Tineco đưa công nghệ nước nóng 230 độ vào bộ đôi máy lau sàn mới

Hiện trên thị trường, các mẫu máy lau sàn phổ thông chỉ được trang bị mức nhiệt hơi nước khoảng 100°C, ở phân khúc cao cấp hơn, mức nhiệt hơi nước đang phổ biến là 180–200°C. Tiếp nối nền tảng HyperSteam 160°C từng giới thiệu trên mẫu Tineco Floor One S7 Stretch Steam, hai thế hệ Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam và Tineco Floor One S7 SuperSteam nâng mức nhiệt hơi nước lên đến 230°C, mức cao nhất hiện nay trên thị trường máy hút bụi lau sàn.

Tineco Floor One S7 SuperSteam

Điểm khác biệt cốt lõi ở công nghệ SuperSteam 3.0 nằm ở cơ chế bóc tách vết bẩn. Nước ở nhiệt độ thường chủ yếu lấy đi lớp bụi bẩn trên bề mặt, khiến người dùng thường phải lau đi lau lại nhiều lần hoặc dùng thêm chất tẩy khi gặp dầu mỡ đã khô trong căn bếp hay bụi bẩn bám chặt trong các đường ron gạch. Ngược lại, hơi nước nhiệt độ cao giúp làm mềm, phân rã nhanh các cặn bẩn, dầu mỡ và len lỏi vào từng kẽ hở nhỏ trước khi con lăn thu gom trọn vẹn.

Việc làm sạch bằng hơi nước nóng còn hỗ trợ hạn chế một số vi khuẩn và nấm mốc

Tineco cũng cho biết, trong điều kiện thử nghiệm, việc làm sạch bằng hơi nước nóng còn hỗ trợ hạn chế một số vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt sàn cứng; hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào mức nhiệt, thời gian tiếp xúc và chất liệu mặt sàn.

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam

Chính vì thế trên Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam, bước xử lý nhiệt này khi được kết hợp cùng con lăn chà đảo chiều để làm sạch sâu đường kẽ ron gạch, lực hút lên đến 30.000 Pa, thiết kế chống rối DualBlock cho tóc và lông thú cưng, và khép lại bằng hệ thống FlashDry tự làm sạch con lăn rồi sấy khô trong 5 phút bằng khí nóng 110°C.

Đáng chú ý, kể từ lúc làm mềm vết bẩn trên sàn đến lúc vệ sinh con lăn sau khi lau, người dùng có thể thực hiện trọn vẹn trên cùng một thiết bị.

Với thông điệp “SuperSteam" bộ đôi máy hút bụi lau sàn mới sẽ tái định nghĩa sức mạnh hơi nước, chinh phục vết bẩn

Với thông điệp “SuperSteam" bộ đôi máy hút bụi lau sàn mới của Tineco sẽ tái định nghĩa sức mạnh hơi nước, chinh phục vết bẩn đến từng kẽ gạch”, hướng tới việc đưa làm sạch bằng hơi nước nóng trở thành tiêu chuẩn cho làm sạch sâu trong gia đình.

Cùng ứng dụng công nghệ làm sạch bằng hơi nước nóng SuperSteam 3.0, hai phiên bản được Tineco phát triển như hai lựa chọn chuyên biệt, giúp mỗi gia đình dễ dàng tìm thấy giải pháp vừa vặn với nhu cầu dọn dẹp hằng ngày.

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam

Trong đó, Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam dành cho những gia đình đặt trọn tâm ý vào không gian sống và mong muốn sự chỉn chu trong từng chi tiết sinh hoạt hằng ngày. Với giải pháp làm sạch toàn diện, Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam là sản phẩm kết hợp hài hòa giữa hiệu năng xử lý vết bẩn sâu đến từng kẽ gạch, thao tác điều hướng nhẹ tay, thiết kế thanh lịch tôn lên vẻ đẹp không gian sống cùng khả năng tự làm sạch con lăn hoàn toàn sau khi dùng.

Hơi nước SuperSteam 3.0 lên đến 230°C, chinh phục vết bẩn đến từng kẽ gạch: Công nghệ HyperSteam đưa nhiệt độ bộ gia nhiệt lên tối đa 230°C và phun hơi qua hệ thống 8 tia, duy trì luồng hơi nóng khoảng 80–90°C khi chạm tới mặt sàn trong điều kiện thử nghiệm. Hơi nước nóng làm mềm, hòa tan các vết bẩn bám lâu ngày như dầu mỡ, nước sốt hay vết khô trên sàn, trong khi con lăn chà đảo chiều lấy đi cặn bẩn trong từng đường ron gạch nhỏ. Con lăn chổi chịu nhiệt được nâng cấp, bền hơn và hạn chế để lại vệt nước, giúp mặt sàn sạch đều sau mỗi lượt lau.

Nước điện phân và cảm biến thông minh iLoop: Bên cạnh hơi nước nóng, Floor One S9 Artist SuperSteam dùng nước điện phân để tăng cường khả năng làm sạch và hỗ trợ khử khuẩn trên bề mặt sàn. Cảm biến iLoop tự nhận biết mức độ bẩn để điều chỉnh lực hút và lượng nước phù hợp, kết hợp lực hút lên đến 30.000 Pa và thiết kế chống rối DualBlock, giúp xử lý gọn bụi mịn, vụn thức ăn, tóc và lông thú cưng mà không lo quấn rối.

Tự làm sạch, sấy khô và khử mùi sau khi dùng: Trong suốt quá trình lau, công nghệ MHCBS liên tục giữ con lăn sạch. Sau quá trình làm sạch, hệ thống FlashDry sẽ tự động làm sạch con lăn và đường ống bằng hơi nước nóng nhiệt độ cao, rồi sấy khô nhanh con lăn bằng luồng khí nóng 110°C chỉ trong 5 phút. Con lăn xoay hai chiều giúp các sợi chổi được làm sạch kỹ và tơi hơn, hạn chế mùi khó chịu, trong khi thanh khử mùi Anti-odor Stick hỗ trợ trung hòa mùi từ nước bẩn, giữ bình chứa nước bẩn không mùi trong thời gian lên đến 14 ngày.

Thời lượng sử dụng: Tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh; ở chế độ hơi nước, Floor One S9 Artist SuperSteam chạy tối đa 35 phút (áp dụng khi máy ở tư thế nằm phẳng, theo nhà sản xuất), có thể đủ để làm sạch cả ngôi nhà chỉ với một lần sạc. Công nghệ pin túi nâng cấp có tuổi thọ gấp 3 lần so với pin truyền thống. Đồng thời, hệ thống sạc nhanh chuẩn dòng 2A rút ngắn đáng kể thời gian nạp điện, nhanh chóng nạp đầy năng lượng cho máy sau mỗi chu trình vệ sinh.

Vận hành nhẹ tay, linh hoạt quanh đồ nội thất: Công nghệ trợ lực thông minh SmoothDrive ứng dụng AI nhận diện hướng di chuyển, hỗ trợ làm sạch linh hoạt 360°, giúp máy lướt nhẹ quanh chân bàn, chân ghế mà không tốn nhiều sức. Bình nước sạch 0,88 L đặt trên đầu máy giúp tăng lực ép xuống sàn, đồng thời giảm trọng lượng thân máy. Thiết kế xoay 45° giảm lực tay khi đổi hướng, đèn LED phía trước giúp nhìn rõ bụi bẩn dưới gầm nội thất, còn khả năng nằm phẳng 180° với thân máy cao 13 cm cùng tính năng làm sạch sát ba mặt cạnh giúp lau kỹ dưới gầm sofa, giường và dọc chân tường.

Thiết kế thanh lịch, hợp với không gian sống được chăm chút: S9 Artist SuperSteam sở hữu ngoại hình sang trọng, cao cấp, hài hòa với nhiều phong cách nội thất thanh lịch.

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam là mảnh ghép vừa vặn để nâng tầm trải nghiệm

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam là mảnh ghép vừa vặn để nâng tầm trải nghiệm chăm sóc không gian sống mỗi ngày.

Tineco Floor One S7 SuperSteam mang đến giái pháp thiết thực

Trong khi đó, Tineco Floor One S7 SuperSteam hướng đến những gia đình tìm kiếm một giải pháp thiết thực, ngân sách tầm trung cho việc dọn dẹp hằng ngày. Cụ thể trên Tineco Floor One S7 SuperSteam, Tineco tập trung xử lý những “điểm khó” quen thuộc như dầu mỡ quanh gian bếp, vết bẩn trong ron gạch, vụn đồ ăn và bụi bẩn... nhờ vào các công nghệ vượt trội như:

Sức mạnh SuperSteam 3.0 cho gian bếp và đường ron gạch: Hơi nước siêu nóng lên đến 230°C cùng 8 đầu phun và con lăn chà đảo chiều hỗ trợ làm mềm dầu mỡ và các vết bẩn khô lâu ngày, giúp làm sạch sâu từng đường ron gạch nhỏ.

Hút sạch, len lỏi đến từng góc nhà: Lực hút lên đến 30.000 Pa cùng thiết kế chống rối DualBlock xử lý gọn vụn thức ăn, tóc và lông thú cưng. Thân máy nằm phẳng 180°, chỉ cao 13 cm, dễ luồn xuống gầm giường, gầm sofa, nơi bụi bẩn và vụn đồ ăn của trẻ nhỏ hay bị bỏ quên. Đèn LED phía trước giúp nhìn rõ những vùng khuất sáng, còn tính năng làm sạch sát ba mặt cạnh giúp lau dọc chân tường, hạn chế bỏ sót.

Tự làm sạch con lăn bằng hơi nước: Sau khi dùng, máy tự làm sạch con lăn và đường ống bằng hơi nước nóng nhiệt độ cao, rồi sấy khô nhanh trong 5 phút bằng khí nóng 110°C, để cha mẹ không phải đụng tay vào con lăn bẩn. Con lăn xoay hai chiều giúp các sợi chổi được làm sạch kỹ và tơi hơn, hạn chế vi khuẩn và mùi hôi, còn công nghệ MHCBS liên tục giữ con lăn sạch trong lúc lau.

Dọn dẹp nhẹ nhàng, sẵn sàng cho mọi lần lau: Công nghệ trợ lực SmoothDrive hỗ trợ làm sạch linh hoạt 360°, thiết kế xoay 45° giảm lực tay khi đổi hướng, còn cảm biến iLoop tự điều chỉnh lực hút và lượng nước theo mức độ bẩn. Máy hoạt động lên đến 110 phút ở chế độ Yên tĩnh (áp dụng khi máy ở tư thế nằm phẳng, theo nhà sản xuất), có thể đủ để làm sạch cả ngôi nhà chỉ với một lần sạc.

Công nghệ SuperSteam 3.0 nằm ở cơ chế bóc tách vết bẩn.

Tineco Floor One S7 SuperSteam là lựa chọn hợp lý để giữ tổ ấm luôn sạch sẽ mỗi ngày.

Theo GfK (giai đoạn tháng 7/2025 - tháng 6/2026), Tineco chiếm 42,4% thị phần sản lượng và 43,8% thị phần doanh thu ngành hàng máy lau sàn khô ướt tại Việt Nam.

Tineco Floor One S7 SuperSteam

Bộ đôi Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam và Tineco Floor One S7 SuperSteam chính thức lên kệ với giá bán lần lượt:

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam có giá mở bán 17.990.000 đồng đi cùng quà tặng là Robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2 (trị giá 3.990.000 đồng)

Tineco Floor One S7 SuperSteam có giá mở bán 13.990.000 đồng đi kèm quà tặng đi kèm Robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2 (trị giá 3.990.000 đồng)

Chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, xem thêm tại https://tineco.com.vn/m