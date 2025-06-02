Phát hiện sản phẩm giả mạo chứa chất cấm từng được công ty cảnh báo

Ngày 1/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố phát hiện sản phẩm "Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh" chứa ba chất cấm là Sibutramine, Desmethylsibutramine và Didesmethylsibutramine. Mẫu sản phẩm được lấy tại nhà thuốc Nhất Ngân, lô số 13 TTTM Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hình ảnh sản phẩm thực phẩm chức năng phát hiện chứa chất cấm. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.

Thông tin trên nhãn sản phẩm cho thấy số lô là 01022024, ngày sản xuất 9/2/2024 và hạn sử dụng 8/2/2027. Đơn vị chịu trách nhiệm là Công ty cổ phần thiết bị y tế Phú Hưng (Phu Hung Me., JSC), địa chỉ số 16 ngõ 159 Lạch Tray, Hải Phòng, còn nhà sản xuất được ghi là Nhà máy HADU chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu tại Cẩm Giàng, Hải Dương.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng và Hải Dương, qua quá trình làm việc với đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm và đơn vị sản xuất, cả hai đơn vị đều khẳng định không sản xuất lô sản phẩm này. Thực tế, Công ty Hadu đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng sản phẩm giả mạo và có hành động pháp lý cụ thể.

Theo đó, ngày 5/11/2024, Công ty Hadu đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng như Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý thị trường Hải Phòng và Tiền Giang, các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Trong công văn này, công ty cho biết họ đã nhận được nhiều phản ánh về sản phẩm giả mạo từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Trước đó, vào ngày 24/4/2022, Công ty Hadu đã ra thông báo số 2404/CV-2022 chính thức chấm dứt hợp tác gia công sản xuất với Công ty cổ phần thiết bị y tế Phú Hưng. Thông báo này nêu rõ việc ngừng mọi giao dịch sản xuất hai sản phẩm "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Hạc Phục Linh" và "Viên nang giảm cân Slim Queen" với Phu Hung Me., JSC kể từ ngày 25/4/2022.

Thông báo chấm dứt hợp tác của Công ty Hadu với Công ty cổ phần thiết bị y tế Phú Hưng

Trong thông báo dừng hợp tác, Hadu cũng yêu cầu Phu Hung Me., JSC đổi nhà sản xuất sản phẩm nói trên và không được quảng cáo sản phẩm do Hadu sản xuất.

Ba chất cấm được phát hiện đều có độc tính cao. Sibutramine thuộc danh mục chất cấm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có cấu trúc phân tử giống ma túy Amphetamine. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo chất này rất nguy hiểm với nhiều tác dụng phụ.

Desmethylsibutramine có cấu trúc tương tự sibutramine, trong khi Didesmethylsibutramne có thể gây mất ngủ, lo lắng hoặc tăng đường huyết.

Cuối tháng 4, Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện hai sản phẩm "Dáng xuân Phục linh Gold" và "Best Slim Collagen" chứa chất cấm Sibutramine, cho thấy tình trạng sản phẩm giả mạo chứa chất cấm đang gia tăng.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có thông tin như trên để bảo vệ sức khỏe. Khi phát hiện sản phẩm này lưu hành, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra nguồn gốc sản phẩm và sự cần thiết phải tăng cường giám sát thị trường thực phẩm chức năng để bảo vệ người tiêu dùng.