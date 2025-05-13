Lynk & Co sắp ra mắt xe điện hybrid 10 EM-P sử dụng chip Nvidia Drive Thor-U

Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục chứng kiến làn sóng đổi mới mạnh mẽ khi Lynk & Co, thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, chính thức tiết lộ về mẫu xe điện hybrid mới mang tên 10 EM-P. Cụ thể, Phó tổng giám đốc Mu Jun của hãng xe này vừa chia sẻ thông tin chi tiết về sản phẩm đáng chú ý này thông qua mạng xã hội Weibo. Thông tin này được đưa ra ngay sau khi thương hiệu vượt ngưỡng 1 triệu xe giao hàng và ra mắt mẫu SUV 900.

Bản phác thảo thiết kế của 10 EM-P PHEV của Lynk & Co. Ảnh: Weibo

Mẫu xe điện Lynk & Co10 EM-P là biến thể hybrid được phát triển song song với Z10 EV, mẫu xe điện đã ra mắt vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, khác với Z10 sử dụng nền tảng SEA (Sustainable Experience Architecture), 10 EM-P sẽ được xây dựng trên kiến trúc module GEA Evo tiên tiến hơn.

Điểm nổi bật của sedan mới chính là việc trang bị chip Nvidia Drive Thor-U với sức mạnh 700 TOPS (700 nghìn tỷ phép tính mỗi giây). Con số này vượt xa khả năng xử lý của phần lớn xe điện hiện tại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe thông minh vượt trội. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8295 và hệ thống treo khí cao cấp.

Hệ thống động lực của Lynk & Co 10 EM-P kết hợp động cơ đốt trong tăng áp 2.0 lít với bộ dẫn động điện tích hợp motor. Đáng chú ý, hệ thống này sẽ được chia sẻ với SUV cỡ lớn Geely Galaxy Starship 9 sắp xuất hiện, thể hiện chiến lược đồng bộ hóa công nghệ trong tập đoàn.

Về thiết kế, 10 EM-P sẽ giữ nguyên diện mạo của Z10 với kích thước ấn tượng: chiều dài 5.025 mm, chiều rộng 1.966 mm, chiều cao 1.468 mm và chiều dài cơ sở 3.005 mm.

Lynk & Co Z10, mẫu xe hoàn toàn điện đầu tiên của thương hiệu, cung cấp ba tùy chọn động lực từ 200 kW đến 580 kW. Xe hỗ trợ cả hệ thống sạc 400V và 800V, với khả năng sạc nhanh bổ sung 573 km chỉ trong 15 phút ở điều kiện China Light-duty Vehicle Test Cycle (CLTC - chu trình thử nghiệm xe du lịch Trung Quốc).

Với việc đặt số "10" làm chủ đề chính năm 2025, Lynk & Co đang thể hiện tham vọng mở rộng danh mục sản phẩm. Sau thành công của Z10 và SUV 900, xe điện hybrid 10 EM-P hứa hẹn trở thành bước đi chiến lược trong hành trình chuyển đổi hướng tới xe điện của thương hiệu này.

Thành công vượt ngưỡng 1 triệu xe giao hàng mà Lynk & Co vừa đạt được cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của thương hiệu này tại thị trường nội địa. Với kế hoạch ra mắt hai mẫu xe mới trong năm 2025, trong đó SUV 900 đã trình làng, xe điện hybrid 10 EM-P sẽ là bước đi chiến lược tiếp theo.

Việc tập trung vào công nghệ PHEV không chỉ phản ánh xu hướng thị trường mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Lynk & Co trong việc chuyển đổi hướng tới xe điện. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc từ tập đoàn Geely và sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, sedan 10 EM-P hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn đáng chú ý tại phân khúc sedan hạng D hybrid cắm sạc ở Trung Quốc.