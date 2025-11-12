Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, đại diện các Sở KH&CN trên toàn quốc.

Nền tảng One MST: Hạt nhân chuyển đổi số của Bộ KH&CN

Phát biểu khai mạc, ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN nhấn mạnh, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, công tác văn phòng đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện. Văn phòng Bộ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp và điều hành.

Ông Hà Minh Hiệp cho biết, những năm qua, Bộ KH&CN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, với Nền tảng Quản lý - Điều hành One MST là hạt nhân.

Tính đến ngày 01/11/2025, đã có 100% đơn vị thuộc Bộ đưa nền tảng vào sử dụng thường xuyên. Bộ đã cấp 5.253 tài khoản, trong đó có hơn 4.100 tài khoản hoạt động mỗi ngày, ghi nhận gần 3 triệu lượt sử dụng. Trung bình mỗi ngày, hệ thống có hơn 10.600 lượt truy cập xử lý công việc.

Về quản trị nội bộ, toàn bộ quy trình thủ công đã được số hóa. 100% cán bộ khối cơ quan Bộ đặt xe và phòng họp qua ứng dụng, với hơn 3.200 lượt đặt phòng họp trong 10 tháng đầu năm, tăng 30% hiệu suất phục vụ so với năm 2024.

Bộ cũng triển khai điểm danh bằng khuôn mặt, giảm 95% tỷ lệ đi làm muộn và áp dụng "Nhắc việc AI", trợ lý ảo sử dụng nhận diện khuôn mặt, gửi cảnh báo "đúng người, đúng việc", giúp lãnh đạo đôn đốc nhiệm vụ hiệu quả.

Trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp, hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trên One MST đã trở thành kênh giao tiếp minh bạch, hiệu quả. Từ đầu năm 2025, hệ thống tiếp nhận 286 kiến nghị, hầu hết đã được trả lời thỏa đáng.

Theo ông Hà Minh Hiệp, những kết quả như đã nêu là nền tảng quan trọng để Bộ tiếp tục triển khai các bước đi tiếp theo. Ông Hà Minh Hiệp cho biết, Hội nghị lần này tập trung vào bốn nội dung: Mở rộng sử dụng nền tảng One MST, đặc biệt là hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị; Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo trực tuyến, thay thế báo cáo giấy bằng dữ liệu số; Phổ biến quy chế quản lý nhiệm vụ và hướng dẫn sử dụng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ ngành KH&CN; Trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong phối hợp giữa Văn phòng Bộ và các Sở KH&CN.

"Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác văn phòng nắm vững quy trình, kỹ năng nghiệp vụ số, từ đó vận dụng sáng tạo vào công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị", ông Hiệp nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành ngành KH&CN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định: Ngành KH&CN có vai trò tiên phong, là động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy vai trò đó, công tác quản lý nhà nước của ngành phải hiện đại, hiệu quả, lấy chuyển đổi số làm mệnh lệnh bắt buộc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc chuyển từ điều hành dựa trên báo cáo giấy sang dữ liệu số theo thời gian thực là yêu cầu cấp bách, giúp nâng cao năng lực chỉ đạo và ra quyết định. Thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, hướng tới trở thành cơ quan dẫn dắt trong Chính phủ số, biến dữ liệu thành nguồn lực chiến lược.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Bộ và các đơn vị trong việc xây dựng, vận hành hệ thống nền tảng, cũng như sự hưởng ứng của 100% Sở KH&CN trong kỳ báo cáo tháng 10/2025. Theo đó, nhiều đơn vị đã hoàn thành nhập liệu trước hạn, chủ động góp ý hoàn thiện hệ thống - minh chứng rõ cho khả năng thích ứng và quyết tâm đổi mới của toàn ngành.

Tuy vậy, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, như chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, một số đơn vị còn chậm trễ, thao tác chưa thuần thục và "thách thức lớn nhất của chúng ta lúc này là triển khai đồng bộ, hiệu quả và thay đổi triệt để thói quen làm việc cũ".

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu chào mừng Hội nghị.

Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để công cuộc chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương yêu cầu:

Văn phòng Bộ KH&CN phải là đơn vị tiên phong, chủ động hoàn thiện hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và thân thiện với người dùng; đồng thời tham mưu tích hợp, liên thông dữ liệu, hình thành hệ sinh thái quản lý - điều hành thông minh.

Các đơn vị thuộc Bộ và Sở KH&CN phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ kỳ báo cáo tới, 100% báo cáo định kỳ phải được thực hiện trên hệ thống trực tuyến; mọi nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao phải được theo dõi, báo cáo tiến độ trên hệ thống. Việc sử dụng nền tảng số sẽ là tiêu chí đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần thay đổi tư duy, coi công nghệ là công cụ hỗ trợ, chủ động học hỏi, sử dụng thành thạo hệ thống, tích cực đóng góp ý kiến để công cụ ngày càng hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về Hệ thống báo cáo của Bộ, quy định mới về quản lý nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ ngành KH&CN và tham luận "Đổi mới quản trị nhà nước trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW".