Từ mẹ bỉm “tay ngang” đến nhà bán hàng thành công

Ý tưởng khởi nghiệp của chị Yến bắt nguồn từ chính cuộc sống thường ngày với những nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình chăm sóc con nhỏ đã thôi thúc chị tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc bé.

Sự thấu hiểu sâu sắc với những băn khoăn của những người mẹ, như mình, chị Yến đã quyết định ‘dấn thân’ vào con đường kinh doanh ngành hàng mẹ và bé này.

Chị Hải Yến - một bà mẹ bỉm sữa, đã tìm đến Lazada như một cánh cửa mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn

Ngày đó, kinh doanh online còn khá mới mẻ, chưa trở thành một xu thế như bây giờ. Nhưng với nhu cầu từ một người mẹ luôn mong muốn toàn tâm toàn ý tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất cho con, có nhiều thời gian hơn ở bên con. Và chính sự linh hoạt về giờ giấc, cùng các chính sách hỗ trợ vận chuyển và giảm gánh nặng chi phí mặt bằng… đã trở thành bệ phóng lý tưởng cho chị. Hành trình kinh doanh trên TMĐT của chị Yến trên Lazada bắt đầu từ đó.

Tuy nhiên, như rất nhiều người khi bước chân vào môi trường số, với quá nhiều điều mới mẻ, đòi hỏi sự chăm chỉ và thích nghi không ngừng.

“Trong khoảng thời gian mình khởi nghiệp là năm 2013, ngành hàng mẹ và bé chưa phát triển”. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, chị Yến đã tìm thấy sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng nhà bán hàng và Học viện Lazada.

“Những bước đi đầu tiên trên Lazada, từ việc tạo lập gian hàng, đăng tải sản phẩm cho đến quản lý và vận hành, đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng nhà bán hàng. Hơn thế nữa, sự hướng dẫn nhiệt tình từ Học viện Lazada đã giúp mình vượt qua cảm giác choáng ngợp, tự tin làm quen với những điều mới mẻ khi làm quen với TMĐT”. Chị Yến chia sẻ.

Chị Hải Yến tham gia chương trình Lazada Digipreneur Program 2023

Song song với việc làm quen với nền tảng, chị Yến cũng dành thời gian quan sát những chuyển động của thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của các bà mẹ. Chị nhận thấy, khi TMĐT ngày càng phát triển, khách hàng có vô vàn lựa chọn, nhưng điều này cũng đi kèm với sự băn khoăn. Họ bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm không chỉ có giá trị thực tế mà còn đi kèm với sự chăm sóc tận tâm. Bởi vậy, chị Yến tập trung vào việc xây dựng niềm tin và sự gắn kết với khách hàng thông qua dịch vụ vượt trội.

Chị trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc và giải quyết vấn đề của từng khách hàng một cách chu đáo nhờ sự thấu hiểu sâu sắc giữa những người đang mang cùng vai trò làm mẹ.

“Khi chúng ta dành tâm huyết và thời gian để lắng nghe, thấu hiểu, đồng thời hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, họ sẽ không chỉ quay trở lại mà còn gắn bó bền chặt, trở thành những khách hàng thân thiết”, chị khẳng định. Và chính sự chân thành này đã khiến khách hàng cảm nhận được sự khác biệt, tin tưởng và quay trở lại, thậm chí giới thiệu cho bạn bè, người thân.

Một trong những điều giúp chị gắn bó với nền tảng TMĐT đó chính là chị có thể chủ động trong việc cân bằng cuộc sống. “Tôi luôn tâm niệm rằng, những khoảng thời gian tôi dành cho việc chăm sóc con cái không hề là lúc ‘không làm việc’, mà đó chính là cách tôi học hỏi, tích lũy kiến thức để thấu hiểu và chia sẻ tốt hơn với cộng đồng khách hàng của mình, từ đó tạo nên sợi dây kết nối bền chặt và mang đến những giá trị thiết thực nhất. Chính sự hòa quyện tự nhiên này đã giúp tôi cân bằng một cách hài hòa giữa công việc và cuộc sống cá nhân”. Chị Yến chia sẻ.

Để tối ưu thời gian và chu toàn cả công việc lẫn gia đình, chị Yến đã phát triển những thói quen đặc biệt và phương pháp làm việc linh hoạt. Ban đầu, chị tự mình đi giao hàng tận nơi cho các bà mẹ, thậm chí kiêm luôn việc tư vấn và hỗ trợ sử dụng máy hút sữa trực tiếp tại nhà. Những hành động nhỏ bé như vậy, cùng với kỷ niệm đáng nhớ về việc địu con đi giao hàng tại bệnh viện hay cẩn thận gói quà, viết thiệp cho các bé khi bố mẹ mua sắm đồ dùng học tập, không chỉ là minh chứng cho nỗ lực phi thường của chị mà còn khắc họa rõ nét tấm lòng tận tâm mà chị đặt vào từng đơn hàng, từng khách hàng của mình.

Trong suốt hành trình này, Lazada đóng vai trò là cầu nối và là nền tảng vững chắc, tạo ra sự kết nối bền chặt giữa người bán và người mua. Không chỉ giúp chị Yến tiếp cận với tập khách hàng rộng lớn hơn, Lazada còn cung cấp một hệ thống logistic hiệu quả mà chị Yến đánh giá cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát đầy thách thức, khi mà hầu hết các dịch vụ vận chuyển khác đều ngừng hoạt động, Lazada vẫn duy trì việc giao nhận thông suốt. Ở thời điểm hiện tại, khả năng duy trì giao nhận thông suốt, ứng dụng công nghệ cao và AI để đẩy nhanh tốc độ giao hàng đã biến Lazada trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy cho cả nhà bán hàng lẫn người mua.

Bên cạnh việc kết nối khách hàng và hỗ trợ vận hành, Lazada còn đồng hành cùng chị Yến trên chặng đường phát triển hoạt động kinh doanh. Cụ thể, trong các chương trình đào tạo từ Học viện Lazada và sự chia sẻ trong cộng đồng nhà bán hàng đã cung cấp cho chị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp chị xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn.

Chị Yến cũng bật mí thêm rằng việc quản lý gian hàng của chị còn được hỗ trợ đắc lực bởi các công cụ AI tích hợp sẵn của Lazada. Công cụ này giúp chị tiết kiệm thời gian đáng kể trong việc tối ưu hình ảnh và nội dung sản phẩm. Chị cũng dùng thường xuyên công cụ AI giúp phân tích chuyên sâu về kết quả kinh doanh, hành vi khách hàng để đưa ra những quyết định chính xác hơn cho gian hàng của mình.

Đúc kết lại hành trình từ mẹ bỉm sữa trở thành nhà bán hàng thành công trên Lazada, chị Hải Yến khuyên những ai đang ấp ủ ý định bước chân vào thế giới kinh doanh online: “Để bắt đầu hành trình kinh doanh trên nền tảng số, điều cốt lõi là hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé nhất, không ngừng tìm hiểu và thấu hiểu sâu sắc khách hàng mục tiêu của mình. Đồng thời, việc liên tục học hỏi và tận dụng tối đa mọi công cụ, mọi sự hỗ trợ mà nền tảng cung cấp chính là chìa khóa để kiến tạo một sự nghiệp vững chắc và thành công lâu dài”.

Hành trình kinh doanh online của chị Yến trên Lazada không chỉ là câu chuyện về việc tạo dựng một nguồn thu nhập mà còn là hành trình khẳng định bản lĩnh, sự linh hoạt và khả năng thích ứng của một người phụ nữ hiện đại. Bắt đầu từ những nhu cầu giản dị và phát triển một cách tự nhiên, chị đã chứng minh rằng, với sự nỗ lực và tinh thần không ngừng học hỏi, bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh thành công trên các nền tảng TMĐT.