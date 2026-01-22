Xiaomi trình làng loa Sound 2 Pro: Công suất 60 W, thiết kế kim loại cao cấp

Xiaomi Sound 2 Pro sở hữu thân vỏ kim loại nguyên khối, mang lại độ hoàn thiện cao và phong cách thiết kế đồng nhất với các mẫu loa cao cấp trong cùng dòng sản phẩm. So với Sound 2 Max, kích thước và công suất của Sound 2 Pro được tinh chỉnh gọn gàng hơn, qua đó giúp Xiaomi tối ưu chi phí mà vẫn giữ được yếu tố thẩm mỹ và độ bền.

Sản phẩm loa Xiaomi Sound 2 Pro

Về cấu hình âm thanh, Xiaomi Sound 2 Pro sử dụng hệ thống hai đường tiếng với bộ phân tần riêng cho dải trung và dải cao. Hệ thống loa bao gồm một củ mid-woofer công suất 40 W và một tweeter công suất 20 W, cho tổng công suất đầu ra đạt 60 W.

Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu hình này hướng tới khả năng tái tạo âm thanh cân bằng, phù hợp với không gian phòng khách hoặc phòng làm việc tại gia.

Ở khả năng kết nối, Sound 2 Pro hỗ trợ Bluetooth 5.2 cho nhu cầu phát nhạc không dây phổ biến, đồng thời được trang bị Wi-Fi 6 nhằm đảm bảo kết nối ổn định trong hệ thống mạng gia đình.

Bên cạnh đó, loa còn có các cổng RCA và USB-C, cho phép kết nối trực tiếp với TV, máy tính xách tay và nhiều nguồn phát khác thông qua cả tín hiệu analog lẫn digital.

Xiaomi Sound 2 Pro có khả năng kết nối nhiều thiết bị

Một điểm nhấn đáng chú ý là khả năng ghép nối nhiều thiết bị. Người dùng có thể kết nối đồng thời tối đa bốn loa Sound 2 Pro để mở rộng không gian âm thanh hoặc phát nhạc đồng bộ.

Sản phẩm cũng tương thích với hệ sinh thái nhà thông minh HyperOS của Xiaomi, giúp việc điều khiển và liên kết với các thiết bị khác trở nên thuận tiện hơn.

Theo công bố, Xiaomi Sound 2 Pro được bán tại thị trường Trung Quốc với giá 1.399 nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,2–5,3 triệu đồng. Hiện Xiaomi chưa công bố kế hoạch phân phối sản phẩm ra thị trường quốc tế.