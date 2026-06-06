Bộ đôi hút bụi thông minh MOVA E50 Ultra và MOVA V70 Ultra Complete, đại diện cho tầm nhìn của MOVA về tương lai của việc chăm sóc nhà cửa, nơi công nghệ không chỉ giúp làm sạch hiệu quả hơn mà còn giải phóng người dùng khỏi những công việc dọn dẹp lặp đi lặp lại, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những điều thực sự quan trọng.

MOVA V70 Ultra Complete - Biểu tượng của tiêu chuẩn làm sạch không giới hạn

Là sản phẩm flagship mới nhất của MOVA tại Việt Nam, V70 Ultra Complete được phát triển dành cho những người dùng yêu cầu cao nhất về hiệu quả làm sạch và mức độ tự động hóa.

Mova V70 Ultra Complete.

Điểm khác biệt trên V70 Ultra Complete đến từ khả năng tiếp cận những khu vực vốn được xem là thách thức đối với robot hút bụi truyền thống. Hệ thống khăn lau mở rộng chủ động có thể vươn ra tới 16cm, kết hợp cơ chế làm sạch đa góc giúp robot xử lý hiệu quả bụi bẩn dọc chân tường, các góc khuất và khu vực xung quanh chân bàn ghế.

Bên cạnh đó, chổi quét cạnh phía trước có khả năng mở rộng tới 12cm, hỗ trợ thu gom bụi bẩn và mảnh vụn nằm sâu trong các khe hẹp chỉ từ 3,8cm. Sự kết hợp giữa hệ thống chổi quét và khăn lau mở rộng giúp V70 Ultra Complete tối ưu hiệu quả làm sạch trong các không gian có nhiều nội thất.

MOVA E50 Ultra - Hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc phổ thông

So với thế hệ E40 Ultra trước đó, E50 Ultra được nâng cấp đáng kể về hiệu suất làm sạch, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật trong phân khúc phổ thông. Sản phẩm sở hữu lực hút lên tới 30.000Pa cùng hệ thống 3 chổi chống rối, giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và lông thú cưng, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Không chỉ nâng cấp khả năng hút bụi, E50 Ultra còn được trang bị hệ thống lau sàn áp lực cao với lực nén 12N, hỗ trợ loại bỏ các vết bẩn cứng đầu mà vẫn an toàn cho bề mặt sàn. Kết hợp cùng cơ chế lau xoay thông minh với tốc độ lên tới 260 vòng/phút, sản phẩm có thể tự động điều chỉnh theo từng khu vực làm sạch, mang đến hiệu quả vệ sinh vượt trội và thiết lập tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm robot hút bụi trong phân khúc phổ thông.

Mova E50 Ultra.

Việc liên tục ra mắt các dòng sản phẩm chiến lược chỉ trong thời gian ngắn khẳng định vị thế và cam kết đầu tư nghiêm túc của MOVA tại thị trường Việt Nam. Hợp tác chiến lược cùng nhà phân phối chính thức Besttech Việt Nam, MOVA không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà tập trung mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi, bảo hành chính hãng chuẩn quốc tế và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Trong tương lai, MOVA định hướng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về thói quen sinh hoạt của người Việt để mang đến nhiều giải pháp công nghệ đột phá hơn nữa, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn dắt xu hướng gia dụng thông minh cao cấp tại Việt Nam.

Với thông điệp “Sạch Vượt Chuẩn - Beyond Clean, Beyond Limits”, MOVA mong muốn mở ra định nghĩa trải nghiệm làm sạch thông minh, đưa tự động hóa trở thành một phần tất yếu của không gian sống hiện đại.

Sự kiện ra mắt MOVA V70 Ultra Complete và MOVA E50 Ultra tại Hà Nội quy tụ nhiều chuyên gia công nghệ, các diễn viên, nghệ sĩ, KOL/ KOC cùng đông đảo người dùng yêu công nghệ.

Ông Jacey Zheng - Tổng Giám đốc MOVA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “MOVA không chỉ phát triển robot hút bụi. Chúng tôi đang xây dựng những giải p háp giúp người dùng giảm bớt thời gian dành cho việc dọn dẹp, để tập trung nhiều hơn vào gia đình, công việc và những trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc sống. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn”.

Ngay trong ngày ra mắt, MOVA V70 Ultra Complete và E50 Ultra đã nhận được sự quan tâm tích cực từ hệ thống đại lý, nhà phân phối khi ghi nhận lượng đơn đặt trước ấn tượng. Điều này đã khẳng định sức hút của những công nghệ mới mà MOVA đang mang đến, đồng thời mở ra bước phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.