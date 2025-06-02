Khởi động Ngày không tiền mặt 2025, thúc đẩy kinh tế số

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thanh toán một chạm tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt" năm 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Hôm nay (2-6), dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP.HCM, Vụ Thanh toán, Thời báo Ngân Hàng, báo Tuổi Trẻ, Sở Công Thương TP.HCM và Napas phối hợp tổ chức họp báo công bố Ngày không tiền mặt 2025 với chủ đề "Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số" tại khách sạn Rex, quận 1.

Qua 6 năm, chương trình đã lan tỏa giá trị thanh toán số, thay đổi thói quen tiêu dùng.

Với chủ đề "Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số", ngoài họp báo, Ngày không tiền mặt 2025 sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau kéo dài đến hết năm 2025.

Trong đó nổi bật là Lễ hội Không Tiền Mặt - Ting Ting Day diễn ra từ 7h30 ngày 14-6 đến 21h ngày 15-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến thu hút đến 100.000 lượt khách.

Lễ hội sẽ tái hiện sinh động một xã hội không tiền mặt thông qua bốn không gian trải nghiệm chính: Ting Ting Now! - khu check-in và trưng bày hành trình phát triển của thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam;

Ting Ting Wow! - không gian tái hiện đời sống thường nhật dưới góc nhìn số hóa, đặc biệt có các quầy dịch vụ công giả lập, giúp người dân được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không tiền mặt;

Ting Ting Life! - trung tâm tiện ích số, nơi có thể ăn uống, mua sắm,... dưới hình thức không dùng tiền mặt;

Và Ting Ting Show! - sân khấu nghệ thuật với đêm nhạc hội E-COINCERT. Ngoài ra, xuyên suốt lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn livestream chốt đơn, gameshow Đấu trường tài chính, workshop và các minigame tương tác.

Hội thảo "Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số" diễn ra vào 8h ngày 14-6 tại Khách sạn Rex sẽ phân tích vai trò thanh toán số, đề xuất giải pháp giai đoạn 2026-2030.

Chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season" năm 2025 trên địa bàn TP.HCM, gồm hai đợt: "Tưng bừng mua sắm Hè 2025" (15/6 - 15/9) và "Rộn ràng mua sắm Xuân 2026" (15/11 - 31/12), kết hợp khuyến mại truyền thống và trực tuyến, với điểm nhấn "City Sale" và bán hàng lưu động hỗ trợ người lao động.