Dự báo năm 2030: Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh 33% thị phần toàn cầu

Xe thể thao điện GAC Aion Hyper SSR được trưng bày trong Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2023 tại Khu phức hợp Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc Pazhou vào tháng 11 năm 2023. Ảnh: Getty.

Sự mở rộng ra thị trường quốc tế và thách thức cho các nhà sản xuất ô tô truyền thống

Sự tăng trưởng này chủ yếu sẽ đến từ doanh số bán hàng bên ngoài Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng từ 3 triệu chiếc trong năm nay lên 9 triệu chiếc vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại các thị trường quốc tế sẽ tăng từ 3% lên 13% vào cuối thập kỷ này.

Sự phát triển nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang là mối lo ngại lớn đối với các nhà sản xuất ô tô lâu đời và các chính trị gia trên toàn cầu. Các xe giá rẻ do Trung Quốc sản xuất có thể sẽ tràn ngập thị trường, gây áp lực giảm giá các mẫu xe sản xuất trong nước, đặc biệt là xe điện.

AlixPartners dự báo rằng các thương hiệu Trung Quốc sẽ phát triển trên hầu hết các thị trường toàn cầu, nhưng mức mở rộng sẽ nhỏ hơn nhiều ở Nhật Bản và Bắc Mỹ, bao gồm cả Hoa Kỳ, do các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc

Theo Mark Wakefield, đồng lãnh đạo toàn cầu của mảng ô tô và công nghiệp tại AlixPartners, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có khả năng tạo ra những phương tiện cần thiết nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, tiên tiến về công nghệ và thiết kế, cùng với quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Tại Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chỉ dự kiến đạt 3% thị phần, chủ yếu là ở Mexico, nơi một trong năm xe được dự đoán sẽ là thương hiệu Trung Quốc vào năm 2030. Tại các khu vực khác như Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được dự báo sẽ tăng theo cấp số nhân.

Dự báo thị phần toàn cầu cho ô tô thương hiệu Trung Quốc.Nguồn CNBC.

Trong thị trường nội địa Trung Quốc, các thương hiệu Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 59% lên 72% thị phần. Các hãng sản xuất ô tô lâu đời như General Motors đã mất đi vị thế đáng kể tại Trung Quốc trong những năm gần đây, trong khi các công ty như BYD, Geely và Nio đang phát triển nhanh chóng. Tại châu Âu, thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ 6% lên 12% vào năm 2030.

AlixPartners cho biết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có lợi thế về chi phí và chiến lược sản xuất nội địa hóa, giúp họ dễ dàng thâm nhập các thị trường quốc tế. Họ cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về thiết kế và công nghệ tiên tiến. Andrew Bergbaum, đồng lãnh đạo toàn cầu về hoạt động công nghiệp và ô tô tại AlixPartners, cho biết các nhà sản xuất ô tô truyền thống sẽ phải đối mặt với sự thay đổi lớn để cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nếu không họ sẽ bị lạc hậu.

Tốc độ phát triển nhanh chóng

Các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc có thể tạo ra sản phẩm mới với thời gian chỉ bằng một nửa so với các nhà sản xuất truyền thống – 40 tháng so với 20 tháng. Điều này chủ yếu là do họ thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thay vì sử dụng kỹ thuật quá mức. Họ cũng có lợi thế về chi phí "Sản xuất tại Trung Quốc" lên tới 35%.

Để cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô truyền thống cần phải suy nghĩ lại về quy trình phát triển kinh doanh và tốc độ phát triển phương tiện. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu cải tiến và đổi mới.