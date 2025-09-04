LocknLock - thương hiệu gia dụng toàn cầu đến từ Hàn Quốc đang mở rộng cơ hội hợp tác nhượng quyền tại nhiều tỉnh thành. Với mô hình kinh doanh linh hoạt và sự hỗ trợ toàn diện, đây là cơ hội lý tưởng để các nhà đầu tư đồng hành cùng một thương hiệu uy tín và xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, LocknLock đã nhanh chóng trở thành thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng nhờ chất lượng bền bỉ, thiết kế sáng tạo và sản phẩm đa dạng.

LocknLock mở rộng nhượng quyền, cơ hội đầu tư linh hoạt tại Việt Nam.

Hiện nay, LocknLock đang vận hành hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm hệ thống nhượng quyền, song song với các kênh bán hàng trực tuyến.

Với mong muốn mở rộng sự hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố, LocknLock giới thiệu mô hình nhượng quyền được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu đầu tư khác nhau.

Mô hình nhượng quyền của LocknLock được thiết kế linh hoạt với nhiều quy mô: từ 30m², 50m² đến 200m², cho phép nhà đầu tư lựa chọn tùy theo khả năng tài chính và vị trí kinh doanh. Chi phí mở cửa hàng dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng, phù hợp với nhiều phân khúc nhà đầu tư, giúp đối tác dễ dàng tiếp cận và triển khai hoạt động một cách hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn mở rộng sự hiện diện của LocknLock tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, gần trung tâm thương mại hoặc các tuyến đường lớn. Sự linh hoạt về vốn đầu tư cùng hỗ trợ toàn diện từ thương hiệu giúp đối tác nhanh chóng triển khai và vận hành hiệu quả,” đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của mô hình nhượng quyền LocknLock chính là hệ thống hỗ trợ toàn diện, được thiết kế bài bản từ A–Z. Ngay từ giai đoạn đầu, đội ngũ chuyên môn của LocknLock sẽ đồng hành cùng đối tác trong việc khảo sát và đánh giá địa điểm kinh doanh, tư vấn thiết kế – thi công cửa hàng, bố trí trưng bày sản phẩm cũng như xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn mực. Song song đó, LocknLock hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên, tư vấn chiến lược vận hành, giúp đối tác dễ dàng làm chủ mô hình kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu còn triển khai các chương trình marketing theo mùa và khuyến mãi toàn hệ thống, đồng thời tư vấn kế hoạch quảng cáo, bán hàng và chiến lược phát triển phù hợp với từng địa phương. LocknLock cũng cam kết đồng hành lâu dài thông qua việc bổ nhiệm tư vấn viên khu vực, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa đối tác và trụ sở chính. Nhờ nền tảng hỗ trợ chuyên nghiệp này, nhiều cửa hàng nhượng quyền đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn chỉ sau 6–12 tháng vận hành.

Được thành lập từ năm 1978, LocknLock hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia, khẳng định uy tín trên thị trường gia dụng quốc tế. Tại Việt Nam, thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, an toàn cho các nhà đầu tư.

Với uy tín thương hiệu, sự đa dạng sản phẩm và nền tảng hỗ trợ chuyên nghiệp, LocknLock kỳ vọng chương trình nhượng quyền sẽ tạo cơ hội để các nhà đầu tư cùng đồng hành phát triển, đưa những sản phẩm gia dụng hiện đại, chất lượng đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam.