Tiến tới làm việc 100% trên môi trường số trong năm 2023

Trong quá trình chuyển đổi số (CĐS), mục tiêu là đưa toàn bộ công việc vào môi trường số. Đây là bước tiến vượt bậc để tạo nền tảng cho một chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong qúa trình này, Chính phủ đã xác định vai trò quan trọng của mình trong việc định hướng và dẫn dắt công cuộc CĐS, đồng thời tạo môi trường pháp lý và cung cấp dịch vụ công thuận tiện để đẩy mạnh sự phát triển của công việc trên môi trường số.

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc chuyển đổi từ công việc truyền thống sang môi trường số mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Một trong những lợi ích quan trọng nhất là tăng cường sự linh hoạt trong công việc. Trong môi trường số, người lao động có thể làm việc từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào, giúp tăng tính linh hoạt và sự thoải mái trong việc tổ chức công việc hàng ngày.

Ngoài ra, việc làm việc trên môi trường số cũng giúp tăng cường sự cộng tác giữa các cá nhân và tổ chức. Thông qua các công nghệ kỹ thuật số và các nền tảng số có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, tương tác và làm việc chung trên các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp và trao đổi. Điều này giúp tăng hiệu suất làm việc, giảm thời gian phản hồi và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân, tổ chức; an ninh quốc gia; tiêu chuẩn công nghệ phần mềm trong chuyển đổi số.

Động lực đưa toàn bộ công việc vào môi trường số

Một số con số cho thấy sự tiến bộ của Việt Nam trên con đường chuyển đổi số. Chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng lên thứ 86/193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, trong khi chỉ số Dịch vụ trực tuyến xếp thứ 76/193 nước. Đây là những thành tựu đáng chú ý và động lực để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số.

Hệ thống Quốc gia về Dịch vụ công trực tuyến đã được thành lập, cung cấp hơn 50 loại dịch vụ công trực tuyến, từ đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy phép đến nộp hồ sơ quản lý thuế. Giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Công ty Viễn thông Viettel đã xây dựng hệ thống e-Government, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, từ việc nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đến việc tra cứu thông tin công vụ. Các ứng dụng như Zalo, Grab và MoMo cũng đã trở thành những công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân, giúp họ tiếp cận dịch vụ và giao tiếp một cách thuận tiện.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là một trong những thành tựu đáng chú ý. Đây là nền tảng quan trọng để lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và đơn vị trong hệ thống. Ngoài ra, các bộ, ban ngành và địa phương đã tiến hành cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt sự phiền toái và tốn kém trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ số trong hoạt động và quản lý hệ thống văn bản điện tử, hệ thống quản lý tài liệu số đã giúp cải thiện quy trình công việc, tăng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của các cơ quan và đơn vị.

Tiến tới làm việc 100% công việc trên môi trường số

Từ những thành tựu trên, có thể thấy chúng ta đang đi đúng hướng trong việc tiến tới làm việc số 100% trong năm 2023. Mục tiêu này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này cần sự nỗ lực và cam kết từ tất cả các bên liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên, đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm việc mở rộng mạng lưới viễn thông, cải thiện hạ tầng mạng, và xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia. Đầu tư vào việc xây dựng hệ thống bảo mật mạnh mẽ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp cũng cần được hướng dẫn về việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng của mình trên môi trường số.

Thứ hai, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực công dân trong việc sử dụng công nghệ số và làm việc trên môi trường số. Điều này bao gồm việc đào tạo và cung cấp kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời khuyến khích các tổ chức giáo dục và đào tạo định hướng chương trình đào tạo theo hướng công nghệ số và kỹ năng làm việc trên môi trường số.

Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức trong việc chuyển đổi sang công việc trên môi trường số. Điều này bao gồm việc đơn giản hóa các quy trình hành chính, cung cấp hỗ trợ tài chính và chính sách khuyến khích, và xây dựng các nền tảng kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để tận dụng được những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Việc học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số như Hàn Quốc, Singapore giúp rút ngắn thời gian và gia tăng hiệu quả trong quá trình chuyển đổi.

Tạo ra một môi trường động lực cho các doanh nghiệp và cá nhân để tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ tài chính và giảm bớt các rào cản về quy định và thủ tục hành chính. Đồng thời, việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ và khuyến khích sự sáng tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ số.

Trên hành trình chuyển đổi số của Việt Nam, sự cam kết và quyết tâm của Chính phủ, sự hợp tác của doanh nghiệp và sự chấp nhận và sẵn lòng tham gia của người dân đóng vai trò quan trọng. Việt Nam đang tiến tới mục tiêu làm việc số 100% trong năm 2023, và việc thành công trong cuộc cách mạng chuyển đổi số sẽ góp phần tạo nên một nền kinh tế và xã hội mạnh mẽ, linh hoạt và tiến bộ.