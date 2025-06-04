Kinh tế số
'6.6 siêu sale giữa năm, siêu nhanh, siêu rẻ'

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:57 | 04/06/2025
Đây là tên chương trình mới vừa được Shopee triển khai nhằm mang đến nhiều ưu đãi hấp đẫn như miễn phí vận chuyển 0Đ mọi đơn, tung chuỗi ưu đãi và nâng tầm mua sắm kết hợp giải trí…
Khởi đầu năm mới 2025, ShopeeFood bùng nổ cùng 5 đại sứ thương hiệu mới Shopee nỗ lực xuất khẩu 'giá trị Việt' Shopee chung tay cùng nhà bán hàng tôn vinh hàng Việt

Cùng với đó, chương trình “6.6 Siêu Sale Giữa Năm - Siêu nhanh, siêu rẻ” còn có hoạt động giải trí đặc sắc, với các giải pháp phát triển cộng đồng bền vững… giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dùng và trợ lực cho nhà bán thúc đẩy doanh số.

“6.6 siêu sale giữa năm - siêu nhanh, siêu rẻ”
Shopee với chương trình Miễn phí vận chuyển 0Đ

Cụ thể, từ ngày 01/06/2025, Shopee đã triển khai chương trình Miễn phí vận chuyển 0Đ (hay còn gọi là chương trình Freeship 0Đ) cho mọi đơn hàng. Theo đó, voucher Freeship có giá trị lên tới 500.000VNĐ sẽ được áp dụng cho toàn bộ đơn hàng từ 0 đồng (ngoại trừ các đơn hàng rất cồng kềnh, đơn giao hỏa tốc và một số trường hợp đặc biệt khác).

Cũng từ 01/06/2025, mã miễn phí vận chuyển 0Đ sẽ được cung cấp mỗi ngày cho phép người dùng tận hưởng mua sắm và ưu đãi vận chuyển xuyên suốt tháng.

ShopeeVIP biến bạn trở thành “Triệu phú Voucher” chỉ với 29.000 đồng

Theo đó, từ ngày 12.06.2025, Shopee chính thức giới thiệu gói đặc quyền ShopeeVIP – Triệu phú Voucher dành riêng cho các tín đồ săn deal trên sàn Cam. Chỉ với 29.000 đồng để nhận lên tới 200 mã ưu đãi mỗi tháng, bao gồm mã miễn phí vận chuyển, mã giảm giá khủng từ Shopee & ShopeePay, ShopeeVIP hứa hẹn sẽ là "vũ khí bí mật" giúp người dùng tiết kiệm cực đỉnh cho mỗi đơn hàng.

Đáng chú ý trong tháng đầu tiên ra mắt, người dùng sẽ được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí gói đặc quyền này, mở ra cơ hội nâng cấp trải nghiệm mua sắm với loạt ưu đãi vượt trội.

“6.6 siêu sale giữa năm - siêu nhanh, siêu rẻ”
Bùng nổ cùng chuỗi livestream

Săn deal cực đã, giải trí cực mê cùng chuỗi livestream bùng nổ

Đón chào mùa hè rực rỡ, Shopee còn mang đến chuỗi sự kiện mua sắm - giải trí hoành tráng với loạt livestream hấp dẫn, quy tụ dàn sao đình đám cùng nhiều hoạt động tương tác sôi động.

Chương trình “Sao Live Đỉnh Chóp”là siêu nhạc hội mùa hè sẽ chính thức lên sóng lúc 19H30 ngày 05.06, hứa hẹn “đốt cháy” màn ảnh với những màn trình diễn bùng nổ. Góp mặt trong đêm nhạc là những giọng ca đình đám Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, cùng MC duyên dáng Duy Khánh, mang đến bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, thăng hoa cảm xúc từ các sân khấu trình diễn solo đầy màu sắc đến màn song ca đỉnh cao.

Chương trình “Tạp Hóa Sàn S 5 Sao” với chuỗi livestream hoàn toàn mới sẽ được Shopee ra mắt vào 11h ngày 06.06, mở ra không gian giải trí vui nhộn cùng loạt ưu đãi hấp dẫn. Tham gia chương trình, bộ đôi nghệ sĩ tài năng và hài hước – diễn viên Võ Tấn Phát và ca sĩ Nicky hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái qua những tình huống “bán hàng bá đạo” tại tiệm tạp hóa độc lạ. Người xem sẽ được khám phá loạt deal thương hiệu chính hãng giảm sâu cùng nhiều bất ngờ chỉ có trên Shopee Live!

Chương trình “Sao Thì Sao” diễn ra vào lúc 12h ngày 06.06 với sự tham gia của bộ ba “mảng miếng” Jun Phạm, Duy Khánh và BB Trần sẽ mang đến bữa tiệc giải trí đậm chất hài hước cùng vô số khoảnh khắc “cười ra nước mắt”. Bên cạnh đó, “Sao Thì Sao” còn là dịp để khán giả săn ngay hàng loạt ưu đãi độc quyền, chỉ có trong sự kiện siêu sale giữa năm.

Và đừng bỏ qua chuỗi livestream kết hợp cùng dàn sao đình đám gồm Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Hannah Olala, Lucie và Tuấn Dương diễn ra xuyên suốt hai ngày 05 - 06.06, hứa hẹn chiêu đãi người dùng bộ sưu tập deal hời cùng nhiều voucher khủng chào hè.

“6.6 siêu sale giữa năm - siêu nhanh, siêu rẻ”
Shopee cũng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương với loạt sáng kiến cộng đồng

Bên cạnh đó, Shopee cũng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương với loạt sáng kiến cộng đồng. Cụ thể từ cuối tháng 6 này, Shopee sẽ chính thức khởi động sáng kiến cộng đồng mang tên Shopee Glocal – hệ sinh thái thương mại điện tử nhằm hỗ trợ cộng đồng người bán Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Với thông điệp “Kết nối tinh hoa Việt – Vươn xa Đông Nam Á”, chương trình đánh dấu cam kết mạnh mẽ của Shopee trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam, thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực như: quảng bá văn hóa, đặc sản vùng miền, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương, đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Shopee Glocal cũng sẽ tập trung vào 3 dự án chính:

Shopee tiếp sức doanh nghiệp Việt: Hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tại các tỉnh thành Việt Nam thông qua các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tinh hoa Việt chung sức: Chuỗi livestream định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, giới thiệu các sản phẩm chất lượng "made-in-Vietnam", đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.

Bán hàng toàn cầu: Tạo điều kiện để người bán Việt Nam dễ dàng tiếp cận và mở rộng kinh doanh ra các thị trường Đông Nam Á.

Thông qua Shopee Glocal, Shopee một lần nữa cho thấy nỗ lực trở thành cầu nối lan tỏa tinh hoa Việt, thúc đẩy phát triển kinh tế số toàn diện và bền vững. Các hoạt động của chương trình sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng Shopee và các kênh truyền thông chính thức.
“6.6 siêu sale giữa năm - siêu nhanh, siêu rẻ”
“6.6 siêu sale giữa năm - siêu nhanh, siêu rẻ”

Shopee còn mang đến hàng loạt công cụ mua sắm thông minh giúp người dùng thỏa thích mua sắm mà vẫn kiểm soát tài chính trong tầm tay.

SPayLater – Mua trước, trả góp 0%: Bí kíp giúp bạn có thể mạnh dạn chốt đơn deal hời, không cần lo lắng về tài chính khi cho phép trả góp linh hoạt, lãi suất 0%.

Voucher Xtra – Ưu đãi cực đỉnh lên đến 1 triệu đồng: Bạn có thể lưu trước hàng loạt voucher Xtra trị giá khủng, lên đến 1.000.000 đồng và “dùng liền tay” ngay ngày 06.06 để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tiết kiệm nào.

Chơi 1 Click - Rinh iPhone: 66 iPhone sẽ dành tặng cho các bạn may mắn nhất khi tham gia chương trình trên app Shopee, diễn ra từ ngày 01.06 đến hết 06.06.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

