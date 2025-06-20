Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Hạ tầng số - Đòn bẩy đột phá cho báo chí Việt Nam kỷ nguyên mới

Phạm Anh

Phạm Anh

13:39 | 20/06/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hạ tầng số đồng bộ và lưỡng dụng - chìa khóa đột phá cho báo chí Việt Nam phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Lời tòa soạn: Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ về tầm nhìn và giải pháp để báo chí Việt Nam phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên số thông qua ba trụ cột chiến lược: thể chế - hạ tầng - nhân lực. Đặc biệt, việc xây dựng hạ tầng số đồng bộ và lưỡng dụng được nhấn mạnh như yếu tố đột phá quyết định tương lai ngành báo chí.
Hạ tầng số - Đòn bẩy đột phá cho báo chí Việt Nam kỷ nguyên mới
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ về tầm nhìn và giải pháp để báo chí Việt Nam phát triển trong tương lai

Cuộc cách mạng công nghệ số đang thay đổi căn bản bộ mặt báo chí thế giới, và Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để vươn lên tầm cao mới. Trong cuộc trao đổi về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã phác thảo tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển vững mạnh của báo chí nước nhà, với hạ tầng số được xác định là đòn bẩy đột phá quan trọng nhất.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, báo chí Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự bùng nổ của không gian mạng và truyền thông số khiến việc kiểm soát, định hướng thông tin trở nên phức tạp. Tin giả, thông tin xuyên tạc, kích động lan truyền nhanh chóng trong khi báo chí chính thống bị mất thị phần và ưu thế dẫn dắt. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp căn cơ, toàn diện để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh "Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin".

Kỷ nguyên số vừa đặt ra thách thức lớn, vừa mở ra cơ hội mới cho báo chí Việt Nam. Về thách thức, trước hết phải kể đến sự chuyển dịch độc giả từ phương tiện truyền thống sang nền tảng số. Điều này đòi hỏi tư duy làm báo phải thay đổi, chuyển từ sản xuất theo quy trình cũ sang quy trình số hóa, đa phương tiện. Các nhà báo hiện nay phải làm báo điện tử, sản xuất video, livestream, podcast để thu hút độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Song ở khía cạnh tích cực, công nghệ số mang lại cơ hội lớn. Người làm báo có thể tận dụng kỹ thuật số để làm báo đa phương tiện, đồ họa thông tin, video phóng sự sắc nét. Độc giả có thể tương tác trực tiếp, cung cấp thông tin hay dữ liệu cho phóng viên. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang mở ra tiềm năng từ tự động hóa quy trình biên tập, cá nhân hóa nội dung cho độc giả, đến khả năng phân tích xu thế dư luận.

Hạ tầng số - Đòn bẩy đột phá cho báo chí Việt Nam kỷ nguyên mới

Từ tòa soạn truyền thống đến trung tâm tri thức số

Tầm nhìn đột phá mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đưa ra là chuyển đổi căn bản khái niệm về không gian làm việc báo chí. Không gian làm việc của báo chí hiện đại không còn chỉ là "nơi ngồi viết", mà phải trở thành tòa soạn hội tụ - nơi dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản, trí tuệ nhân tạo giao hòa thành những dòng thông tin chính xác, hấp dẫn, đáng tin cậy.

Tòa soạn hội tụ này vận hành bằng hạ tầng số đồng bộ, kết nối dữ liệu lớn, tích hợp công nghệ AI, tối ưu hóa quy trình từ sản xuất tới xuất bản nội dung đa nền tảng. Hạ tầng báo chí hiện đại phải biết tích hợp tư duy của "không gian lưỡng dụng", vừa là trung tâm nghiệp vụ, vừa là trạm trung chuyển tri thức đa phương tiện.

Ý tưởng về không gian lưỡng dụng mang tính đột phá cao. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng sản xuất tin bài, tòa soạn tương lai sẽ trở thành nơi tích tụ nguồn tri thức vô tận của đất nước và nhân loại. Đây là nơi các nhà báo vừa tạo ra nội dung, vừa kết nối với kho dữ liệu khổng lồ để phân tích xu hướng, dự báo biến động xã hội, từ đó đưa ra những bài viết có chiều sâu và tính định hướng cao.

Việc xây dựng hạ tầng số đồng bộ đòi hỏi sự đầu tư chiến lược từ cả Nhà nước và khu vực tư nhân. Theo Bộ trưởng, cần chủ động tăng cường kết nối trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt từ khu vực tư nhân - vốn đang được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị - để đầu tư cho báo chí bằng cả công nghệ, ý tưởng và nhân lực chất lượng cao.

Hạ tầng báo chí tương lai phải có khả năng liên thông giữa các cơ quan báo chí, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, gắn liền với các trung tâm số cấp vùng. Điều này góp phần nâng cao năng lực dự báo, truyền thông chính sách và xây dựng niềm tin trong nhân dân. Mỗi tòa soạn sẽ thực sự là một mạch dẫn kết nối tri thức và niềm tin bạn đọc, nơi thông tin được nâng tầm thành tri thức, cảm hứng và giá trị sống.

Hạ tầng số - Đòn bẩy đột phá cho báo chí Việt Nam kỷ nguyên mới

Ba trụ cột xây dựng báo chí hiện đại

Vận dụng ba khâu đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định từ Đại hội XI gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ ra ba trụ cột để báo chí cách mạng Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trụ cột thể chế được đặt lên hàng đầu với việc sửa đổi Luật Báo chí theo năm định hướng lớn. Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp 2013. Luật sửa đổi phải làm rõ ranh giới giữa quyền tự do báo chí với trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng - một lĩnh vực còn nhiều khoảng trống pháp lý. Thứ ba, tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra hiệu quả để ngăn chặn tình trạng "truyền thông đội lốt báo chí" hoặc "báo chí hóa hoạt động truyền thông doanh nghiệp".

Thứ tư, nâng cao chất lượng người làm báo, lãnh đạo cơ quan báo chí nhằm xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Thứ năm, thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí tạo hành lang pháp lý thông thoáng để báo chí có không gian tạo nguồn thu hợp pháp đảm bảo phát triển bền vững.

Trụ cột nhân lực được nhấn mạnh với tầm quan trọng đặc biệt. Nhà báo trong thời đại mới phải giỏi nghiệp vụ, có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng nhanh với môi trường số, có tư duy toàn cầu, hiểu biết đa ngành và luôn giữ ngọn lửa tinh thần phụng sự. Đầu tư cho đào tạo nhân lực báo chí chất lượng cao là đầu tư cho tương lai quốc gia.

Cần đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo chí theo hướng tăng thực hành - tăng phản biện - tăng tính chính trị - và tăng cả chiều sâu văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người làm báo cách mạng cần phải gần dân, hiểu dân, học dân, nói tiếng nói của dân và viết để phục vụ dân" vẫn còn nguyên tính thời sự khi báo chí đứng trước thử thách giữa dòng thông tin hỗn loạn, phân cực.

Hạ tầng số - Đòn bẩy đột phá cho báo chí Việt Nam kỷ nguyên mới
Cơ quan báo chí chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ. Ảnh: Vusta

Trụ cột hạ tầng - được Bộ trưởng coi là đột phá nhất - đòi hỏi tư duy chiến lược hoàn toàn mới. Hạ tầng báo chí hiện đại phải được quy hoạch như một phần của cơ sở hạ tầng quốc gia. Mỗi tòa soạn tương lai phải được nhìn nhận là nơi nuôi dưỡng tri thức và lan tỏa văn hóa, chứ không chỉ là "trụ sở làm việc" theo nghĩa hẹp.

Việc lượng hóa rõ nội dung này vào các nghị quyết đại hội đảng các cấp sẽ giúp các tòa soạn trở thành trung tâm kết nối và dẫn dắt dư luận xã hội. Đây là một nội dung mang tính chiến lược, đòi hỏi sự tham mưu với Đảng, Nhà nước để có thể chế phù hợp phát triển báo chí số, theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ba trụ cột này tạo thành một hệ thống không thể tách rời, đan xen và bổ trợ lẫn nhau. Mục tiêu cuối cùng là thiết lập hệ sinh thái báo chí quốc gia có tính quản trị cao, bảo đảm nguyên tắc "thống nhất trong đa dạng", vừa bảo vệ định hướng tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, vừa tạo dư địa cho sự sáng tạo, đổi mới, nhân văn và hiện đại.

Sự thay đổi phải bắt đầu từ chính bên trong từng cơ quan báo chí - từ tư duy của lãnh đạo tòa soạn, tới năng lực triển khai của từng người làm báo. Báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt, nơi cơ hội đi liền với thách thức. Sau gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông, báo chí.

Tầm nhìn và giải pháp để báo chí Việt Nam phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên số mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đưa ra không chỉ là định hướng cho ngành báo chí, mà còn là lộ trình để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh "đi trước mở đường, vừa đi cùng thực hiện, vừa đi sau tổng kết". Với ba trụ cột thể chế - hạ tầng - nhân lực được xây dựng đồng bộ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục là "Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin" trong hành trình xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

hạ tầng báo chí số Việt Nam chuyển đổi số báo chí cách mạng tòa soạn hội tụ tri thức không gian lưỡng dụng báo chí ba trụ cột phát triển báo chí báo chí Việt Nam kỷ nguyên số đột phá hạ tầng truyền thông

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác quốc tế nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt

Hợp tác quốc tế nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt

Chuyển động số
Tổng kết một năm Dự án "Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử", nhưng hành trình nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt mới được khẳng định chỉ bắt đầu.
Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Chuyển động số
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, Việt Nam đang khẳng định vai trò trong tiến trình phát triển xanh. Đổi mới liên ngành không chỉ tạo tăng trưởng, mà còn củng cố niềm tin xã hội, với nền tảng là sự minh bạch, hành động và đầu tư vào con người.
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đổi mới sáng tạo
Sau gần ba tuần triển khai lấy ý kiến, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tiếp nhận hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Kết quả cho thấy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

RevNews
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức nhấn mạnh cần biến khoa học công nghệ thành động lực chính phát triển đất nước.
Đổi mới cơ chế để trí thức khoa học tham gia sâu hơn vào công tác Mặt trận

Đổi mới cơ chế để trí thức khoa học tham gia sâu hơn vào công tác Mặt trận

Đổi mới sáng tạo
Hội thảo khoa học tại Hà Nội ngày 6/11/2025 đánh giá thực trạng sự tham gia, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các hoạt động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015-2025. Các chuyên gia thẳng thắn chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

13°C

Cảm giác: 13°C
sương mờ
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Hải Phòng

14°C

Cảm giác: 13°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Khánh Hòa

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Nghệ An

9°C

Cảm giác: 8°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
9°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Phan Thiết

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Quảng Bình

12°C

Cảm giác: 11°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

17°C

Cảm giác: 16°C
mây cụm
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Hà Giang

9°C

Cảm giác: 9°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
11°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
11°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
12°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
18°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18242 18518 19132
CHF 32087 32469 33110
CNY 0 3470 3830
EUR 29906 30179 31201
GBP 34048 34438 35370
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14765 15349
SGD 19778 20060 20580
THB 733 797 850
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26409
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,189 26,189 26,409
USD(1-2-5) 25,142 - -
USD(10-20) 25,142 - -
EUR 30,203 30,227 31,371
JPY 166.03 166.33 173.26
GBP 34,586 34,680 35,504
AUD 16,989 17,050 17,492
CAD 18,499 18,558 19,086
CHF 32,522 32,623 33,305
SGD 19,964 20,026 20,650
CNY - 3,678 3,775
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 16.68 17.39 18.67
THB 782.87 792.54 843.84
NZD 14,821 14,959 15,306
SEK - 2,741 2,821
DKK - 4,040 4,156
NOK - 2,551 2,626
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,984.84 - 6,712.87
TWD 761.84 - 916.66
SAR - 6,932.91 7,257.22
KWD - 83,900 88,719
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25947 25947 26409
AUD 16856 16956 17882
CAD 18422 18522 19536
CHF 32334 32364 33938
CNY 0 3688.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30083 30113 31836
GBP 34343 34393 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.15 165.65 176.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14873 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20792
THB 0 762.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 26,200 26,250 26,409
AUD 16,906 17,006 18,126
EUR 30,271 30,271 31,388
CAD 18,386 18,486 19,800
SGD 20,019 20,169 20,769
JPY 165.84 167.34 171.5
GBP 34,524 34,674 35,451
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 15,280
NL 99.99 14,160
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,160
Trang sức 99.9 14,570 15,170
Trang sức 99.99 14,580 15,180
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 28/11/2025 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Phục hình thẩm mỹ silicone

Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Nvidia và sức nặng của

Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025