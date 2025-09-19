Điện tử tiêu dùng
TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

18:01 | 19/09/2025
Verband der Elektrotechnik (VDE) - viện chứng nhận kỹ thuật điện hàng đầu tại Đức - đã trao chứng nhận Real Black cho dòng TV OLED 2025 (mẫu S95F) của Samsung. Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được công nhận là Real Black đã khẳng định công nghệ OLED của Samsung mang đến trải nghiệm hình ảnh với sắc đen chân thực và sống động đến từng chi tiết.
Chứng nhận này xác thực khả năng hiển thị sắc nét, không bị phản chiếu của màn hình OLED với độ đen gần như tuyệt đối (dưới 0,005 nits trong môi trường tối), đồng thời duy trì độ chính xác màu đen ngay cả trong phòng nhiều ánh sáng hay dưới ánh nắng trực tiếp. Kết quả là hình ảnh trong trẻo, rõ nét cùng sắc đen sâu, giàu chi tiết và chân thực nhất.

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

Chia sẻ nhân dịp này, ông Hoon Seol, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng của Samsung Electronics Đức, cho biết: “Việc đạt chứng nhận Real Black từ VDE là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm công nghệ OLED. Chúng tôi mong muốn mang đến cho nhiều khách hàng cơ hội trải nghiệm chất lượng hình ảnh đẳng cấp thế giới với sắc đen sâu nhất và độ rõ màu sắc vượt trội”.

Ông Ansgar Hinz, Chủ tịch kiêm CEO của VDE đánh giá: “Chứng nhận Real Black chỉ được trao cho những màn hình vượt qua các bài đánh giá khắt khe nhất của chúng tôi. OLED của Samsung nổi bật nhờ khả năng duy trì sắc đen sâu, chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau – từ phòng chiếu phim tại gia đến phòng khách tràn ngập ánh sáng. Thành tựu này phản ánh cả sự xuất sắc về công nghệ lẫn cam kết mang đến chất lượng hình ảnh nhất quán trong điều kiện thực tế”.

Dòng TV OLED cao cấp được trang bị công nghệ chống chói Glare-Free 2.0 tiên tiến của Samsung

Để đạt chứng nhận này, dòng TV OLED S95F đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về khả năng tái tạo sắc đen “thực sự” trong nhiều điều kiện xem khác nhau, thông qua 3 bài kiểm tra chính:

Tác động của ánh sáng môi trường trong phòng sáng: Đánh giá mức độ phân tâm do phản chiếu ánh sáng gây ra cho người xem khi theo dõi nội dung.

Độ đen trong môi trường tối: Kiểm tra hiệu suất hiển thị màu đen trong phòng tối, đảm bảo đạt chuẩn ≤ 0.005 nits.

Mức độ bóng bề mặt: Đo phản xạ trên bề mặt màn hình để xác định mức độ chống chói của công nghệ Glare-Free.

Chứng nhận từ VDE khẳng định hiệu suất vượt trội của công nghệ độc quyền này của TV OLED Samsung 2025

Chứng nhận từ VDE khẳng định hiệu suất vượt trội của công nghệ độc quyền này, giúp bảo toàn độ sâu và chi tiết của sắc đen trên màn hình OLED bằng cách giảm thiểu phản xạ ánh sáng. Công nghệ OLED Glare-Free tiên tiến tăng cường trải nghiệm này bằng cách duy trì màu sắc rực rỡ và sắc đen sâu trong mọi điều kiện ánh sáng, để người xem luôn tận hưởng hình ảnh chân thực ấn tượng với bất kỳ nội dung nào.

Samsung đã dẫn đầu thị trường TV toàn cầu trong 19 năm liên tiếp, nhờ tiên phong trong công nghệ màn hình cao cấp và đổi mới trải nghiệm hình ảnh. Bên cạnh chứng nhận Real Black của VDE, dòng TV OLED 2025 của Samsung cũng là sản phẩm đầu tiên trong ngành đạt chứng nhận AMD FreeSync™ Premium Pro, đồng thời được NVIDIA xác nhận tương thích G-SYNC, đảm bảo hiệu suất mượt mà và trải nghiệm gaming liền mạch.

Chi tiết về dòng TV OLED của Samsung truy cập tại www.samsung.com

