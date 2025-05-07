Lynk & Co 08 đua giá với Hyundai Palisade

Ảnh: insideevs

Theo tìm hiểu, Lynk & Co 08 có thể trình làng thị trường Việt Nam vào tháng 7/2025 trong bối cảnh thương hiệu Trung Quốc đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Định vị cao cấp trong phân khúc

Với kích thước 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, Lynk & Co 08 tương đồng với các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Kia Sorento về mặt phân khúc. Tuy nhiên, mức giá dự kiến cho mẫu xe này lại ngang ngửa Hyundai Palisade, vốn thuộc phân khúc cao hơn.

Hiện tại, Hyundai Santa Fe 2025 đang được phân phối tại Việt Nam với giá từ 1,069 tỷ đồng đến 1,365 tỷ đồng cho bản cao cấp nhất Calligraphy Turbo, trong khi Kia Sorento có giá từ 964 triệu đến 1,499 tỷ đồng. Với mức giá dự kiến 1,5 tỷ đồng, Lynk & Co 08 định vị ở phân khúc giá cao, nhắm đến khách hàng ưa chuộng công nghệ và đẳng cấp.

Khác với Santa Fe mới mang phong cách vuông vức hay Sorento hiện tại với đường nét bầu bĩnh, Lynk & Co 08 sở hữu thiết kế coupe SUV với nhiều đường nét bo tròn. Phần đầu xe gần kín như xe điện, trong khi cụm đèn LED chạy dài vắt ngang cả phía trước và sau xe.

Nắp ca-pô được dập nổi dạng vây cá mập, cặp đèn chính kiểu chữ Y ngược đặt trên nắp ca-pô kéo dài gần đến kính lái. Phía dưới là dải LED tích hợp đèn định vị bắt ngang phần đầu xe, tạo cảm giác hiện đại. Thân xe xuất hiện những đường dập chạy dọc, trong khi đuôi xe được vuốt nhẹ với cản sau và dải đèn LED nối liền hai bên.

Mặc dù có kích thước ngang Santa Fe nhưng Lynk & Co 08 chỉ có 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn nội thất đến từ màn hình chính lớn 15,4 inch, cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình hắt kính HUD rộng 92 inch. Hầu như không có phím vật lý xuất hiện trong khoang lái, tạo cảm giác hiện đại, tinh tế.

Ghế ngồi bọc da cao cấp với thiết kế hiện đại. Hàng ghế trước được trang bị các tính năng cao cấp như sưởi, thông gió và massage GOTECH. Phiên bản cao cấp nhất cho thị trường Trung Quốc còn có hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, mang đến trải nghiệm giải trí đẳng cấp.

Ảnh: insideevs

Công nghệ hybrid cắm sạc tiên tiến

Lynk & Co 08 sử dụng công nghệ PHEV (hybrid cắm sạc), khác biệt so với đa số đối thủ trong phân khúc. Tại Trung Quốc, xe có nhiều cấu hình động cơ, trong đó loại cao cấp nhất gồm động cơ xăng 1.5L 161 mã lực, kết hợp hai động cơ điện 215 mã lực và 209 mã lực, pin 39,6 kWh, cho phạm vi vận hành thuần điện khoảng 220-245 km.

Thông tin rò rỉ cho thấy phiên bản 2025 có thể được trang bị thêm nhiều tính năng tiện ích mới như chế độ canh gác, đèn nội thất có thể thay đổi độ sáng và màu sắc, hệ thống giám sát nước tràn vào, cùng khả năng mở khóa và khởi động xe bằng smartphone.

Về công nghệ an toàn, tương tự các mẫu Lynk & Co khác, mẫu 08 sẽ được trang bị hệ thống ADAS (bán tự lái cấp độ 2) cùng camera 360 độ, đáp ứng nhu cầu an toàn cao cho người dùng.

So với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Lynk & Co 08 có ưu thế về công nghệ với hệ truyền động hybrid cắm sạc, nhiều tính năng thông minh và thiết kế cá tính. Tuy nhiên, mức giá cao cùng cấu hình chỉ 5 chỗ ngồi có thể tạo ra thách thức không nhỏ trong việc cạnh tranh với các đối thủ vốn đã quen mặt trên thị trường Việt Nam.

Lynk & Co đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023 thông qua đơn vị phân phối GreenLynk Automotives, với các mẫu xe đầu tiên là 01, 03, 05 và 09. Việc bổ sung thêm Lynk & Co 08 cho thấy chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu này tại Việt Nam.

Giá cả chính thức và thông số kỹ thuật chi tiết của Lynk & Co 08 dành cho thị trường Việt Nam sẽ được công bố trong thời gian tới. Trong bối cảnh SUV cỡ trung đang ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của mẫu xe Trung Quốc này hứa hẹn tạo thêm sự đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam.