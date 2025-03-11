Toyota tạm dừng sản xuất RAV4 tại Nhật Bản sau vụ nổ ở nhà máy cung ứng

Mẫu xe Toyota RAV4: Ảnh: caranddrive

Được biết, vụ nổ xảy ra vào ngày 6/3 tại một nhà máy của nhà cung ứng, khiến một công nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Theo thông tin từ Automotive News, các mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự cố này là Toyota RAV4 và Harrier (từng được bán tại Mỹ dưới tên gọi Venza).

Toyota đã tạm dừng hoạt động ba dây chuyền sản xuất tại hai cơ sở lắp ráp và dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 11/3.

Cụ thể, một trong hai dây chuyền tại nhà máy Takaoka của Toyota và hai dây chuyền tại nhà máy Nagakusa thuộc Toyota Industries đều tạm ngừng hoạt động. Ngoài ra, một dây chuyền tại nhà máy của Daihatsu ở Kyoto cũng bị gián đoạn.

Tác động đến thị trường Bắc Mỹ

Việc ngừng sản xuất này có thể gây ảnh hưởng đến nguồn cung Toyota RAV4 tại Bắc Mỹ. Theo Automotive News, trong tổng số 475.193 chiếc RAV4 được bán ra tại Mỹ năm ngoái, khoảng 21% được nhập khẩu từ Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa với khả năng các lô xe xuất khẩu từ Nhật có thể bị trì hoãn, dù Toyota chưa xác nhận chính thức về tác động cụ thể.

Toyota cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, RAV4 là mẫu xe duy nhất tại thị trường Mỹ có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hãng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá mức độ tác động và sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc tái khởi động sản xuất vào ngày 11/3.