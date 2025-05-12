Toyota RAV4 2026 có thể ra mắt cuối tháng 5 với hệ thống hybrid tiêu chuẩn

Nguồn: Toyota

Toyota vừa tung ba hình ảnh nhá hàng cho thấy một chiếc SUV bí ẩn dự đoán chính là Toyota RAV4 2026 thế hệ mới, với khả năng sẽ được trang bị hệ thống hybrid tiêu chuẩn.

Là một trong ba mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ, RAV4 sắp chào đón thế hệ thứ sáu với nhiều thay đổi quan trọng. Hãng xe Nhật Bản vừa công bố bộ ảnh nhá hàng ngày 10/5, mặc dù chưa chính thức xác nhận đây là RAV4 2026, nhưng thông tin này phù hợp với dự đoán của giới chuyên gia về sự đổi mới lớn cho dòng crossover này.

Chi tiết từ hình ảnh teaser

Theo thông báo từ Toyota, chiếc xe sẽ được công bố chính thức vào ngày 20 tháng 5. Ba hình ảnh được tiết lộ mô tả chiếc SUV trong các môi trường khác nhau: đường quanh co ở miền quê, phố đô thị và địa hình tuyết phủ.

Mặc dù khó nhận diện rõ nét thiết kế, phần đầu xe với hình dáng vuông vức cũng như một trong những hình ảnh cho thấy nóc xe đen kết hợp thân màu đỏ đều tương đồng với những hình ảnh rò rỉ về RAV4 thế hệ mới đã xuất hiện trước đó. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu xe mới có thiết kế thẳng đứng hơn, cụm đèn pha hình chữ C và vòm bánh xe hình thang.

Hệ thống hybrid sẽ là tiêu chuẩn

Dự kiến RAV4 2026 sẽ áp dụng hệ thống hybrid làm trang bị tiêu chuẩn, theo bước của Camry 2025. Mẫu SUV này có thể sẽ sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp với hai motor điện, sản sinh 225 mã lực ở phiên bản dẫn động cầu trước.

Phiên bản dẫn động bốn bánh sẽ được bổ sung motor điện thứ ba cho cầu sau, nâng tổng công suất lên 232 mã lực. Toyota dự kiến vẫn duy trì phiên bản plug-in hybrid, tuy nhiên những thay đổi cụ thể cho hệ thống này vẫn chưa được tiết lộ.

Thời điểm ra mắt và mức giá dự kiến

Nếu đây thực sự là RAV4 2026, mẫu xe có thể sẽ lên kệ vào cuối năm nay sau sự kiện ra mắt ngày 20/5. Mức giá khởi điểm dự kiến vẫn ở mức khoảng 30.000 USD, trong khi phiên bản RAV4 Plug-In Hybrid có thể có giá khởi điểm khoảng 45.000 USD.

Thành công của RAV4 tại thị trường Mỹ với vị trí thứ ba trong danh sách xe bán chạy nhất cho thấy tầm quan trọng của mẫu SUV này trong chiến lược của Toyota. Việc chuyển sang hybrid tiêu chuẩn phản ánh xu hướng điện hóa toàn cầu và cam kết của Toyota trong việc giảm thiểu tác động môi trường.