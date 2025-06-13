Xe và phương tiện
6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng

Hải Nguyên

Hải Nguyên

15:04 | 13/06/2025
Mercedes GLS63, BMW Alpina XB7, Cadillac Escalade-V dẫn đầu cuộc đua SUV sang với công suất 600-680 mã lực.
Thị trường SUV hạng sang tại Mỹ đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử, khi các thương hiệu châu Âu và Mỹ đồng loạt ra mắt những mẫu xe với công suất vượt 600 mã lực và giá bán từ 2,7 đến 4,3 tỷ đồng.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
Mercedes-Maybach GLS600. Ảnh: caranddriver

Mercedes-Maybach GLS600 - đỉnh cao sang trọng

Dẫn đầu phân khúc SUV hạng sang với giá 179.600 USD (4,3 tỷ đồng), Mercedes-Maybach GLS600 được sản xuất tại Vance, Alabama bởi đội ngũ chuyên gia Maybach. Mẫu xe này đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ châu Âu và quy trình sản xuất Mỹ.

GLS600 sử dụng động cơ V-8 tăng áp kép 550 mã lực kết hợp hệ thống hybrid 48V, tạo ra trải nghiệm lái êm ái nhưng vẫn mạnh mẽ. Điểm nhấn của xe nằm ở nội thất siêu sang với hai ghế độc lập hàng thứ hai có chức năng massage, không gian để chân rộng rãi nhờ loại bỏ hàng ghế thứ ba.

Nội thất được thiết kế giống cabin máy bay phản lực tư nhân, phục vụ những khách hàng coi trọng sự riêng tư và thoải mái tối đa. Mercedes định vị GLS600 cạnh tranh với Bentley Bentayga và Rolls-Royce Cullinan.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
Cadillac Escalade-V ESV. Ảnh: caranddriver

Cadillac Escalade-V ESV - sức mạnh thuần Mỹ

Cadillac Escalade-V ESV có giá 167.695 USD (4 tỷ đồng) thể hiện triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt. Được sản xuất tại Arlington, Texas, mẫu xe này trang bị động cơ V-8 6,2 lít tăng áp công suất 682 mã lực - mạnh nhất trong nhóm SUV hạng sang.

Escalade-V có thể hoàn thành quãng đường 400m trong 12,7 giây, một con số ấn tượng cho xe nặng hơn 3 tấn. Âm thanh V-8 đặc trưng tạo nên trải nghiệm cảm tính mà các đối thủ châu Âu khó có thể sao chép.

Thiết kế ngoại thất của Escalade-V gần như không khác biệt so với bản tiêu chuẩn, thể hiện triết lý "sức mạnh thầm lặng" của Cadillac. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn hiệu suất cao mà không muốn quá nổi bật.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
BMW Alpina XB7. Ảnh: caranddriver

BMW Alpina XB7 - sự tinh tế Đức

BMW Alpina XB7 với giá 157.175 USD (3,8 tỷ đồng) được sản xuất tại Spartanburg, Nam Carolina, đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ BMW và sự tinh chỉnh của Alpina. Động cơ 631 mã lực cho phép xe đạt tốc độ tối đa 290 km/h.

Điểm đặc biệt của XB7 nằm ở hệ thống treo khí nén có thể hạ thấp gầm xe 4 cm khi chuyển sang chế độ Sport Plus. Phanh Brembo cỡ lớn đảm bảo khả năng dừng xe tương xứng với hiệu suất.

Alpina chỉ sản xuất số lượng hạn chế XB7, khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn độc quyền cho những người sành xe. Nội thất được hoàn thiện thủ công với chất liệu da Lavalina cao cấp.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
Mercedes-AMG GLS63. Ảnh: caranddriver

Mercedes-AMG GLS63 - hiệu suất thuần túy

Rẻ hơn người anh em Maybach, Mercedes-AMG GLS63 có giá 150.650 USD (3,6 tỷ đồng) nhưng mạnh hơn với động cơ V-8 4,4 lít tăng áp kép 603 mã lực. Mẫu xe này tập trung vào hiệu suất hơn là sang trọng.

GLS63 có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,7 giây và vẫn giữ được ba hàng ghế đầy đủ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình muốn có SUV 7 chỗ mạnh mẽ nhất thị trường.

Hệ thống treo khí nén AMG kết hợp với thanh chống lật chủ động giúp GLS63 xử lý tốt trên đường quê mặc dù trọng lượng lớn. Thiết kế thể thao hơn so với bản Maybach với bodykit AMG đặc trưng.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
Lincoln Navigator L Black Label. Ảnh: caranddriver

Lincoln Navigator L Black Label - sang trọng Mỹ

Lincoln Navigator L Black Label có giá 122.310 USD (2,9 tỷ đồng) đại diện cho phong cách sang trọng truyền thống của Mỹ. Được sản xuất tại Louisville, Kentucky, Navigator thế hệ mới có nhiều cải tiến về công nghệ và tiện nghi.

Màn hình toàn cảnh 48 inch điều khiển hầu hết chức năng xe, trong khi ghế massage hàng hai và ghế sưởi hàng ba đảm bảo sự thoải mái cho tất cả hành khách. Động cơ V-6 3,5 lít tăng áp kép 440 mã lực vẫn đủ mạnh cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

6 mẫu SUV hạng sang: Mercedes-Maybach GLS600 dẫn đầu với giá với 4,3 tỷ đồng
Jeep Grand Wagoneer L Series III. Ảnh: caranddriver

Jeep Grand Wagoneer L Series III - tinh thần off-road

Jeep Grand Wagoneer L Series III có giá 113.040 USD (2,7 tỷ đồng) mang đến góc nhìn khác biệt trong phân khúc SUV hạng sang. Thay vì động cơ V-8 truyền thống, Jeep sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng Hurricane tăng áp kép 540 mã lực.

Grand Wagoneer giữ được khả năng off-road đặc trưng của thương hiệu Jeep, điều mà các đối thủ từ Cadillac hay Lincoln không thể sánh được. Nội thất rộng rãi với vật liệu cao cấp, thể hiện sự trưởng thành của Jeep trong phân khúc sang trọng.

Cuộc cạnh tranh SUV hạng sang Mỹ cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận: từ sang trọng tối đa của Maybach, hiệu suất thuần túy của AMG, đến tinh thần off-road của Jeep. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và phong cách sống riêng.

SUV hạng sang Mỹ Mercedes GLS63 giá bán BMW Alpina XB7 Cadillac Escalade-V Lincoln Navigator Jeep Grand Wagoneer SUV sang 2025

