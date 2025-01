Rạng Đông - từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh

Chuyển đổi sản xuất xanh, số hoá, thân thiện môi trường

Tại sự kiện, đại diện của Rạng Đông đã giới thiệu những thành tựu về ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Smart home; giải pháp toàn diện cho Smart Building (BMS) - giải pháp tích hợp BMS và nhà thông minh (RalliSmart); ứng dụng thực tế của giải pháp Smart home, Smart city của Rạng Đông; chuyển đổi kép nhà máy thông minh Rạng Đông.

Các chuyên gia đánh giá, nhờ ứng dụng những thành tựu công nghệ mới, chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến việc đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, Rạng Đông đã ưu tiên sử dụng công nghệ sản xuất xanh, nguyên vật liệu xanh, thân thiện môi trường, hạn chế phát thải carbon và đạt được thành tựu tăng trưởng trong những năm gần đây, vượt qua khó khăn của dịch COVID-19...

Triển lãm các thành tựu sau 4 năm chuyển đổi số (2020 - 2024) mang đến cho khách tham quan những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Trên thực tế, nhờ kiên trì con đường “phát triển bằng khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo và sự tử tế”, cùng với đó là phát huy hiệu quả mô hình sáng tạo mở, chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 đã đạt kết quả tốt đẹp bước đầu. Rạng Đông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2023”. Rạng Đông cũng đã được xếp hạng TOP 10 doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số.

Đến nay, sản phẩm đèn LED Rạng Đông được Bộ Công thương chứng nhận “Sản phẩm hiệu suất cao nhất ” 4 năm liền từ 2020 - 2023 với 121 model sản phẩm. Sản phẩm phích nước Rạng Đông được các tổ chức quốc tế SGS, LFGB chứng nhận sản phẩm không có 209 chất độc hại và bảo đảm an toàn thực phẩm; ruột phích Rạng Đông không dùng viên đệm Amiant. Lò nấu thủy tinh Rạng Đông nấu chảy thủy tinh bằng hồ quang điện, hiệu suất sử dụng nhiệt đạt trên 75% (lò đốt dầu hiệu suất chỉ 25%), lò thủy tinh không có ống khói, không có khí thải CO2, không thải bụi ra môi trường…

Trong giai đoạn 2020 - 2023, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm; song nhờ chuyển đổi số thành công, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao. Năm 2020 tăng 15,6%; 2021 tăng 15,9%; 2022 tăng 21%; 2023 tăng 20,4% so với năm trước. Bước vào năm 2024, hoạt động sản xuất - kinh doanh quý I của Rạng Đông đạt doanh thu 2.837 tỷ đồng, tăng 32,7% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thực hiện đạt 207,73 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước.

Mở ra cơ hội mới nhiều tiềm năng

Trong thời đại ngày nay, việc ứng dụng công nghệ ánh sáng tích hợp với internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mở ra những cơ hội mới và tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là hướng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống và ứng dụng thông minh, kỳ vòng mở ra cánh cửa cho một thế giới kết nối, thông minh và tự động hóa.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Đông Nguyễn Đoàn Kết nhận định, khi các công nghệ này kết hợp, chúng tạo ra một hệ thống linh hoạt và thông minh, có khả năng cải thiện sự hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tăng cường trải nghiệm người dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ, IoT kết hợp với sensor giúp thu thập, giao tiếp và trao đổi dữ liệu; AI thực hiện các nhiệm vụ thông minh một cách tự động nhờ phân tích, dự đoán và điều khiển các hệ thống tự động. Kết hợp IoT, công nghệ ánh sáng và AI ứng dụng trong nhà thông minh, nhất là công nghệ Edge AI và Tiny Machine Learning xử lý tại biên, các thiết bị như đèn, máy lạnh, camera an ninh được kết nối.

“Các hệ thống chiếu sáng thông minh được trang bị cảm biến và kết nối mạng thông qua IoT, có khả năng tự động điều chỉnh cường độ, màu sắc và hướng ánh sáng dựa trên các điều kiện môi trường và yêu cầu của người dùng. Tích hợp với AI, hệ thống có thể học và điều chỉnh theo cách mà con người sử dụng không gian, tạo ra một môi trường ánh sáng tốt cho sức khỏe và tiết kiệm năng lượng” - ông Kết nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Kết.

Hơn thế nữa, trong đô thị thông minh, cùng với hệ thống chiếu sáng công cộng, IoT kết hợp với AI sẽ cung cấp cơ sở điều hành qua các IOC với các thành phố thông minh và bền vững. Đó là sự giám sát môi trường, giao thông và năng lượng. AI sẽ phân tích dữ liệu này để tối ưu hóa lưu lượng giao thông, quản lý rác thải và tiết kiệm năng lượng.

Khi xây dựng các hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, các nguồn sáng sẽ được trang bị cảm biến và kết nối IoT, có thể điều chỉnh độ sáng dựa trên lưu lượng giao thông hoặc sự hiện diện của người đi bộ, giúp tăng cường an ninh và tiện ích cho cư dân. Hơn nữa, công nghệ chiếu sáng có thể được sử dụng để truyền tải thông tin (LIFI), như tin tức, cảnh báo hay hướng dẫn, qua các hệ thống chiếu sáng công cộng kết nối IoT, tạo nên một môi trường đô thị thông minh và tương tác.

Trong nông nghiệp, công nghệ chiếu sáng có thể được sử dụng trong các trang trại thông minh để tạo ra môi trường phát triển tối ưu cho cây trồng, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng và tăng năng suất. Hệ thống chiếu sáng được điều khiển thông qua IoT cung cấp ánh sáng tùy chỉnh với bước sóng và cường độ thích ứng với các yêu cầu cụ thể của từng loại cây và từng giai đoạn phát triển. Kết hợp cảm biến đất đai và thời tiết với hệ thống chiếu sáng thông minh, giúp quản lý nước và dinh dưỡng một cách hiệu quả, đảm bảo cây trồng được phát triển trong điều kiện lý tưởng nhất.

Trong sản xuất, IoT mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt, kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí. IoT cũng cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ sản xuất đến hệ thống cung ứng. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và dự báo, từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất đến việc quản lý chuỗi cung ứng.



Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ký kết hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Cũng theo ông Kết, IoT kết hợp với AI cũng mở ra cánh cửa cho các hệ thống sản xuất tự động hoàn toàn. Nhờ vào dữ liệu trực tuyến và khả năng kết nối với các hệ thống tự động, các nhà máy có thể tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu lỗi nhân công và tăng cường độ chính xác. Hệ thống tự động hóa có thể tự động kiểm soát các quy trình sản xuất từ việc lắp ráp đến đóng gói, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cung cấp sản phẩm với chất lượng cao hơn.

Kết hợp giữa IoT và AI giúp phân tích và hiểu sâu hơn về dữ liệu thu thập được từ các cảm biến; có thể phân tích lượng dữ liệu lớn và đưa ra các dự đoán, khuyến nghị về cách cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm. IoT cũng làm cho quá trình sản xuất trở nên linh hoạt. Dựa trên dữ liệu về nhu cầu thị trường và tình hình sản xuất thực tế, các nhà sản xuất có thể thay đổi sản phẩm và dòng sản phẩm một cách nhanh chóng và linh hoạt. Nhờ vào sự kết nối giữa các máy móc và hệ thống, các dây chuyền sản xuất có thể tự động điều chỉnh để sản xuất các sản phẩm khác nhau mà không tạo ra sự gián đoạn lớn. IoT trong sản xuất còn nâng cao an toàn lao động, tăng cường hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.