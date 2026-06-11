Chủ tịch và 3 thành viên HĐQT của Eximbank đồng loạt từ nhiệm, ngoại trừ ông Ho Poh Wah. Ảnh: Eximbank.

Không chỉ là "lý do cá nhân"

Từ khóa "lãnh đạo Eximbank từ nhiệm" xuất hiện dày đặc những ngày gần đây khi ngân hàng liên tiếp công bố đơn xin thôi nhiệm của nhiều nhân sự cấp cao.

Mới nhất, Eximbank xác nhận đã nhận được đơn từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền. Trong đơn, cả ba đều nêu lý do muốn tập trung thời gian cho các kế hoạch công việc cá nhân.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Huyền Trang cũng có đơn xin thôi vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét các nội dung nhân sự theo thẩm quyền.

Nếu chỉ nhìn vào nội dung các lá đơn, nguyên nhân đều là nhu cầu cá nhân hoặc yêu cầu công việc mới. Song khi đặt trong bối cảnh tổng thể, diễn biến này phản ánh một quá trình tái cơ cấu bộ máy quản trị đã được chuẩn bị từ trước.

Bức tranh lớn phía sau là quá trình kiện toàn quản trị

Trước khi nhóm thành viên Hội đồng quản trị nộp đơn, Eximbank đã ghi nhận làn sóng thay đổi tại Ban điều hành.

Ngân hàng tiếp nhận đơn từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng. Đồng thời, ba Phó Tổng giám đốc khác gồm ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, ông Nguyễn Hướng Minh và ông Đào Hồng Châu cũng lần lượt rời vị trí theo nguyện vọng cá nhân và các quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị.

Đáng chú ý, trong đơn từ nhiệm, ông Phạm Quang Dũng cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh Eximbank đang triển khai định hướng chiến lược phát triển giai đoạn mới, tập trung kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu công tác điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đây được xem là thông tin cho thấy quá trình thay đổi nhân sự không diễn ra đơn lẻ mà nằm trong kế hoạch tái tổ chức bộ máy điều hành.

Đại hội bất thường là điểm mấu chốt

Theo kế hoạch, ngày 24/7/2026 Eximbank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên mới và hoàn thiện cơ cấu quản trị của ngân hàng.

Eximbank cũng khẳng định các thay đổi nhân sự lần này nằm trong lộ trình triển khai khung quản trị theo chuẩn quốc tế đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo ngân hàng, mô hình mới được xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, tăng tính minh bạch, tăng tính độc lập và nâng cao năng lực giám sát của các cấp quản trị. Các nội dung nhân sự trình đại hội bất thường chỉ là một phần trong quá trình triển khai định hướng này.

Điều đó cho thấy việc nhiều lãnh đạo đồng loạt xin từ nhiệm không đồng nghĩa với biến động bất thường về hoạt động kinh doanh, mà chủ yếu phục vụ việc sắp xếp lại cơ cấu quản trị phù hợp với mô hình mới.

Hoạt động ngân hàng vẫn được duy trì

Trước những lo ngại của thị trường, Eximbank khẳng định hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn hệ thống vẫn được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình chuyển đổi và kế hoạch kinh doanh trọng tâm vẫn đang được triển khai theo lộ trình đã đề ra.

Dữ liệu kinh doanh quý I/2026 cho thấy ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng và đang thực hiện mục tiêu lợi nhuận cả năm 1.515 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và mở rộng quy mô tổng tài sản.

Vì vậy, lý do thực sự phía sau làn sóng từ nhiệm không chỉ nằm ở những "nguyện vọng cá nhân" được nêu trong các lá đơn, mà còn phản ánh quá trình chuyển đổi mô hình quản trị, chuẩn bị cho một giai đoạn kiện toàn nhân sự và chiến lược phát triển mới của Eximbank trước kỳ đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 7 tới.