính xác trong truyền dữ liệu tốc độ cao.

Thiết bị linh kiện điện tử được sử dụng để kiểm soát các điện áp tức thời (Transient Voltage Suppressor): Tích hợp khả năng bảo vệ vượt trội trước biến động điện áp, đảm bảo an toàn tối đa cho các linh kiện dễ hỏng hóc.

Hệ thống bảo vệ cầu chì điện tử (RDIMM): Được thiết kế để ngắt mạch điện khi xảy ra tình trạng quá áp, bảo vệ các bộ phận trong hệ thống máy chủ yêu cầu điện áp cao khỏi bị hư hỏng.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: Dòng sản phẩm DDR5 6400 được tối ưu hóa để vận hành trong dải nhiệt độ từ 0°C đến 95°C (Tc), và sẽ sớm hỗ trợ dải nhiệt độ mở rộng từ -40°C đến 95°C (Tc), lý tưởng cho những môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Công nghệ bảo vệ chống sunfat hóa: Với lớp mạ vàng dày 30μ”, sản phẩm được bảo vệ chống sunfat hóa, đảm bảo độ bền vượt trội.

DRAM DDR5 6400 được thiết kế để tương thích với dòng vi xử lý Intel và AMD sở hữu các tùy chọn CUDIMM, CSODIMM, ECC CUDIMM, ECC CSODIMM, và RDIMM, với dung lượng từ 8GB đến 64GB, đáp ứng linh hoạt nhu cầu cấu hình cho các ứng dụng khác nhau.

Không chỉ giới hạn ở AI trên đám mây, DRAM DDR5 6400 của Innodisk là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng AI trên các thiết bị biên thế hệ mới, nơi tốc độ phản hồi thời gian thực và bảo mật tối đa đóng vai trò quyết định. Cụ thể, các nhà máy thông minh có thể tận dụng mô hình LLM để tích hợp và xử lý dữ liệu sản xuất phức tạp trong thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Trong lĩnh vực y tế từ xa, hình ảnh 3D độ phân giải cao và phân tích dữ liệu thời gian thực có thể hỗ trợ các ca phẫu thuật từ xa với độ chuẩn xác cao cho bệnh nhân.

Việc ra mắt loạt sản phẩm DRAM DDR5 6400 thể hiện cam kết của Innodisk trong việc cung cấp các giải pháp bộ nhớ đột phá, tăng cường sự phát triển của AI, đồng thời nâng cao hiệu quả của hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đẩy mạnh tự động hóa trong ngành công nghiệp.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập tại đây