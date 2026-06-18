A10 Networks chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm TrojAI Inc.,

Theo đó, TrojAI sẽ cung cấp 2 lớp bảo mật AI. Thứ nhất là dịch vụ “red teaming”, giúp kiểm tra và đánh giá các mô hình, tác nhân và ứng dụng AI để phát hiện lỗ hổng ngay trong giai đoạn phát triển. Thứ hai là khả năng bảo vệ thời gian thực (runtime protection), giúp phòng vệ trước các mối đe dọa khi hệ thống AI đang vận hành. Sự kết hợp này cho phép các tổ chức triển khai AI tạo sinh (Generative AI) và AI tác nhân (Agentic AI) nhanh chóng và an toàn hơn.

Ông Dhrupad Trivedi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành A10 Networks, cho biết: “AI đang thay đổi cả cách doanh nghiệp xây dựng sản phẩm lẫn bề mặt tấn công mà họ cần bảo vệ. Các giải pháp bảo mật truyền thống vốn không được thiết kế để xử lý những mô hình phi xác định và các tác nhân tự động. TrojAI là sự bổ sung hoàn hảo cho A10 cả về chiến lược lẫn vận hành. Việc kết hợp tường lửa AI dựa trên phần cứng của chúng tôi với các công nghệ red teaming và bảo vệ thời gian thực dựa trên phần mềm của TrojAI sẽ giúp khách hàng triển khai AI nhanh chóng và tự tin hơn, đồng thời bảo vệ các mô hình, dữ liệu và tác nhân AI mà không làm ảnh hưởng đến độ trễ thấp và tính sẵn sàng cao mà họ kỳ vọng từ A10. Điều này áp dụng cho mọi môi trường triển khai, từ tại chỗ (on-premises), đám mây đến mô hình lai (hybrid). Đối với những khách hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu, giải pháp này cho phép họ khai thác AI trong khi vẫn giữ các tài sản quan trọng nhất trong môi trường do chính họ kiểm soát.”

A10 Networks

Sau khi hoàn tất thương vụ, A10 dự kiến sẽ tích hợp các công nghệ của TrojAI vào danh mục giải pháp bảo mật đang phát triển của mình, cho phép khách hàng vận hành AI an toàn ở bất kỳ đâu dữ liệu của họ được lưu trữ.

Đại diện TrojAI, ông Lee Weiner, Tổng Giám đốc Điều hành, cho biết: “Các doanh nghiệp và tổ chức khu vực công đang áp dụng AI với tốc độ chưa từng có, đồng thời cần đổi mới một cách an toàn, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với hạ tầng bảo mật AI của mình. Cùng với A10, chúng tôi có thể bảo vệ và quản trị các mô hình, tác nhân và ứng dụng AI đang trở thành thành phần cốt lõi trong hoạt động của các tổ chức. Tôi rất tự hào về những gì đội ngũ TrojAI đã xây dựng và hào hứng khi đưa các năng lực này đến với khách hàng cũng như hệ sinh thái đối tác của A10.”

Thương vụ này dự kiến sẽ không tạo ra tác động đáng kể đến kết quả tài chính trong năm tài chính 2026. Tuy nhiên, công ty đang ở vị thế thuận lợi để hỗ trợ nhu cầu triển khai AI và các ứng dụng AI trong giai đoạn từ 2 đến 5 năm tới.