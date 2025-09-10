MoMo hợp tác cùng iProov giúp bảo vệ người dùng trước gian lận số

Ngành tài chính, thanh toán toàn cầu đang phải đối diện với làn sóng đe dọa ngày càng tinh vi từ công nghệ AI tạo sinh. Trước bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2345, yêu cầu tăng cường biện pháp xác thực sinh trắc học trong giao dịch trực tuyến.

Giải pháp Dynamic Liveness sử dụng công nghệ Flashmark™ để phát hiện và ngăn chặn các rủi ro gian lận từ AI một cách hiệu quả

Và để mang đến những trải nghiệm đáng tin cậy nhất cho người dùng, MoMo chủ động đã tích hợp giải pháp xác thực sinh trắc học Dynamic Liveness của iProov để bảo đảm mọi giao dịch được thực hiện chính xác và bảo mật.

Giải pháp Dynamic Liveness sử dụng công nghệ Flashmark™ để phát hiện và ngăn chặn các rủi ro gian lận từ AI một cách hiệu quả, vượt xa các phương thức bảo mật truyền thống. Công nghệ này không chỉ xác minh người dùng là người thật, mà còn đảm bảo đúng danh tính và sự hiện diện tại thời điểm giao dịch, vô hiệu hóa mọi thủ đoạn lừa đảo bằng deepfake, video phát lại hay hình ảnh giả mạo. Đây là một lá chắn vững chắc bảo vệ từng giao dịch, từng tài khoản, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Trong những lĩnh vực rủi ro cao như tài chính, mức độ bảo mật này giữ vai trò then chốt trong việc ngăn chặn gian lận, ngăn truy cập trái phép và duy trì niềm tin của người dùng vào nền tảng.

Việc triển khai công nghệ Dynamic Liveness của iProov là động thái tiếp theo trong việc khẳng định cam kết của MoMo trong việc bảo vệ niềm tin của người dùng

“Tại MoMo, chúng tôi cam kết thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua một ứng dụng tài chính đáng tin cậy, thông minh, và dễ dàng tiếp cận cho tất cả mọi người. MoMo luôn coi an toàn bảo mật và trải nghiệm của người dùng là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định của chúng tôi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi các mối nguy tiềm ẩn trên nền tảng số ngày càng tinh vi, hệ thống phòng vệ của chúng tôi cũng liên tục được nâng cấp, cải tiến để ưu việt hơn. Việc tích hợp công nghệ hàng đầu của iProov giúp MoMo có được lớp xác thực người dùng nghiêm ngặt, chính xác, bảo vệ người dùng khỏi các hình thức gian lận như deepfake và đảm bảo họ luôn an tâm trong từng giao dịch.” Ông Phạm Kim Long, Giám đốc AI & Big Data tại MoMo, chia sẻ.

Ông Andrew Bud, Nhà sáng lập kiêm CEO iProov, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được MoMo – tập đoàn Fintech hàng đầu tại một thị trường sôi động như Việt Nam – lựa chọn làm đối tác. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI), việc bảo vệ khỏi các hình thức gian lận tinh vi là điều thiết yếu để tăng cường sự gắn kết của người dùng và mở rộng các dịch vụ tài chính số. Công nghệ Dynamic Liveness của chúng tôi cung cấp mức độ xác thực danh tính cao cần thiết để xây dựng hệ sinh thái đáng tin cậy đó, giúp MoMo tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện một cách an toàn và bảo mật”.