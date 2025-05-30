Khuyến nghị cho hộ kinh doanh về Nghị định 70/2025/ND-CP

Nghị định 70/2025/ND-CP có hiệu lực, thuế khoán cho hộ kinh doanh sẽ chính thức khép lại. Thay vào đó là bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với dữ liệu kết nối thẳng tới cơ quan thuế. Đây không chỉ là quy định mới, mà là một bước ngoặt lớn, một tấm "hộ chiếu" mới để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.

Ai là đối tượng bắt buộc? Bao gồm hộ khoán có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh sử dụng máy tính tiền, hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai và được cấp mã hóa đơn, cùng các đơn vị bán lẻ hàng hóa/dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng như nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú, xe khách, karaoke, dịch vụ giải trí. Nói cách khác, không còn vùng "vùng xám" hay lấy lý do "kinh doanh nhỏ lẻ" để không áp dụng.