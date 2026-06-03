Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo xử phạt Công ty Cổ phần Y&B, đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon Việt Nam, và câu chuyện này gợi mở bài học sâu sắc về sự minh bạch trong quảng cáo qua người có ảnh hưởng mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện đang quan tâm. Trước đó không lâu, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng trong vụ án liên quan tới việc sản xuất và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung mang tên kẹo Kera.

Theo thông báo, ngày 14/01/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty Cổ phần Y&B với số tiền 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần Y&B mang mã số doanh nghiệp 0315803699 và giữ vai trò phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam.

Các sản phẩm Mỹ phẩm thương hiệu Cocoon do Công ty Cổ phần Y&B phân phối độc quyền tại Việt Nam. Ảnh: cocoonvietnam.com

Hành vi vi phạm là không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi nêu trên vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày nay đã quá quen với hình ảnh một người nổi tiếng cầm trên tay sản phẩm mỹ phẩm rồi giới thiệu trên mạng xã hội, và sức lan tỏa của những hình ảnh như vậy lớn hơn rất nhiều khi Việt Nam có tới 76,2 triệu tài khoản mạng xã hội hoạt động vào tháng 01/2025 (báo cáo Digital 2025 của We Are Social), tương đương 75,2% dân số và có tới 95,4% người dùng internet tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội, trong đó nữ giới chiếm 51,2% và nam giới chiếm 48,8%, cho thấy gần như toàn bộ người dùng trực tuyến đều nằm trong tầm tác động của các nội dung quảng bá lan truyền trên không gian mạng.

Một lời giới thiệu xuất phát từ trải nghiệm thật sẽ mang lại giá trị tham khảo đáng quý cho người mua, nhưng khi lời giới thiệu ấy được trả tiền mà người xem hoàn toàn không hay biết, việc chia sẻ trải nghiệm thật và hoạt động quảng cáo trở khó phân định được, khiến quyết định mua hàng của người tiêu dùng chịu sự chi phối bằng các chiến dịch quản cáo số.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đặt ra yêu cầu công khai nhằm trả lại cho người mua quyền được biết rõ bản chất thực sự của nội dung mà họ tiếp nhận, bởi chỉ một dòng chú thích minh định rằng đây là nội dung được tài trợ cũng đủ giúp người tiêu dùng tự cân nhắc và đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Y&B cho thấy nghĩa vụ minh bạch đó ràng buộc mọi thương hiệu, kể cả những thương hiệu dày công xây dựng hình ảnh quanh giá trị tự nhiên và đạo đức kinh doanh.

Theo giới thiệu trên website cocoonvietnam.com, Cocoon mang ý nghĩa cái kén, ngôi nhà nuôi dưỡng để hóa thành cánh bướm xinh đẹp, và định hướng làm đẹp cho người Việt từ chính nguồn nguyên liệu thực vật gần gũi. Nhãn hàng cam kết sản phẩm 100% thuần chay, không sử dụng thành phần từ động vật như mật ong, sáp ong, mỡ lông cừu, dịch ốc sên hay tơ tằm, đồng thời không thử nghiệm trên động vật.

Cocoon cũng công bố rằng mỗi sản phẩm trải qua quá trình nghiên cứu từ 12 đến 24 tháng, vượt qua các bài kiểm tra về vi sinh, độ pH, độ ổn định và độ kích ứng theo tiêu chuẩn của trung tâm DRC Nhật Bản có chi nhánh tại Thái Lan, đáp ứng quy định lưu thông của Bộ Y tế Việt Nam. Thương hiệu khẳng định loại bỏ các thành phần như paraben, formaldehyde, phthalates, hydroquinone và triclosan. Về mặt chứng nhận, Cocoon cho biết là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đầu tiên được thông qua chương trình Leaping Bunny của tổ chức Cruelty Free International, đồng thời nhận chứng nhận từ PETA và đăng ký với The Vegan Society. Đây là những cam kết do nhãn hàng tự công bố, và người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp chứng minh đầy đủ.

Trường hợp của Công ty Cổ phần Y&B cho thấy một thương hiệu hoàn toàn có thể dày công xây dựng hình ảnh đẹp quanh giá trị thuần chay và lối kinh doanh giàu tính nhân văn, nhưng vi phạm nếu "bỏ quên" nghĩa vụ minh bạch với người tiêu dùng, bởi giá trị thật sự của một thương hiệu không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn nằm ở cách doanh nghiệp ứng xử trung thực trong từng chiến dịch truyền thông.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty Cổ phần Y&B chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng. Việc xử lý nghiêm các hành vi này góp phần tăng cường tính minh bạch trong kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.