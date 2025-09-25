Các công ty công nghệ y tế châu Âu trượt dốc sau khi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra nhập khẩu thiết bị

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,2% lúc 8h45 sáng tại London (3h45 sáng giờ New York), với tất cả các sàn chứng khoán lớn của khu vực đều giao dịch dưới tham chiếu.

Ngược chiều thị trường, nhóm bán lẻ trở thành điểm sáng. Cổ phiếu H&M tăng mạnh 10,5% sau khi tập đoàn thời trang Thụy Điển công bố lợi nhuận quý III vượt dự báo, đưa chỉ số bán lẻ Stoxx Europe 600 tăng 1,2% trong phiên sớm.

Trong khi đó, nhóm công nghệ y tế đồng loạt lao dốc. Siemens Healthineers giảm 3,6%, Philips mất 2,6% và Convatec (Anh) lao dốc 5,4%, dẫn đầu mức giảm trên Stoxx 600. Nguyên nhân đến từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với nhập khẩu thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp, làm dấy lên lo ngại đây có thể là mục tiêu mới của thuế quan từ Nhà Trắng.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu Petershill Partners tăng vọt hơn 33% sau khi công ty đầu tư Anh công bố kế hoạch rút niêm yết khỏi Sàn giao dịch chứng khoán London.

Các nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ cùng tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang. Chủ tịch Jerome Powell mới đây cho biết thị trường lao động hạ nhiệt đã lấn át nỗi lo về lạm phát, mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm.

Tại châu Âu, tâm điểm còn hướng về báo cáo niềm tin tiêu dùng tại Pháp và Đức. Theo GfK và Viện Nuremberg (NIM), đà suy giảm trong tâm lý tiêu dùng Đức đã tạm dừng nhờ kỳ vọng thu nhập cải thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cần thận trọng vì rủi ro địa chính trị, lo ngại việc làm và áp lực lạm phát vẫn có thể kìm hãm đà phục hồi.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng chờ quyết định chính sách từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, sau khi nước này bị áp mức thuế quan 39% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ trong mùa hè vừa qua.