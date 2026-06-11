SHB nhận bằng khen Bộ Công an về bảo vệ an ninh Tổ quốc

SHB được ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

SHB vừa nhận Bằng khen của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây là hoạt động khen thưởng được công bố tại lễ trao quyết định diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, đồng thời ngân hàng cũng được UBND TP Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao việc SHB triển khai nghiêm các chủ trương, quy định về bảo đảm an ninh tiền tệ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đại diện Công an TP Hà Nội, sự phối hợp này góp phần giữ vững ổn định an ninh tiền tệ và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Cùng dịp này, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB, được trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng giám đốc Ngô Thu Hà vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh: SHB

Quản trị an ninh trở thành một phần của chiến lược phát triển doanh nghiệp

Theo lãnh đạo SHB, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động quản trị, điều hành và phát triển bền vững của ngân hàng. SHB cho biết đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, duy trì môi trường làm việc tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong toàn hệ thống.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng cũng đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội. Theo thông tin công bố, SHB đã dành hơn 1.000 tỷ đồng cho nhiều hoạt động như xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ giáo dục, y tế và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên cả nước.

SHB nhận bằng khen Bộ Công an về bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong bối cảnh ngành tài chính đối mặt với nhiều rủi ro về an toàn dữ liệu, gian lận công nghệ và tội phạm tài chính, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý và nâng cao ý thức của cán bộ nhân viên đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho rằng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ có thể đạt được khi có sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng cùng sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên doanh nghiệp. Theo bà, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần được duy trì như một phần của hoạt động kinh doanh, quản trị và phát triển lâu dài, góp phần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, an toàn và tuân thủ pháp luật.