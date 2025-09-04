Kinh tế số
LocknLock mở rộng nhượng quyền, cơ hội đầu tư linh hoạt tại Việt Nam

Nam Giang

Nam Giang

17:34 | 04/09/2025
Với chi phí từ 300 triệu đồng, mô hình nhượng quyền LocknLock mang đến giải pháp đầu tư tối ưu cùng hệ thống hỗ trợ toàn diện, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trên toàn quốc.
LocknLock - thương hiệu gia dụng toàn cầu đến từ Hàn Quốc đang mở rộng cơ hội hợp tác nhượng quyền tại nhiều tỉnh thành. Với mô hình kinh doanh linh hoạt và sự hỗ trợ toàn diện, đây là cơ hội lý tưởng để các nhà đầu tư đồng hành cùng một thương hiệu uy tín và xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, LocknLock đã nhanh chóng trở thành thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng nhờ chất lượng bền bỉ, thiết kế sáng tạo và sản phẩm đa dạng.

LocknLock
LocknLock mở rộng nhượng quyền, cơ hội đầu tư linh hoạt tại Việt Nam.

Hiện nay, LocknLock đang vận hành hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm hệ thống nhượng quyền, song song với các kênh bán hàng trực tuyến.

Với mong muốn mở rộng sự hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố, LocknLock giới thiệu mô hình nhượng quyền được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu đầu tư khác nhau.

Mô hình nhượng quyền của LocknLock được thiết kế linh hoạt với nhiều quy mô: từ 30m², 50m² đến 200m², cho phép nhà đầu tư lựa chọn tùy theo khả năng tài chính và vị trí kinh doanh. Chi phí mở cửa hàng dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng, phù hợp với nhiều phân khúc nhà đầu tư, giúp đối tác dễ dàng tiếp cận và triển khai hoạt động một cách hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn mở rộng sự hiện diện của LocknLock tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, gần trung tâm thương mại hoặc các tuyến đường lớn. Sự linh hoạt về vốn đầu tư cùng hỗ trợ toàn diện từ thương hiệu giúp đối tác nhanh chóng triển khai và vận hành hiệu quả,” đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ.

LocknLock
Hiện nay, LocknLock đang vận hành hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm hệ thống nhượng quyền, song song với các kênh bán hàng trực tuyến.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của mô hình nhượng quyền LocknLock chính là hệ thống hỗ trợ toàn diện, được thiết kế bài bản từ A–Z. Ngay từ giai đoạn đầu, đội ngũ chuyên môn của LocknLock sẽ đồng hành cùng đối tác trong việc khảo sát và đánh giá địa điểm kinh doanh, tư vấn thiết kế – thi công cửa hàng, bố trí trưng bày sản phẩm cũng như xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn mực. Song song đó, LocknLock hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên, tư vấn chiến lược vận hành, giúp đối tác dễ dàng làm chủ mô hình kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu còn triển khai các chương trình marketing theo mùa và khuyến mãi toàn hệ thống, đồng thời tư vấn kế hoạch quảng cáo, bán hàng và chiến lược phát triển phù hợp với từng địa phương. LocknLock cũng cam kết đồng hành lâu dài thông qua việc bổ nhiệm tư vấn viên khu vực, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa đối tác và trụ sở chính. Nhờ nền tảng hỗ trợ chuyên nghiệp này, nhiều cửa hàng nhượng quyền đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn chỉ sau 6–12 tháng vận hành.

Được thành lập từ năm 1978, LocknLock hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia, khẳng định uy tín trên thị trường gia dụng quốc tế. Tại Việt Nam, thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, an toàn cho các nhà đầu tư.

Với uy tín thương hiệu, sự đa dạng sản phẩm và nền tảng hỗ trợ chuyên nghiệp, LocknLock kỳ vọng chương trình nhượng quyền sẽ tạo cơ hội để các nhà đầu tư cùng đồng hành phát triển, đưa những sản phẩm gia dụng hiện đại, chất lượng đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam.

LocknLock nhượng quyền

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh

Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh

Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh

LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++

LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++

Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Thị trường
Chiều ngày 28/8/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025, với chủ đề Thương mại điện tử xanh giảm nhanh rác thải nhựa.
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Thị trường
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch thứ Tư, khi tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu hướng về báo cáo kết quả kinh doanh quý của Nvidia – công ty đang dẫn dắt xu hướng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Kinh tế số
Ông Lê Hồng Khang - Giám đốc Phân tích, FiinRatings cho rằng, khu vực tư nhân Việt Nam đang thiếu vốn dài hạn, chịu chi phí vốn cao và đối mặt với áp lực tái cấp vốn liên tục. Đây là những thách thức lớn cần giải quyết, nếu Việt Nam muốn tận dụng cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng đầu tư mới trong thập kỷ tới.‏
Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Thị trường
Chính phủ đã chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Thị trường vàng Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi quyền nhập khẩu và gia công vàng miếng được mở rộng cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện.
Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Thị trường
Giới đầu tư từng kỳ vọng một nhiệm kỳ của Donald Trump sẽ mở ra môi trường pháp lý "dễ thở" hơn, tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) bùng nổ. Thế nhưng, thay vì doanh nghiệp tự do sát nhập, người dẫn đầu cuộc chơi lại chính là Nhà Trắng.
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

