MoMo ký kết hợp tác chiến lược cùng Bộ Công An

Thỏa thuận hợp tác này giữa Bộ Công an và MoMo đánh dấu một bước tiến mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng môi trường số an toàn để mọi người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số.

Đồng chí Thiếu tá Trần Duy Hiển – PGĐ Trung tâm Dữ liệu Dân cư, Giám đốc Trung tâm RAR, Bộ Công an (bên phải) và Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Chủ tịch HĐQT, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc MoMo thực hiện nghi thức ký kết.

Cụ thể, trong lộ trình thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số, bên cạnh các ngân hàng, MoMo là fintech đầu tiên Bộ Công An hợp tác triển khai các giải pháp số, tích hợp thanh toán thông qua kết nối với ứng dụng VNeID.

Với lợi thế về công nghệ, dữ liệu và mạng lưới hơn 30 triệu người dùng trên nền tảng, MoMo được coi là trợ lực quan trọng để cùng Bộ Công An đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy chuyển đổi số.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác này, MoMo sẽ phối hợp cùng Trung tâm RAR triển khai các giải pháp, dịch vụ số trên VNeID, bao gồm dịch vụ xác thực điện tử; tích hợp kênh thanh toán trực tuyến trong các lĩnh vực hành chính công, thanh toán hóa đơn, tiện ích,..; và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại bệnh viện. Cụ thể:

Từ tháng 11/2024, MoMo đã hoàn tất phối hợp với Trung tâm RAR tích hợp dịch vụ xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID, thêm giải pháp thuận tiện, an toàn để người dân kịp thời xác thực sinh trắc học trước thời hạn 1/1/2025 theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Người dùng MoMo có thể quét NFC để xác thực trên app, hoặc trực tiếp kết nối vào ứng dụng VNeID, tự xác thực sinh trắc học mà không cần căn cước công dân gắn Chip hay thiết bị có kết nối NFC. Hiện Trung tâm RAR là đơn vị duy nhất của Bộ Công An được cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Xác thực qua VNeID trên MoMo góp phần quan trọng trong việc hạn chế thực trạng tài khoản ảo, hỗ trợ làm sạch cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn trong môi trường giao dịch điện tử. Dự kiến, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ nghiên cứu, triển khai tích hợp cổng thanh toán trực tuyến MoMo trên ứng dụng VNeID, áp dụng cho thanh toán hóa đơn, hành chính công. Người dân có thể trả tiền điện, các khoản thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính... trên VNeID trong vài phút, qua cổng thanh toán MoMo. Kết nối hạ tầng thanh toán điện tử giữa hai bên sẽ tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi giảm bớt các thủ tục hành chính, giấy tờ phức tạp, tăng tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch thanh toán dịch vụ công. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số, công dân số. Bên cạnh dịch vụ công, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ hợp tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải… và các lĩnh vực khác. Thông qua sự hợp tác này, hai bên hướng đến mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, mang lại lợi ích, minh bạch và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an cho biết: “Hợp tác mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ thanh toán, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, việc triển khai các dịch vụ xác thực điện tử qua nền tảng VNeID là một bước đi thiết thực nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường an ninh, bảo mật thông tin cá nhân và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện tử. Với định hướng rõ ràng này, tôi mong rằng Trung tâm RAR và MoMo sẽ tiếp tục sáng tạo, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu dân cư, căn cước và công nghệ định danh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.”





Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MoMo phát biểu tại lễ ký kết

Chia sẻ về lần hợp tác này, ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MoMo, cho biết: “Hợp tác với Trung tâm RAR diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng khi ứng dụng MoMo cùng các ngân hàng đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dùng xác thực sinh trắc học theo Thông tư 40, nâng cao an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử. Hợp tác chiến lược này minh chứng cho cam kết lâu dài của MoMo trong việc đưa tiện ích, dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân, thông qua hợp tác và tích hợp hạ tầng, số hóa dịch vụ công, sáng tạo giải pháp mới... MoMo với năng lực công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của mình luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ chuyển đổi số và các tiện ích xã hội.”

Trải qua một thập kỷ, MoMo đã góp phần tạo nên thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của tài chính số. Trong thời gian tới , MoMo sẽ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để cung cấp thêm nhiều giải pháp đa dạng, giúp hàng triệu người dùng và doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số.