ZTE ra mắt bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max mới

Theo đó, nubia V70 Design & nubia V70 Max được trang bị màn hình 120Hz, Live Island 2.0, Dynamic RAM và hàng loạt công nghệ ấn tượng giúp máy đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng phổ thông.

Bộ đôi được phân phối tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Digiworld (DGW) đều sở hữu màn hình lớn, dung lượng pin dồi dào, cấu hình cao, hỗ trợ NFC trong một thiết kế sang trọng và cao cấp.

nubia V70 Max

Trong đó, nubia V70 Max sở hữu độ bền ấn tượng với khả năng chống va đập, giúp hạn chế hư hỏng khi thiết bị rơi từ độ cao 1,5m. Ngoài ra, máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mưa nhẹ hoặc môi trường nhiều bụi. Đồng thời nubia V70 Max cũng đạt chuẩn mực bền bỉ với chứng nhận TÜV SÜD khẳng định sức mạnh vượt thời gian.

nubia V70 Max có thiết kế khá tương đồng với các dòng điện thoại Android cao cấp, nhờ vậy mà thiết bị tạo nên ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phiên bản được bán ra lần này có 2 lựa chọn màu sắc là xanh mộc hồ và xám tinh vân, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Nubia V70 Max gây ấn tượng với cụm camera độc đáo, được tối ưu bởi AI, đặc biệt nổi bật với công nghệ AI RAW Super Night Shot. Chính vì thế, dù là phong cảnh, chân dung hay điều kiện thiếu sáng, sản phẩm đảm bảo hình ảnh sắc nét và chân thực. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp công cụ chỉnh sửa ảnh AI Magic Photo, cho phép người dùng tinh chỉnh hình ảnh một cách chuyên nghiệp chỉ với vài thao tác.

nubia V70 Max

nubia V70 Max cũng mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng nhờ màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, độ phân giải HD+ và công nghệ Live Island 2.0 giúp hiển thị nội dung mượt mà, sắc nét. Bộ vi xử lý 8 nhân kết hợp với RAM mở rộng lên đến 12GB đảm bảo khả năng đa nhiệm linh hoạt, giúp chạy mượt nhiều ứng dụng cùng lúc.

nubia V70 Max còn sở hữu viên pin khủng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W

Không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng, nubia V70 Max còn sở hữu viên pin khủng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và giải trí cả ngày dài. Tính năng bảo mật cũng được nâng cấp với công nghệ mở khóa bằng gương mặt và cảm biến vân tay, mang đến sự tiện lợi và an toàn tối đa cho người dùng. Đặc biệt, sản phẩm còn đạt chứng nhận từ SGS, cho trải nghiệm sử dụng mượt mà đến 50 tháng.

nubia V70 với thiết kế sang trọng

nubia V70 với thiết kế sang trọng với các cạnh và góc được bo tròn mềm mại. Sự tinh tế còn được thể hiện qua 2 phiên bản màu sắc của mặt lưng vân da thuần chay: xanh ngọc bích và xám thiên thạch, mang đến kiểu dáng thanh mảnh, thiết bị không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái, dễ dàng thao tác trong mọi tình huống.

Để bắt nhịp xu hướng điện thoại AI, nubia V70 Design cũng được trang bị cụm 3 camera AI thời thượng với độ phân giải 50MP. Camera selfie có độ phân giải 16MP phục vụ nhu cầu quay chụp cơ bản.

nubia V70 Design còn được trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch rộng rãi,

Ngoài ra, nubia V70 Design còn được trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch rộng rãi, độ phân giải HD+ cho hình ảnh hiển thị rõ nét. Tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm chạm vuốt mượt mà, phản hồi nhanh chóng trong mọi thao tác. Thiết kế giọt nước đi kèm công nghệ Live Island 2.0 tối ưu không gian hiển thị. Độ sáng màn hình cao, giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả khi sử dụng dưới ánh sáng ngoài trời.

nubia V70 Design được bán ra với 4 màu thời thượng

nubia V70 Design thể mở rộng bộ nhớ RAM lên đến 16GB, mang lại hiệu năng ổn định cho mọi tác vụ. Bộ nhớ trong 256GB đáp ứng nhu cầu lưu trữ thoải mái, giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu và ứng dụng.

Nhằm đảm bảo thời gian sử dụng liên tục, thiết bị đi kèm pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng. Hệ thống âm thanh trên nubia V70 Design cũng được nâng cấp với công nghệ DTS, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm sống động, chân thực.

nubia V70 màu hồng thời thượng

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh lộ trình cắt sóng 2G, thì việc sở hữu chiếc smartphone hỗ trợ kết nối hiện đại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bộ đôi nubia V70 Max và nubia V70 Design được hỗ trợ mạng 4G tốc độ cao sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp cận công nghệ mới mà không phải lo lắng về chi phí.

Hơn nữa, công nghệ NFC vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu tầm trung và cao cấp cũng xuất hiện trên bộ đôi sản phẩm này. Với NFC, người dùng có thể sử dụng điện thoại để xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng, thanh toán không chạm, chia sẻ dữ liệu nhanh, kết nối phụ kiện thông minh hay mở khóa cửa điện tử nhanh chóng và tiện lợi.